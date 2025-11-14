خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بعد از ظهر امروز صورت گرفت؛

دیدار هیات تجاری استان قزوین با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان

دیدار هیات تجاری استان قزوین با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان
کد خبر : 1713960
لینک کوتاه کپی شد.

بعد از ظهر امروز جمعه/23 آبان ماه/ هیات تجاری اعزامی به تاجیکستان به سرپرستی امیر منصف با حضور در نمایشگاه تاجیکستان-2025 با حیدر رجب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، هیات تجاری اعزامی به تاجیکستان با حیدر رجب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان دیدار کردند.

در این دیدار امیر منصف بر لزوم توسعه ارتباطات استان قزوین و کشور تاجیکستان در زمینه‌های گردشگری و صنایع مورد نیاز طرفین تاکیدکرد.

همچنین اله‌وردی‌ها عضو هیات نمایندگان اتاق قزوین ضمن تاکید بر افزایش مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان از حدود 300 میلیون دلار فعلی به حجم یک میلارد دلار ظرف مدت زمانی چهارسال آینده، خواستار انعقاد تفاهم ‌نامه همکاری با کشورهای واسط همچون ازبکستان و ترکمنستان و همچنین رفع مشکلات تبادلات ارزی و برقراری خطوط ریلی به منظور ترانزیت کالاهای ایرانی شد.

گفتنی است؛ نمایشگاه «تاجیکستان–2025» روز پنجشنبه 22 آبان‌ماه با حضور حیدر رجب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، شماری از مقامات اقتصادی این کشور و تعدادی از سفرای خارجی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر دوشنبه آغاز به‌کار کرد.

در این نمایشگاه بیش از 60 شرکت از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ایران، روسیه، پاکستان، بلاروس، هند، عربستان و چین محصولات خود را عرضه کرده‌اند.

هیات اعزامی از استان قزوین از غرفه‌های شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه بازدید کردند.

سفر هیات تجاری استان قزوین به تاجیکستان تا روز یکشنبه 25 آبان ماه ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ