مدیرکل تعزیرات استان خبر داد؛
جریمه میلیاردی قاچاق سوخت در قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت 17 میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن پور با اعلام این خبر گفت: پرونده نگهداری غیر مجاز 22 هزار و 500 لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش هشت میلیارد و 375 میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، متهم را به پرداخت 16 میلیارد و 751 میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی جریمه نقدی سوخت محکوم کرد که حکم صادره اجرا و مبلغ وصول شد.
حسن پور با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.