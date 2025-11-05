رئیس سازمان ملی استاندارد:
تشکیل شورای حکمرانی ملی کیفیت را به پزشکیان پیشنهاد میدهیم
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: پیشنهاد تشکیل شورای ملی حکمرانی کیفیت به زودی به ریاستجمهوری ارائه خواهد شد تا با همگرایی دستگاهها مقررات دست و پاگیر به حداقل برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرزانه انصاری عصر امروز در مراسم تجلیل از واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه استاندارد استان قزوین با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیتهای صنعتی و گردشگری قزوین گفت: این استان به عنوان یک قطب اقتصادی پیشرو در کشور مورد توجه است و برنامههای تحولی سازمان استاندارد با نگاهی ویژه به آن تدوین میشود.
وی با اشاره به وجود 4 هزار واحد تولیدی صنعتی در قزوین و نزدیکی این استان به تهران اضافه کرد: در برنامههای تحولی، نگاه ویژهای به قزوین خواهیم داشت و موضوعاتی مانند دیپلماسی اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان و توسعه صادرات با همکاری اداره استاندارد پیگیری میشود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر لزوم تمرکز بر کار بیشتر به جای سود محوری برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی گفت: در سازمان استاندارد که کیفیت را حق مردم میداند، برنامهها به گونهای تدوین میشود که این حق به خوبی ادا شود.
انصاری به ضرورت بهروزرسانی سیستمها و همگرایی با تحولات جهانی اشاره کرد و افزود: برخی صنایع قزوین نیازمند نوسازی و اصلاح فرآیندهای کهنه هستند و باید برای این موضوع برنامهریزی لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ما باید در کنار صنایع باشیم تا برنامههای تسهیلگری را اجرایی کنیم، بر لزوم کاهش موازیکاریها و مقررات پرهزینه تاکید کرد و ادامه داد: برای این منظور، تشکیل شورای حکمرانی کیفیت در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین به تاثیر استانداردها در افزایش تولید ناخالص ملی تا پنج درصد اشاره کرد و گفت: تسهیل تجارت و صادرات با رویکرد آیندهنگرانه، از محورهای اصلی برنامههای تحولی سازمان است.
انصاری از برنامهریزی برای تفویض اختیار بیشتر به استانها خبر داد و گفت: امروز با بخشینگری نمیتوان کارها را پیش برد و باید این اتفاق در ساختار استانها رخ دهد.
وی بر گسترش تعامل با بخش خصوصی از طریق مجمع تشخیص استاندارد و اجرای تحول دیجیتال تاکید کرد و گفت: باید برنامه تضمین کیفیت به صورت برخط بین صنعت و استاندارد اجرا شود تا هزینههای اضافی کاهش یابد.
رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین بر لزوم توسعه گواهینامههای دیجیتال و تحول نیروی انسانی از طریق آموزش تاکید کرد و یادآور شد: در استانی با چهار هزار واحد صنعتی، باید برنامهای اجرا شود تا در سال آینده تعداد بیشتری از واحدها شایسته تقدیر باشند.
انصاری بر ضرورت تحول فرهنگی و اجتماعی در حوزه استاندارد تاکید کرد و گفت: باید فرهنگ مطالبهگری کیفیت در میان مردم نهادینه شود و این موضوع به صورت جهادی پیگیری شود.