نوین الکترود اردکان، واحد نمونه صنعتی و معدنی سال شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت نوین الکترود اردکان، شرکت نوین الکترود اردکان در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، که با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، بر پایه ارزیابی‌های انجام‌شده توسط کارگروه انتخاب برگزیدگان، به عنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

این موفقیت، بیانگر جایگاه برجسته نوین الکترود اردکان در توسعه صنعت کشور، ارتقای کیفیت تولید، بومی‌سازی فناوری و نقش‌آفرینی مؤثر در زنجیره ارزش صنایع معدنی و فولادی است.

شرکت نوین الکترود اردکان به عنوان نخستین تولیدکننده الکترود گرافیتی در ایران و خاورمیانه، با هدف تأمین یکی از مواد اولیه راهبردی صنعت فولاد و کاهش وابستگی به واردات، نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع معدنی کشور ایفا می‌کند.

این مجموعه با تکیه بر دانش فنی، سرمایه انسانی متخصص و رویکردی مبتنی بر نوآوری، در مسیر تأمین نیاز صنایع راهبردی کشور گام برداشته و کسب عنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی سال، مهر تأییدی بر عملکرد موفق این مجموعه در عرصه تولید و صنعت است.

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