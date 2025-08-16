معاون استاندار قزوین:
ساختار ورزشی استان قزوین در دهههای گذشته شکل گرفته است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: استان قزوین با دارا بودن زیرساختها و پروژههای ورزشی قابل توجه و ساختار ورزشی کارشدهای که در دهههای گذشته شکل گرفته، آمادگی کامل برای میزبانی از طرحهای ملی و توسعهای در حوزه ورزش را دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در دیدار با منعم، مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان ضمن تأکید بر حمایت تمامقد مدیریت ارشد استان از ورزش قزوین را دارای ظرفیتهای ممتاز برای تبدیل شدن به پایلوتهای ورزشی در سطح کشور دانست.
احمدپور در این نشست با بیان اینکه خودمان را سرباز ورزش میدانیم، تصریح کرد: شعار اصلی ورزش تندرستی است و استان قزوین با دارا بودن زیرساختها و پروژههای ورزشی قابل توجه و ساختار ورزشی کارشدهای که در دهههای گذشته شکل گرفته، آمادگی کامل برای میزبانی از طرحهای ملی و توسعهای در حوزه ورزش را دارد.
وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به ورزش روستایی و بهرهگیری از ظرفیتهای ورزش محلات که از جایگاه خوبی در استان برخوردار است، تأکید کرد.
معاون سیاسی استاندار با اشاره به نگاه ویژه و خاص مدیریت استان به مقوله ورزش افزود: بعد از استقرار دولت چهاردهم در استان قزوین ظرفیتسازیهای قابل توجهی در حوزه ورزش صورت گرفته و نگاه ما به همه رشتههای ورزشی یکسان است.
احمدپور ورزش را ابزاری قدرتمند برای کاهش آسیبهای اجتماعی و کمک به نشاط اجتماعی دانست و این نشاط را ارزشمندترین دستاوردها قلمداد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، از لزوم استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتها و پتانسیلهای ورزشی استان سخن گفت و تأکید کرد: در قزوین، نگاه سیاسی در عرصه ورزشی وجود ندارد؛ بلکه نگاه ما صرفاً معطوف به کارآمدی و قهرمانپروری در حوزه ورزش است.
احمدپور در پایان به ریشههای فرهنگی غنی استان اشاره کرد و گفت: قزوین مهد انسانهای بااخلاق و مفاخر بزرگی در عرصههای فرهنگی، هنری و ورزشی بوده و هست.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه همهجانبه ورزش در استان و بهرهبرداری از تمامی قابلیتها برای رشد و تعالی قهرمانان و ارتقا سلامت و نشاط عمومی جامعه عزم جدی وجود دارد.