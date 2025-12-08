خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین خبر داد؛

عرضه 270 نوع محصول کودی در ششمین همایش آموزشی_ترویجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین

عرضه 270 نوع محصول کودی در ششمین همایش آموزشی_ترویجی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین
کد خبر : 1724536
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از حضور 18 شرکت تولیدکننده داخلی از جمله 3 شرکت دانش‌بنیان با عرضه 270 نوع محصول کودی در همایش آموزشی_ترویجی شرکت خدمات حمایتی استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 70 درصد کودهای ازته، 35 درصد کودهای فسفاته و 110 درصد کودهای پتاسه سهمیه مصوب استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  عباس رسولی  ظهر امروز در حاشیه برگزاری همایش تخصصی کود و نهاده‌های کشاورزی، با اعلام این خبر گفت: هدف اصلی این همایش‌ها، ایجاد ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‌برداران، کارشناسان و مسئولان مراکز خدمات جهاد کشاورزی با شرکت‌های تولیدکننده است.

وی افزود: شرکت‌های حاضر در این همایش، با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارای تفاهم‌نامه همکاری هستند. این شرکت با شبکه‌ای از حدود 3500 کارگزار در سطح کشور و 55 کارگزار فعال در 6 شهرستان استان قزوین، خدمات خود را ارائه می‌دهد.

رسولی در ادامه به توزیع کودهای یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: کودهای یارانه‌ای نیتروژنه، فسفاته و پتاسه مطابق با ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی تهیه و از طریق صدور حواله الکترونیک در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. وی از کشاورزان خواست تا این کودها را صرفاً از کارگزاری‌های مجاز شرکت خدمات حمایتی تهیه کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین با اشاره به چالش تأخیر در تأمین کودهای شیمیایی در سال‌های گذشته، از برنامه‌ریزی جدید برای رفع این مشکل خبر داد و توضیح داد: علاوه بر تأمین مستقیم کود از تولیدکنندگان داخلی و پتروشیمی‌ها، در انبارهای استانی نیز ذخیره‌سازی صورت گرفته تا در صورت بروز هرگونه کمبود یا تأخیر در ارسال، بتوان از این ذخایر برای پشتیبانی از کارگزاران و تأمین به‌موقع نیاز کشاورزان استفاده کرد.

وی بر کنترل کیفیت کودهای توزیعی تأکید کرد و گفت: کیفیت کودها هم در مبدأ (قبل از ارسال) و هم در مقصد (زمان تحویل) آنالیز می‌شود تا مطابق با استانداردهای تعیین‌شده در اختیار کشاورزان قرار گیرد. این رویه سبب ایجاد اعتماد میان کشاورزان و شبکه کارگزاری شده است.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار توزیع کود در استان اشاره کرد و گفت: سهمیه مصوب کودهای ازته، فسفاته و پتاسه استان قزوین در سال جاری 63 هزار و 361 تن است که تا لحظه حاضر، به ترتیب حدود 70 درصد، 35 درصد و 110 درصد از این سهمیه توزیع شده است.

وی افزود: توزیع کود برای کشت پاییزه از اول شهریورماه آغاز شده و ادامه دارد. همچنین توزیع کود مورد نیاز باغات هم‌اکنون در جریان است و با توجه به ذخیره‌سازی انجام‌شده، مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: گروه‌های پایش در استان به‌صورت مستمر بر عملکرد کارگزاران نظارت دارند تا از کیفیت و نحوه توزیع مناسب کودها اطمینان حاصل شود. کودهای یارانه‌ای با پرداخت 55 درصد از قیمت توسط دولت و 45 درصد توسط کشاورز توزیع می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده