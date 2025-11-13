ورود هیأت تجاری اتاق بازرگانی قزوین به پایتخت تاجیکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، امروز پنجشنبه هیأتی تجاری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین به سرپرستی امیر منصف، دبیر هیأت‌رئیسه اتاق و رئیس کمیسیون گردشگری بازرگانی قزوین و با حضور نیما بصیری، نائب‌رئیس نخست و رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی اتاق قزوین، جباری رئیس کمیسیون تجارت و گمرک و اله‌وردی‌ها رئیس کمیسیون انرژی و فرآورده‌های نفتی به همراه جمعی از فعالان اقتصادی وارد شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان شدند.

هدف از این سفر، گسترش روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان استان قزوین و کشور تاجیکستان و بررسی فرصت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف است.

گفتنی است؛ در پی حضور سفیر تاجیکستان در استان قزوین و دیدار با فعالان اقتصادی (روز بیستم اردیبهشت ماه امسال) مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین اعزام یک هیات تجاری و تخصصی به کشور تاجیکستان را اعلام کرده بود.

