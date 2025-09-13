سه معاون جدید در جهاد کشاورزی استان قزوین منصوب شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در نشستی که صبح امروز با هدف بررسی برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی استان برگزار شد، حریری مقدم ضمن تأکید بر لزوم پیگیری و جذب حداکثری اعتبارات استانی و ملی، اظهار داشت: تغییر و تحول در جهت پویایی سازمان امری ضروری است و امیدواریم با این انتصابات، شاهد تحرک و پیشرفت بیشتری در بخش کشاورزی استان باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، تعامل با بانک‌های استان و اتاق بازرگانی برای جذب سرمایه‌گذار، هماهنگی با صندوق توسعه بخش کشاورزی، هوشمندسازی آمار و اطلاعات، مدیریت بحران قبل از وقوع و فعال‌سازی دبیرخانه مجوزها را از مهم‌ترین برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی برشمرد.

وی همچنین از سرپرست جدید معاونت بهبود تولیدات دامی خواست تا تعادل بخش دام و طیور بر اساس آمایش سرزمینی، تعامل با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، تشکیل کمیته‌های فنی، و تأمین مواد غذایی را در دستور کار خود قرار دهد.

حریری مقدم، همکاری و تعامل برای ایجاد رفاه بیشتر برای همکاران، ارتقاء بهره‌وری و اصلاح ساختار، اصل صرفه‌جویی و انضباط مالی، و پیگیری وضعیت مسکن همکاران را از اولویت‌های مهم معاونت توسعه مدیریت و منابع دانست.

در پایان این نشست، با قدردانی از خدمات آقایان حمیدرضا عزتی، علیرضا بهرامی و مجید رحمانی، آقایان بهزاد غیاثوند به عنوان سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی، کورش حاتم سروری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و حمیدرضا تبسمی به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین منصوب شدند.

