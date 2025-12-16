خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف محموله نخ قاچاق در الوند

کشف محموله نخ قاچاق در الوند
کد خبر : 1728715
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف 15 کارتن نخ قاچاق از یک دستگاه نیسان باری در ورودی شهر الوند خبر داد.

به گزارش   ایلنا در قزوین، سرهنگ سیدحمیدرضا موسوی‌پور در این ارتباط گفت: مأموران یگان امداد شهرستان البرز در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی حین کنترل خودرو های عبوری  در ورودی شهر الوند به یک دستگاه نیسان باری مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند. 

وی اضافه کرد: مأموران در بازرسی از خودرو های مذکور 15 کارتن نخ قاچاق  به تعداد 90 دوک و به وزن بیش از 480 کیلو کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را یک میلیارد  و 250 میلیون ریال اعلام کرده اند و در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری