کیمیای آگاهی در کوره های فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، رقص آگاهی در ضیافت آتش ‌آنچه در فولاد مبارکه رخ می‌دهد، فراتر از یک فرآیند شیمیایی ساده برای جداسازی آهن از سنگ است.

منابع موجود نشان می‌دهند که ما با تجسم یک اراده روبرو هستیم که آگاهی خود را بر ماده تحمیل می‌کند.در این فضا، یادگیری دیگر یک امر انتزاعی و محبوس در کتابخانه‌ها نیست؛ بلکه دانشی است که دقیقا در لحظه‌ی تماس دست با اشیا و برخورد نگاه با شعله متولد می‌شود.

در لایه‌های عمیق‌تر این سازمان، نوعی اجماع نانوشته جریان دارد. این مجتمع توانسته است فضایی را خلق کند که در آن، گفتگو تنها میان انسان‌ها برقرار نمی‌شود، بلکه ذهن با ماده وارد دیالوگی مستمر می‌شود.این تعامل دائم، به شکلی ارگانیک منجر به خلق یک فهم کل‌نگر شده است؛ فهمی که در آن هیچکس صرفاً یک اپراتور یا پیچ‌ومهره‌ای در یک ماشین بزرگ نیست.

هر فرد، بخشی از یک فرآیند بزرگ معنابخشی است که در آن، تولید محصول عملا به معنای بازتولید فرهنگ ایستادگی و خودباوری است.اینجاست که مرزهای سنتی میان دانستن و توانستن فرو می‌ریزد و دانش به بخشی جدایی ‌ناپذیر از هویت حرفه‌ای تبدیل می‌شود. ‌

گشایش زبان ماده ‌یکی از شگفت ‌انگیزترین جنبه‌های این مجتمع، نقش تخیل مادی است. فولاد، درعین سختی ذاتی، در این کوره ها سودای نرم شدن و فرم گرفتن دارد. در واقع، ما شاهد نوعی کیمیای مدرن هستیم که در آن، سختی آهن با سیالیت دانش در هم می آمیزد.دانش در اینجا، آن عنصر لطیفی است که به کالبد خشن صنعت، جان می‌بخشد. اعتبار این مجتمع به عنوان یک دانشگاه صنعتی، نه از مدارک آکادمیک، بلکه از یک سنت اصیل پرسشگری نشأت می‌گیرد.