مدیرکل استاندارد قزوین خبر داد؛
ارائه 25 هزار ساعت آموزش برای توانافزایی مدیران استاندارد قزوین
مدیرکل استاندارد استان قزوین از ارائه 25 هزار ساعت آموزش برای توانافزایی مدیران استاندارد این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، میترا عقیلی عصر امروز در مراسم تجلیل از واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه استاندارد استان قزوین که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد، گفت: امسال روز جهانی استاندارد با شعار چشمانداز مشترک، برای جهانی بهتر نشان میدهد که استانداردها ابزارهایی برای هماهنگی و دستیابی به جهانی بهتر هستند.
وی اضافه کرد: در اداره کل استاندارد قزوین در یکسال اخیر 25 هزار ساعت دوره آموزشی برای توانافزایی مدیران استاندارد برگزار کردیم و در همین مدت، 9 هزار بازرسی صنفی و 450 قلم کالا برای آزمون استاندارد نمونهبرداری شد.
مدیرکل استاندارد قزوین همچنین از بازدید 220 واحد خدماتی شامل هتل، هتل آپارتمان، سردخانه و مدارس خبر داد و یادآور شد: اداره استاندارد قزوین در ایام جنگ، فرآیندهای نظارتی خود را با توجه به شرایط خطیر کشور نیز انجام داد.
عقیلی افزود: امروز از 2 واحد تولیدی دیگر به عنوان واحد نمونه استاندارد استانی و سه مدیر کیفیت نمونه استاندارد نیز تقدیر به عمل خواهد آمد که ارزیابی آنان کاملا سامانهای بوده است.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی منتخب نباید هیچ گونه عدم انطباقی داشته باشند و باید دارای سامانه صدای مشتری و تحقیق و توسعه باشند و در کمیتههای فنی سازمانهای بینالمللی مشارکت داشته باشند.