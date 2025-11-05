به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، میترا عقیلی عصر امروز در مراسم تجلیل از واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه استاندارد استان قزوین که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد، گفت: امسال روز جهانی استاندارد با شعار چشم‌انداز مشترک، برای جهانی بهتر نشان می‌دهد که استانداردها ابزارهایی برای هماهنگی و دستیابی به جهانی بهتر هستند.

وی اضافه کرد: در اداره کل استاندارد قزوین در یک‌سال اخیر 25 هزار ساعت دوره آموزشی برای توان‌افزایی مدیران استاندارد برگزار کردیم و در همین مدت، 9 هزار بازرسی صنفی و 450 قلم کالا برای آزمون استاندارد نمونه‌برداری شد.

مدیرکل استاندارد قزوین همچنین از بازدید 220 واحد خدماتی شامل هتل، هتل آپارتمان، سردخانه و مدارس خبر داد و یادآور شد: اداره استاندارد قزوین در ایام جنگ، فرآیندهای نظارتی خود را با توجه به شرایط خطیر کشور نیز انجام داد.

عقیلی افزود: امروز از 2 واحد تولیدی دیگر به عنوان واحد نمونه استاندارد استانی و سه مدیر کیفیت نمونه استاندارد نیز تقدیر به عمل خواهد آمد که ارزیابی آنان کاملا سامانه‌ای بوده است.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی منتخب نباید هیچ گونه عدم انطباقی داشته باشند و باید دارای سامانه صدای مشتری و تحقیق و توسعه باشند و در کمیته‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی مشارکت داشته باشند.

