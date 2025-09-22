اتصال بیش از 2500 مشاور املاک استان قزوین به سامانه کاتب

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا عصر امروز در آئین واگذاری اسناد مالکیت اراضی گفت: هر زمان شهروندی مشاهده کرد که در یک مشاور املاک در حال کلاهبرداری است و پیش‌نویس معاملات در سامانه ثبت نمی‌شود، باید سریعاً گزارش کند تا بتوانیم جلوی ارتکاب چنین جرایمی را بگیریم.

وی افزود: 100 درصد مشاوران املاک استان معادل 2552 واحد صنفی در استان قزوین به سامانه کاتب (اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) متصل هستند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول به تازگی تصویب شده است، گفت: بدون شک این قانون برای اجرا دارای موانعی است که باید در ادامه مسیر به بهتر اجرا شدن آن کمک کنیم.

حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا عنوان کرد: قانون الزام زمانی می‌تواند به خوبی اجرا شود که مورد توجه مردم باشد، اگر مردم در اجرای این قانون همراهی و آگاهی لازم نداشته باشند، به طور حتم این قانون به خوبی اجرایی نخواهد شد.

وی ادامه داد: هنوز خیلی از اسناد دولتی در این سامانه ثبت نشده است، در چنین شرایطی اموال دولتی در معرض تعهدی و تصرف قرار دارد و ممکن است برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی املاک مورد نظر خودشان را از دست بدهند.

