کشف محموله نخ قاچاق در الوند
فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف 15 کارتن نخ قاچاق از یک دستگاه نیسان باری در ورودی شهر الوند خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ سیدحمیدرضا موسویپور در این ارتباط گفت: مأموران یگان امداد شهرستان البرز در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی حین کنترل خودرو های عبوری در ورودی شهر الوند به یک دستگاه نیسان باری مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند.
وی اضافه کرد: مأموران در بازرسی از خودرو های مذکور 15 کارتن نخ قاچاق به تعداد 90 دوک و به وزن بیش از 480 کیلو کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان البرز خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را یک میلیارد و 250 میلیون ریال اعلام کرده اند و در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.