خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صبح امروز صورت گرفت؛

ورود هیأت تجاری اتاق بازرگانی قزوین به پایتخت تاجیکستان

ورود هیأت تجاری اتاق بازرگانی قزوین به پایتخت تاجیکستان
کد خبر : 1713648
لینک کوتاه کپی شد.

هیأت تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین به سرپرستی امیر منصف، دبیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین به همراه جمعی از فعالان اقتصادی وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، امروز پنجشنبه هیأتی تجاری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین به سرپرستی امیر منصف، دبیر هیأت‌رئیسه اتاق و رئیس کمیسیون گردشگری بازرگانی قزوین و با حضور نیما بصیری، نائب‌رئیس نخست و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق قزوین، جباری رئیس کمیسیون تجارت و گمرک و اله‌وردی‌ها رئیس کمیسیون انرژی و فرآورده‌های نفتی به همراه جمعی از فعالان اقتصادی وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شدند.

هدف از این سفر، گسترش روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان استان قزوین و کشور تاجیکستان و بررسی فرصت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف است.

گفتنی است؛ در پی حضور سفیر تاجیکستان در  استان قزوین و دیدار با فعالان اقتصادی (روز بیستم اردیبهشت ماه امسال) مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین اعزام یک هیات تجاری و تخصصی به کشور تاجیکستان را اعلام کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ