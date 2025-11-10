خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین:

به رشته شهرسازی بها داده نمی‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: متأسفانه آن‌گونه که شایسته است به رشته شهرسازی بها داده نشده و زمان آن رسیده است که این نگاه تغییر کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در مراسم بزرگداشت روز جهانی شهرسازی و سومین سمپوزیوم ملی–دانشجویی شهرسازی که به میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، مهندس محمد شعبانیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، با تأکید بر ضرورت بازنگری در جایگاه حرفه‌ای رشته شهرسازی در نظام مهندسی کشور، گفت: متأسفانه آن‌گونه که شایسته است به رشته شهرسازی بها داده نشده و زمان آن رسیده است که این نگاه تغییر کند. 

وی با اشاره به تدوین مبحث 24 مقررات ملی ساختمان به عنوان گامی مؤثر در تقویت نقش شهرسازان افزود: اجرای این مبحث می‌تواند نقطه آغاز فصل تازه‌ای در حرفه شهرسازی باشد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد به ثمر رسیدن نتایج عملی آن باشیم.

شعبانیان با نگاهی مفهومی به شهر، بیان کرد: شهر را می‌توان همچون یک انسان در نظر گرفت؛ ترافیک، گره‌های ارتباطی و نابسامانی‌های کالبدی همان اختلال‌هایی هستند که در رگ‌های بدن دیده می‌شود. اگر شهروندان در شهر احساس راحتی نمی‌کنند، یعنی عملکرد ما به عنوان مهندسان و برنامه‌ریزان شهری نیاز به بازنگری دارد.
 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، بر اصلاح نظام آموزش شهرسازی و معماری تأکید کرد و گفت: باید آموزش‌های تئوری را با آموزش‌های واقعی و حرفه‌ای تلفیق کنیم. زمانی که آموزش از بنیان، یعنی از سطح اساتید و محتواهای به‌روز نرم‌افزاری و کاربردی، اصلاح شود، خروجی آن می‌تواند نیروی متخصصی باشد که در بازار کار نقش‌آفرین است.

وی همچنین از برنامه‌های آتی سازمان در زمینه ایجاد پیوند میان حرفه مهندسی و صنایع نوین خبر داد و اظهار داشت: در سازمان نظام مهندسی قزوین به‌دنبال راه‌اندازی پایگاه سرمایه‌گذاری پایدار مهندسان و شهرک انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت منابع طبیعی، زمینه مشارکت مهندسان در تولید انرژی پاک و ایجاد درآمد پایدار برای آنان فراهم شود. 

شعبانیان در پایان ضمن تبریک روز جهانی شهرسازی و تقدیر از اساتید و دانشجویان این حوزه گفت: امیدوارم با همراهی جامعه علمی و مهندسی، شهر قزوین به عنوان شهری تاریخی و فرهنگی بتواند مسیر تازه‌ای در تحقق شهرسازی پایدار و انسان‌محور آغاز کند.

