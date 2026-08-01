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پشتیبانی فولاد مبارکه از زائران اربعین؛

از همراهی با مواکب تا ۸۰۰ سرویس ایاب و ذهاب به مرز مهران

از همراهی با مواکب تا ۸۰۰ سرویس ایاب و ذهاب به مرز مهران
کد خبر : 1820983
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شرکت فولاد مبارکه در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خود، اقدام به پشتیبانی از زائران استان اصفهان جهت تسهیل در مسیر مراسم اربعین حسینی کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، شرکت فولاد مبارکه در ادامه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، با هدف حمایت از زائران استان اصفهان و تسهیل حضور آنان در مسیر زیارت اربعین حسینی، اقدامات و برنامه‌های پشتیبانی ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده است. این شرکت با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائران و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور هرچه بهتر آنان در این آیین معنوی، تلاش کرده است بخشی از نیازهای مرتبط با سفر و حضور در مراسم اربعین را پوشش دهد و نقش مؤثری در تسهیل این مسیر ایفا کند.

انتظار می‌رفت با توجه به دو حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به فولاد مبارکه و خساراتی که از این حملات به وجود آمد، این مجموعه امسال نتواند همچون سال‌های گذشته حضور فعالی در برنامه‌های اربعین داشته باشد؛ اما این شرکت با تکیه بر سابقه و میراث ارزشمند خود در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تلاش کرد تا به سهم خود، مسئولیت و نقشی را در این حرکت بزرگ مردمی و معنوی ایفا کند.

از همراهی با مواکب تا ۸۰۰ سرویس ایاب و ذهاب به مرز مهران

با توجه به گرمای شدید هوا و ضرورت تأمین یخ مورد نیاز زائران و مواکب، شورای مسئولیت اجتماعی شرکت تصویب کرد فولاد مبارکه تأمین یخ مورد نیاز مسیر تردد زائران از مرز مهران را بر عهده گیرد.

در همین راستا، دو دستگاه یخ‌ساز با ظرفیت تولید روزانه ۱۰ تن، به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان خریداری و به مرز مهران اعزام شده است. این تجهیزات ظرفیت لازم برای پشتیبانی و همراهی با مواکب مستقر در مسیر زائران را فراهم می‌کنند و پس از پایان مراسم نیز می‌توانند به‌عنوان زیرساختی ماندگار در برنامه‌های خدمت‌رسانی سال‌های آینده مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل کارکنان شرکت در اختیار زائران حسینی قرار گرفته‌اند و برنامه‌ریزی شده است بیش از ۸۰۰ سرویس از نقاط مختلف استان اصفهان به مقصد مرز مهران انجام شود تا زائران با اطمینان بیشتری سفر خود را برنامه‌ریزی کنند و نگرانی کمتری درخصوص کمبود وسایل حمل‌ونقل داشته باشند.

این اقدامات در ادامه رویکرد مسئولیت‌پذیرانه فولاد مبارکه و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی، لجستیکی و سازمانی شرکت برای پاسخ‌گویی به یکی از مهم‌ترین نیازهای زائران اربعین اجرا شده است.

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