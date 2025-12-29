مدیرکل تعزیرات استان خبر داد؛
تداوم نظارت گشتهای تعزیرات حکومتی بر بازار قزوین تا پایان سال
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از اجرای طرح نظارت بر بازار در سه ماهه پایان سال 1404 خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن پور گفت: در راستای تامین آرامش بازار و برای پیشگیری از التهاب کاذب تا بازار شب عید نظارت های میدانی تشدید و تداوم می یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: این اقدامات در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و بازار شب عید با هدف پایش فرایند: تامین، توزیع و ارائه کالا و خدمات کالاهای اولویت دار همچنین جلوگیری از سوء استفاده عوامل سودجو با بکارگیری تمام توان سازمانی به ویژه اختیارات اعطایی سران قوا با حضور مستقیم روسای شعب وبازرسان و کارشناسان دستگاه های متولی بازار در سطح استان اجرا می شود.
حسن پور سلامت بازار را در گرو همکاری اصناف دانست و گفت: در جلسات مختلف، قوانین، مقررات و پیامدهای تخلفات احتمالی برای رؤسای اتحادیه های صنفی تبیین شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در سه ماهه پایان سال نیز علاوه بر سرکشی به خرده فروشی ها و کسبه جزء، شرکت های بزرگ، فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار، مراکز اقامتی و گردشگری، مراکز خدمات خودرویی، انبارها، بنکداری ها، سردخانه ها، کشتارگاه های مرغ و گوشت، مجتمع های رفاهی، پایانه های مسافربری در اولویت رسیدگی و بازرسی قرار دارند.