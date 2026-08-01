دبیر کارگروه قانون مالیاتی خسارتهای ناشی از جنگ در بازدید از فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه سهم و نقش بسزایی در تأمین منابع مالیاتی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد
با تمام توان در کنار صنعتگران و زحمتکشان خدوم فولاد مبارکه هستیم. تلاش میکنیم برای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان که یک سرمایه ملی است و همچنین برای سهامداران این شرکت که بخش عمدهای از آن را مردم عزیزمان تشکیل میدهند، احقاق حق کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، حمید شفیعی، معاون مدیرکل مالیاتی استان اصفهان و دبیر کارگروه ماده ۱۶۵ قانون مالیاتی (خسارتهای ناشی از جنگ)، روز سهشنبه ۶ مردادماه، به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان اداره مالیاتی استان اصفهان، ضمن بازدید از بخشهای آسیبدیده فولاد مبارکه، در جلسهای با حضور معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه و مدیران زیرمجموعه این معاونت، با بیان مطلب فوق، از همت و اراده اداره امور مالیاتی برای حمایت از حداکثری از فولاد مبارکه تا بازگشتن این مجموعه عظیم صنعتی به سیکل کامل تولید و فعالیتهای اقتصادی خبر داد.
وی با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور سهم و نقش بسزایی در تأمین منابع مالیاتی کشور و همچنین تحقق منویات اقتصاد مقاومتی دارد گفت: ما نیز در اداره کل مالیاتی استان بهعنوان خدمتگزار مردم، مؤدیان و فعالان اقتصادی ازجمله فولاد مبارکه اصفهان که از مؤدیان خوشحساب و نمونه استان است، این توفیق را داشتهایم که با تعاملات قانونی و درعینحال با استفاده از مشوقها و معافیتهای مالیاتی و همچنین مزایای قانونی وصول مالیات، زمینه مناسبی برای آبادانی استان و کشور را فراهم کنیم.
تلاش خواهیم کرد با تأیید کمیسیون موضوع ماده 165 در کنار مجموعه فولاد مبارکه باشیم
شفیعی با اشاره به بازدید خود و هیئت همراه از شرایط فعلی و بخشهای آسیبدیده فولاد مبارکه گفت: در پی حمله ددمنشانه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی و آسیب دیدن بسیاری از مراکز صنعتی کشورمان، ازجمله شرکت فولاد مبارکه، در حال حاضر با تمامی توان و تلاش خود در کنار صنعتگران خواهیم بود تا با استفاده از مشوقهای مالیاتی پیشبینیشده برای جنگ و تأیید کمیسیون موضوع ماده ۱۶۵ بابت خسارتها و آسیبها، پس از تعیین خسارتها از نظر مالیاتی بتوانیم با کاهش فشار ناشی از آثار مالیاتی در کنار مجموعه فولاد مبارکه باشیم تا در اثر این حمایت، شاهد بهبود فرایندها و برخاستن مجدد و چرخیدن هرچه بهتر چرخ تولید در فولاد مبارکه باشیم. مطمئناً با چرخیدن چرخ فولاد مبارکه چرخ بسیاری از صنایع استان و کشور نیز به حرکت خود ادامه خواهند داد.
دبیر کارگروه ماده ۱۶۵ قانون مالیاتی گفت: من پیش از حمله به فولاد مبارکه نیز طی سالهای متمادی برای حسابرسی و انجام خدمات مالیاتی از فولاد مبارکه بازدید کرده و این شرکت را در اوج رونق و شکوفایی دیده بودم؛ اما امروز با دیدن خسارتهایی که به این مجموعه وارد آمده، گویی خودم مورد اصابت قرار گرفتهام؛ اما دیدن تلاشهای مجاهدانه مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه برای بازسازی این شرکت نویدبخش بازگشت هرچه سریعتر این شرکت به اوج تولید و رکوردشکنی است.
همت و نیت ما در اداره امور مالیاتی برای کمک به فولاد مبارکه مضاعف خواهد بود
معاون مدیرکل مالیاتی استان اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: باتوجهبه نقش فولاد مبارکه در توسعه صنعتی و اقتصاد ملی و تلاش ارزشمند این مجموعه در مسیر بازسازی از نظر مقررات مالیاتی، همت و نیت ما در اداره امور مالیاتی برای کمک به فولاد مبارکه مضاعف خواهد بود و ازاینپس با مسئولیتپذیری دوچندان در حوزه حمایت از این مجموعه، اعلام میداریم که با تمام توان در کنار صنعتگران و زحمتکشان خدوم فولاد مبارکه هستیم. تلاش میکنیم برای مجموعه فولاد مبارکه اصفهان که یک سرمایه ملی است و همچنین برای سهامداران این شرکت که بخش عمدهای از آن را مردم عزیزمان تشکیل میدهند، احقاق حق کنیم.