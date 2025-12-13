جریمه میلیاردی قاچاق سوخت در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن پور با اعلام این خبر گفت: پرونده نگهداری غیر مجاز 22 هزار و 500 لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش هشت میلیارد و 375 میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و احراز اتهام انتسابی، علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، متهم را به پرداخت 16 میلیارد و 751 میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی جریمه نقدی سوخت محکوم کرد که حکم صادره اجرا و مبلغ وصول شد.

حسن پور با بیان پیامدهای زیانبار قاچاق بر چرخه اقتصاد کشور و از بین رفتن منابع ملی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سوختی مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری و برخورد قانونی به این مرجع مراجعه کنند.

انتهای پیام/