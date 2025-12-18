درخواست فوری بخش خصوصی برای حذف رانت ارزی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر با اشاره به پیگیری‌های استاندار قزوین، از واگذاری دبیری حوزه سرمایه‌گذاری استان به اتاق بازرگانی و استقرار دفتر آن در ساختمان اتاق خبر داد و گفت: «این اتفاق بزرگی است که حوزه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شد و همه مدیران استان پای کار هستند.»

وی با اشاره به سفر اخیر هیئتی اقتصادی به پاکستان، افزود: «در سفر به کراچی، آمادگی خوبی هم در بخش دولتی و هم خصوصی پاکستان برای سرمایه‌گذاری در صنایع استان ما مشاهده شد. دعوت‌نامه‌هایی نیز مبادله شده و ان شاءالله در ماه‌های آینده شاهد حضور آن‌ها خواهیم بود تا افزایش سرمایه‌گذار خارجی و توسعه صادرات و واردات را داشته باشیم.»

رئیس اتاق بازرگانی قزوین سپس با طرح درخواستی جدی از دولت، به موضوع ارز پرداخت و گفت: «خواهش بزرگ بخش خصوصی این است که وقتی قرار است سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی رونق بگیرد، یکی از اصول اولیه، حل مشکل ارز چندنرخی و رانت است. اگر قیمت ارز تک‌نرخی شود، من قول می‌دهم مشکلات ارزی و حتی بخشی از مشکلات اجتماعی کشور حل شود.»

عبدیان با بیان اینکه رانت ارزی مانع کار تولیدکنندگان می‌شود، تاکید کرد: «امیدوارم وزرا و نمایندگان مجلس جلوی این رانت را بگیرند. متاسفانه از ارز تخصیص‌یافته سال گذشته، سود بزرگی عاید تعداد محدودی شد. اگر این رانت حذف و منابع به شکل عادلانه‌تری توزیع شود، می‌توانیم هم تولید را رونق دهیم و هم حمایت بهتری از مردم داشته باشیم.»

وی گفت گزارش کامل سفر به پاکستان و دستاوردهای آن در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی استان که روز شنبه برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد.

