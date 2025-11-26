به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان ظهر امروز در مراسم رونمایی از سایت باشگاه شمس آذر قزوین گفت: ورزش فوتبال گاهی اوقات با پرداختن به مسایل حاشیه‌ای باشگاه و حتی افراد روبه‌رو بوده که این جسارت از سوی مدیران باشگاه شمس آذر پذیرفتنی بوده است.

وی وحید رضایی را به دلیل داشتن اخلاق حرفه‌ای و رفتار پسندیده و انتخاب وی به عنوان سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین را شایسته دانست و اظهار کرد: برای این انتخاب شایسته از مالک و مدیرعامل باشگاه تقدیر و تشکر می کنم.

عبدیان ادامه داد: امروز به دنبال راهکاری هستیم تا به دلیل فعالیت‌های گسترده باشگاه شمس آذر در حوزه ورزش، به ویژه فوتبال درآمد پایدار ایجاد کنیم و برای تحقق این مساله با معاون وزارت صمت نیز گفت‌وگوهایی صورت گرفته که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین خاطرنشان کرد: امروز باشگاه شمس‌آذر قزوین افتخار ورزش استان محسوب می شود و همه بایستی در رشد، شکوفایی و بالندگی آن تلاش کنیم.

عبدیان با اشاره به سخنان مالک باشگاه شمس‌آذر، اظهار کرد: ایشان علاقه خاصی به شهر خود تبریز دارند، چه اشکالی دارد که وی برای شهر خود و یا در بناب آکادمی فوتبال راه‌اندازی کند، شاید بنده نیز روزی در یکی از استان‌های کشور سرمایه‌گذاری انجام دهم اما بخواهم کارهای عام المنعفه در شهرم قزوین انجام دهم، از رسانه ها دراین زمینه توقع بیشتری داریم و بایستی نیمه پر لیوان را نگاه کنند.

وی به سرانه ارزش افزوده در استان قزوین اشاره کرد و گفت: سرانه ارزش افزوده در قزوین به ازای هر نفر 4.5 میلیون تومان است، در حالی که این میزان در استانی مانند همدان یک میلیون تومان است، اینکه چرا ارزش افزوده در جای خود هزینه نمی‌شود، مشکل صنایع نیستند و بایستی از جای دیگری آن را پیگیری کرد.

