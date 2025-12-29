به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن پور گفت: در راستای تامین آرامش بازار و برای پیشگیری از التهاب کاذب تا بازار شب عید نظارت های میدانی تشدید و تداوم می یابد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: این اقدامات در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و بازار شب عید با هدف پایش فرایند: تامین، توزیع و ارائه کالا و خدمات کالاهای اولویت دار همچنین جلوگیری از سوء استفاده عوامل سودجو با بکارگیری تمام توان سازمانی به ویژه اختیارات اعطایی سران قوا با حضور مستقیم روسای شعب وبازرسان و کارشناسان دستگاه های متولی بازار در سطح استان اجرا می شود.

حسن پور سلامت بازار را در گرو همکاری اصناف دانست و گفت: در جلسات مختلف، قوانین، مقررات و پیامدهای تخلفات احتمالی برای رؤسای اتحادیه های صنفی تبیین شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در سه ماهه پایان سال نیز علاوه بر سرکشی به خرده فروشی ها و کسبه جزء، شرکت های بزرگ، فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، مراکز اقامتی و گردشگری، مراکز خدمات خودرویی، انبارها، بنکداری ها، سردخانه ها، کشتارگاه های مرغ و گوشت، مجتمع های رفاهی، پایانه های مسافربری در اولویت رسیدگی و بازرسی قرار دارند.

