به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، هادی رمضانی اعتدالی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین گفت: سالیانه 1000 مقاله علمی در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی به چاپ رساندیم که 50 درصد آنها در مجلات داخلی و 50 درصد دیگر در مجلات خارجی منتشر شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 70 درصد مقالات ما در مجلات با چارک اول و دوم چاپ می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر دانشگاه‌بین‌المللی امام‌خمینی(ره) در بین دانشگاه‌های جامع کشور رتبه 27 را دارد.

معاون دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) از قرارگیری 10 نفر از اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه در فهرست 2 درصد پژوهشگران پراستناد جهان در سال 2025 خبر داد و گفت: همچنین 4 نفر از استادان ما در حوزه علوم‌انسانی جزو دانشمندان پراستناد آی‌اس‌سی هستند.

رمضانی اعتدالی افزود: رفع نیازهای پژوهشی زیست‌بوم استان و کشور اولویت ماست و در چارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیش از 30 قراداد پژوهشی با شرکت‌ها و نهادهای مختلف منعقد کردیم.

وی ادامه داد: در سه حوزه کشاورزی و صنایع کم‌آب‌بر، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و کانی‌های غیرفلزی استان قزوین مأموریت برای عملیاتی کردن آثار پژوهشی داریم.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) یادآور شد: همچنین تلاش داریم چند دانشکده این دانشگاه از جمله دانشکده علوم‌پایه را به عنوان دانشکده مرجع ثبت کنیم.

