بعد از ظهر امروز صورت گرفت؛
دیدار هیات تجاری استان قزوین با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان
بعد از ظهر امروز جمعه/23 آبان ماه/ هیات تجاری اعزامی به تاجیکستان به سرپرستی امیر منصف با حضور در نمایشگاه تاجیکستان-2025 با حیدر رجبزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، هیات تجاری اعزامی به تاجیکستان با حیدر رجبزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان دیدار کردند.
در این دیدار امیر منصف بر لزوم توسعه ارتباطات استان قزوین و کشور تاجیکستان در زمینههای گردشگری و صنایع مورد نیاز طرفین تاکیدکرد.
همچنین الهوردیها عضو هیات نمایندگان اتاق قزوین ضمن تاکید بر افزایش مبادلات تجاری ایران و تاجیکستان از حدود 300 میلیون دلار فعلی به حجم یک میلارد دلار ظرف مدت زمانی چهارسال آینده، خواستار انعقاد تفاهم نامه همکاری با کشورهای واسط همچون ازبکستان و ترکمنستان و همچنین رفع مشکلات تبادلات ارزی و برقراری خطوط ریلی به منظور ترانزیت کالاهای ایرانی شد.
گفتنی است؛ نمایشگاه «تاجیکستان–2025» روز پنجشنبه 22 آبانماه با حضور حیدر رجبزاده، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، شماری از مقامات اقتصادی این کشور و تعدادی از سفرای خارجی در محل نمایشگاههای بینالمللی شهر دوشنبه آغاز بهکار کرد.
در این نمایشگاه بیش از 60 شرکت از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ایران، روسیه، پاکستان، بلاروس، هند، عربستان و چین محصولات خود را عرضه کردهاند.
هیات اعزامی از استان قزوین از غرفههای شرکتهای حاضر در این نمایشگاه بازدید کردند.
سفر هیات تجاری استان قزوین به تاجیکستان تا روز یکشنبه 25 آبان ماه ادامه دارد.