رئیس امور عشایر استان خبر داد؛

ساخت 570 متر آبشخور بهداشتی برای دام عشایر استان قزوین

کد خبر : 1701566
رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از ساخت و توزیع 570 متر آبشخور بتنی و گالوانیزه در استان خبر داد و گفت: روزانه 330 مترمکعب آب سالم بهداشتی با این اقدام در اختیار دام عشایر استان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت در این باره گفت: یکی از مشکلات جامعه عشایری، عدم بهره‌وری مناسب به دلیل بروز بیماری‌های دامی بر اثر استفاده از آب آشامیدنی غیر بهداشتی است و از این رو به منظور ارتقا سطح بهداشتی دام و ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی دام عشایر از آب بهداشتی و سالم، این اداره ساخت آبشخورهای بتنی و توزیع آبشخورهای فلزی در سطح مناطق و دامداری‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: 570 متر انواع آبشخور، شامل 200 عدد آبشخور گالوانیزه 2 متری به متراژ 400 متر مربع و 170 متر آبشخور بتنی در مناطق عشایری اجرا و توزیع شد که با توجه به اجرای طرح مذکور، روزانه 330 مترمکعب آب سالم بهداشتی در اختیار عشایر استان قرار می‌گیرد.

رئیس امور عشایر استان قزوین با اشاره به اعتبار 17 میلیارد ریالی صورت گرفته برای اجرای این پروژه، تصریح کرد:‌ اجرای این عملیات که می‌تواند در بهره‌وری مناسب دام عشایر موثر واقع شود.

ابیت ادامه داد: تاکنون یک هزار و 188 متر آبشخور بتنی و 900 متر آبشخور فلزی از سوی اداره امور عشایر قزوین در بین جامعه عشایری استان توزیع شده که روزانه امکان تامین یک هزار و 253 متر مکعب آب آشامیدنی بهداشتی را برای عشایر فراهم آورده است.

