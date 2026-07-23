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درخشش نوین الکترود اردکان در روز ملی صنعت و معدن؛

نوین الکترود اردکان، واحد نمونه صنعتی و معدنی سال شد

نوین الکترود اردکان، واحد نمونه صنعتی و معدنی سال شد
کد خبر : 1817632
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شرکت نوین الکترود اردکان، نخستین تولیدکننده الکترود گرافیتی در ایران و خاورمیانه، در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری، به عنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت نوین الکترود اردکان، شرکت نوین الکترود اردکان در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، که با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر پایه ارزیابی‌های انجام‌شده توسط کارگروه انتخاب برگزیدگان، به عنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

این موفقیت، بیانگر جایگاه برجسته نوین الکترود اردکان در توسعه صنعت کشور، ارتقای کیفیت تولید، بومی‌سازی فناوری و نقش‌آفرینی مؤثر در زنجیره ارزش صنایع معدنی و فولادی است.

شرکت نوین الکترود اردکان به عنوان نخستین تولیدکننده الکترود گرافیتی در ایران و خاورمیانه، با هدف تأمین یکی از مواد اولیه راهبردی صنعت فولاد و کاهش وابستگی به واردات، نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع معدنی کشور ایفا می‌کند.

این مجموعه با تکیه بر دانش فنی، سرمایه انسانی متخصص و رویکردی مبتنی بر نوآوری، در مسیر تأمین نیاز صنایع راهبردی کشور گام برداشته و کسب عنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی سال، مهر تأییدی بر عملکرد موفق این مجموعه در عرصه تولید و صنعت است.

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