انتشار شماره جدید بولتن سنگآهن و فولاد
گزارش *بازار سنگآهن و فولاد* مربوط به ماههای جولای و آگوست ۲۰۲۶ از سوی *روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات* منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، گزارش بازار سنگ آهن و فولاد مربوط به ماههای جولای و آگوست ۲۰۲۶ منتشر شد.
این گزارش که از سوی روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات تهیه و منتشر شده، به بررسی مهمترین تحولات و روندهای بازار جهانی سنگآهن و فولاد در دو ماه اخیر پرداخته است.
در این شماره، سناریوهای آینده صنعت فولاد اروپا مورد بررسی قرار گرفته و چشماندازهای احتمالی پیش روی این صنعت در قاره اروپا تبیین شده است. همچنین گسترش نفوذ پکن بر بازار سنگ آهن آفریقا از دیگر محورهای اصلی این گزارش است که به تحلیل راهبردهای چین در تصاحب بازارهای جدید سنگ آهن در قاره آفریقا میپردازد.
وضعیت واردات و تولید سنگ آهن چین به عنوان بزرگترین مصرفکننده این ماده معدنی، و تجارت دریایی سنگآهن در نیمه نخست ۲۰۲۶ نیز در این گزارش به تفصیل بررسی شده است.
در بخش دیگری از این گزارش، راهکارهای حفظ سودآوری و جلوگیری از کاهش جذابیت صنعت فولاد ایران ارائه شده و بازارهای منطقهای بیلت در جولای ۲۰۲۶ نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.