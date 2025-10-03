به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین گفت: این امنیت، نظم و انضباط اجتماعی را مدیون تلاش های شبانه روزی سبزپوشان و سفیدپوشان نیروی پرافتخار انتظامی هستیم.

وی اضافه کرد: بنده بارها شاهد بوده‌ام فرماندهان عزیز نیروی انتظامی از اذان صبح در مساجد مختلف شهر حضور پیدا می‌کنند، از نزدیک با مردم عزیز در ارتباط بوده و پای دغدغه‌ها و شکایات آنان نشسته و پاسخگوی مطالبات آنان هستند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف سه کشور اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان بودیم، گفت: این حرکت خباثت‌آلود و فاقد وجاهت قانونی که علیه ملت ایران انجام شد، نشان دیگری بر همراهی این کشورهای اروپایی با رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار بود.

آیت‌الله مظفری افزود: در جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به طور جدی روی مسئله همراهی ملت ایران با خودشان حساب باز کرده بودند، یعنی یک ضلع نقشه و برنامه آنها این بود که ملت ایران به خیابان‌ها ریخته و از رژیم غاصب صهیونیستی حمایت کند.

وی ادامه داد: در حالی که بصیرت و غیرت بالای ملت ایران باعث شد هرگز با دشمنان همراهی نکنند و پشت نظام و کشور مقدسشان بایستند و این نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین تصریح کرد: اقتداری که نیروهای مسلح ما از خودشان نشان دادند و در رأس همه این‌ها، رهبری‌های داهیانه رهبر حکیم، شجاع و فرزانه انقلاب اسلامی باعث شد مجموعه این عوامل دشمن را ناکام بگذارد و پس از 12 روز مجبور شود دستش را به نشانه تسلیم بالا ببرد و خواهان آتش‌بس شود.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: راهبرد اساسی رژیم صهیونیستی در تقابل با نظام مقدس ما، شکست تاب آوری اجتماعی ملت عزیز ایران، ایجاد یا تقویت نارضایتی مردم و به صحنه تقابل کشاندن آنها با نظام اسلامی است.

وی ادامه داد: بنابراین این حرکت خباثت‌آلود کشورهای اروپایی دقیقاً در مسیر سیاست‌های رژیم صهیونیستی است که فشار بیشتری را بر ملت عزیز ایران وارد کنند و نارضایتی‌ها را افزایش دهند و در نهایت به زعم و گمان باطل خودشان مردم را به تقابل با نظام اسلامی بکشانند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: البته آمریکای جنایتکار آنقدر تحریم‌های سختی را علیه نظام و ملت عزیز ما اعمال کرده که این تحریم‌هایی که قرار است از سازمان ملل با اسنپ‌بک و فعال شدن مکانیسم ماشه به حال قبلی برگردد، چندان تغییری در ملت ایران ایجاد نخواهد کرد.

آیت‌الله مظفری افزود: طبق فرمایش رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که مثال زیبایی زده و گفته بود ما در استخر تحریم‌ها هستیم، پس چند سطل آب به این استخر اضافه کردن چندان تغییری در حال و روز ما ایجاد نمی کند، ما از ابتدای انقلاب تاکنون درگیر این تحریم‌ها هستیم و اگر بخواهد در وضعیت اقتصادی ما تغییری ایجاد کند، بیشتر ممکن است اثر روانی داشته باشد.

وی ادامه داد: البته نمی‌گوییم تحریم‌ها هیچ تأثیری ندارند، اما ملت ایران آزموده شده و سخت‌ترین تحریم‌ها را تجربه کرده و راه برون‌رفت از این تحریم‌ها را هم در چند دهه گذشته به خوبی به دست آورده و نشان داده بن‌بست و مشکل لاینحلی پیش روی ملت ایران و نظام مقدس ما وجود ندارد.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: این یک تهدید است، اما می توان این تهدید را به یک فرصت اساسی برای پیشبرد بیشتر اقتصاد تبدیل کرد، اینکه اقتصاد ما دیگر هرگز شرطی نباشد، منتظر چیزی نباشد، از تحریمی نترسد و تحریم‌ها به عنوان یک چکش بالای سر ملت ما آنان را اذیت نکند.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: دشمن هر کاری که می‌خواست و می‌توانست بکند، انجام داد، ایران می‌تواند از این فرصت جهت بازتعریف راهبردهای اساسی خود در مسئله هسته‌ای و راهبردهای سیاسی، دفاعی و امنیتی خود و همچنین در تعامل با آژانس تجدیدنظر کند.

وی ادامه داد: وقتی آنها اینقدر خباثت‌آلود دشمنی می‌کنند، ما هم می‌توانیم در تعامل خود با آژانس تجدیدنظر کنیم، ما باید از این تهدید در افزایش روابط با همسایگان و افزایش سطح آمادگی دفاعی استفاده کنیم و این فرصت‌ها را برای خود ایجاد کنیم، البته روسیه و چین هم رسماً اعلام کرده‌اند که این کار غیرقانونی کشورهای اروپایی را قبول ندارند و با آنها همراهی نخواهند کرد.

خطیب جمعه قزوین یادآور شد: کشورهای شرقی از جمله روسیه، چین و هند سفارش جدید برای خرید نفت ایران داده‌اند، از این‌رو جای نگرانی نیست و به توفیق الهی از این تهدید با قوت و اقتدار عبور خواهیم کرد.

آیت‌الله مظفری افزود: ما باید از این فرصت برای ایران قوی استفاده کنیم، مضمون ایران قوی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی بارها فرموده‌اند، باید بیشتر به سمت آن پیش برویم و امنیت پایدار و مردم بنیان داشته باشیم.

وی ادامه داد: باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم که سال هاست رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر آن تأکید دارند و اقتصاد مقاوم در برابر تحریم‌ها و تکانه‌ها و متکی بر تولید داخلی، اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصادی که تنها به صادرات نفت متکی نباشد و صادرات متنوعی داشته باشیم.

