کشف محموله نخ قاچاق در الوند

به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ سیدحمیدرضا موسوی‌پور در این ارتباط گفت: مأموران یگان امداد شهرستان البرز در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضائی حین کنترل خودرو های عبوری در ورودی شهر الوند به یک دستگاه نیسان باری مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: مأموران در بازرسی از خودرو های مذکور 15 کارتن نخ قاچاق به تعداد 90 دوک و به وزن بیش از 480 کیلو کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را یک میلیارد و 250 میلیون ریال اعلام کرده اند و در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.

