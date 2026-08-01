افزایش 10 درصدی تولید ماهانه محصولات ویژه در ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، محسن استکی، مدیر ناحیه نورد سرد، طی محاصبه ای با علام ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه محصولات ویژه در تیرماه سال 1405 افزود: با وجود تمام محدودیت‌ها، تلاشگران ناحیه نورد سرد با تولید 38 هزار و 473 تن انواع محصولات ویژه توانستند رکورد قبلی این محصولات را که در اسفند 1402 و به میزان 35 هزار و 151 تن به ثبت رسیده بود ارتقا دهند.

وی با بیان اینکه محصولات ویژه شامل لوازم‌خانگی، کلاف‌های رویه خودرویی (گرید MB) و محصولات با کیفیت‌های ویژه است، ادامه داد: در تولید این محصولات تمامی خطوط ناحیه نورد سرد نقش داشته‌اند و با کنترل بهینه فرایند در سیکل‌های محصولات سرد، قلع اندود، گالوانیزه و رنگی در این ماه سهم خود را ایفا کرده‌اند.

مدیر ناحیه نورد سرد در خاتمه از تلاش شبانه‌روزی تمامی کارکنان تولید و تعمیرات ناحیه و همچنین مدیریت و کارکنان کنترل کیفی، برنامه‌ریزی تولید، دفاتر فنی تولید و تعمیرات تشکر و قدردانی کرد.

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