خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات استان خبر داد؛

تداوم نظارت گشت‌های تعزیرات حکومتی بر بازار قزوین تا پایان سال

تداوم نظارت گشت‌های تعزیرات حکومتی بر بازار قزوین تا پایان سال
کد خبر : 1734516
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از اجرای طرح نظارت بر بازار در سه ماهه پایان سال 1404 خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن پور گفت: در راستای تامین آرامش بازار و برای پیشگیری از التهاب کاذب تا بازار شب عید  نظارت های میدانی تشدید و تداوم می یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: این اقدامات در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و بازار شب عید با هدف پایش فرایند: تامین، توزیع و ارائه کالا و خدمات کالاهای اولویت دار همچنین جلوگیری از سوء استفاده عوامل سودجو با بکارگیری تمام توان سازمانی به ویژه اختیارات اعطایی سران قوا با حضور مستقیم روسای شعب وبازرسان و کارشناسان دستگاه های متولی بازار در سطح استان اجرا می شود.

حسن پور سلامت بازار را در گرو همکاری اصناف دانست و گفت: در جلسات مختلف، قوانین، مقررات و پیامدهای تخلفات احتمالی برای رؤسای اتحادیه های صنفی تبیین شده است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در سه ماهه پایان سال نیز علاوه بر سرکشی به خرده فروشی ها و کسبه جزء، شرکت های بزرگ، فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، مراکز اقامتی و گردشگری، مراکز خدمات خودرویی، انبارها، بنکداری ها، سردخانه ها، کشتارگاه های مرغ و گوشت، مجتمع های رفاهی، پایانه های مسافربری در اولویت رسیدگی و بازرسی قرار دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی