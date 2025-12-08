عرضه 270 نوع محصول کودی در ششمین همایش آموزشی_ترویجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، عباس رسولی ظهر امروز در حاشیه برگزاری همایش تخصصی کود و نهاده‌های کشاورزی، با اعلام این خبر گفت: هدف اصلی این همایش‌ها، ایجاد ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‌برداران، کارشناسان و مسئولان مراکز خدمات جهاد کشاورزی با شرکت‌های تولیدکننده است.

وی افزود: شرکت‌های حاضر در این همایش، با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارای تفاهم‌نامه همکاری هستند. این شرکت با شبکه‌ای از حدود 3500 کارگزار در سطح کشور و 55 کارگزار فعال در 6 شهرستان استان قزوین، خدمات خود را ارائه می‌دهد.

رسولی در ادامه به توزیع کودهای یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: کودهای یارانه‌ای نیتروژنه، فسفاته و پتاسه مطابق با ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی تهیه و از طریق صدور حواله الکترونیک در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. وی از کشاورزان خواست تا این کودها را صرفاً از کارگزاری‌های مجاز شرکت خدمات حمایتی تهیه کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین با اشاره به چالش تأخیر در تأمین کودهای شیمیایی در سال‌های گذشته، از برنامه‌ریزی جدید برای رفع این مشکل خبر داد و توضیح داد: علاوه بر تأمین مستقیم کود از تولیدکنندگان داخلی و پتروشیمی‌ها، در انبارهای استانی نیز ذخیره‌سازی صورت گرفته تا در صورت بروز هرگونه کمبود یا تأخیر در ارسال، بتوان از این ذخایر برای پشتیبانی از کارگزاران و تأمین به‌موقع نیاز کشاورزان استفاده کرد.

وی بر کنترل کیفیت کودهای توزیعی تأکید کرد و گفت: کیفیت کودها هم در مبدأ (قبل از ارسال) و هم در مقصد (زمان تحویل) آنالیز می‌شود تا مطابق با استانداردهای تعیین‌شده در اختیار کشاورزان قرار گیرد. این رویه سبب ایجاد اعتماد میان کشاورزان و شبکه کارگزاری شده است.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار توزیع کود در استان اشاره کرد و گفت: سهمیه مصوب کودهای ازته، فسفاته و پتاسه استان قزوین در سال جاری 63 هزار و 361 تن است که تا لحظه حاضر، به ترتیب حدود 70 درصد، 35 درصد و 110 درصد از این سهمیه توزیع شده است.

وی افزود: توزیع کود برای کشت پاییزه از اول شهریورماه آغاز شده و ادامه دارد. همچنین توزیع کود مورد نیاز باغات هم‌اکنون در جریان است و با توجه به ذخیره‌سازی انجام‌شده، مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: گروه‌های پایش در استان به‌صورت مستمر بر عملکرد کارگزاران نظارت دارند تا از کیفیت و نحوه توزیع مناسب کودها اطمینان حاصل شود. کودهای یارانه‌ای با پرداخت 55 درصد از قیمت توسط دولت و 45 درصد توسط کشاورز توزیع می‌شود.

