صبح امروز صورت گرفت؛
ورود هیأت تجاری اتاق بازرگانی قزوین به پایتخت تاجیکستان
هیأت تجاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین به سرپرستی امیر منصف، دبیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین به همراه جمعی از فعالان اقتصادی وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، امروز پنجشنبه هیأتی تجاری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین به سرپرستی امیر منصف، دبیر هیأترئیسه اتاق و رئیس کمیسیون گردشگری بازرگانی قزوین و با حضور نیما بصیری، نائبرئیس نخست و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق قزوین، جباری رئیس کمیسیون تجارت و گمرک و الهوردیها رئیس کمیسیون انرژی و فرآوردههای نفتی به همراه جمعی از فعالان اقتصادی وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شدند.
هدف از این سفر، گسترش روابط اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان استان قزوین و کشور تاجیکستان و بررسی فرصتهای همکاری مشترک در حوزههای مختلف است.
گفتنی است؛ در پی حضور سفیر تاجیکستان در استان قزوین و دیدار با فعالان اقتصادی (روز بیستم اردیبهشت ماه امسال) مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین اعزام یک هیات تجاری و تخصصی به کشور تاجیکستان را اعلام کرده بود.