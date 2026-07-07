به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه طی مصاحبه ای با خبرنگار فولاد گفت: عملیات بازسازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاظمی فولاد مبارکه، پس از آسیب‌های واردشده در پی حمله دشمن، با بسیج توان فنی، مهندسی و اجرایی شرکت و همکاری سازندگان داخلی با سرعت در حال انجام است؛ پروژه‌ای که علاوه بر بازگرداندن ظرفیت تولید برق، نمادی از اتکا به دانش، تخصص و توانمندی صنعتگران ایرانی به شمار می‌رود.

حمیدرضا خسروانی‌پور، با اشاره به ظرفیت و توان این بخش از فولاد مبارکه گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاظمی فولاد مبارکه با ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات، شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار است. واحدهای گازی این نیروگاه از سال ۱۴۰۳ وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند و واحد بخار نیز که اکنون بیش از ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار بود در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

به گفته وی، در جریان حمله دشمن به فولاد مبارکه در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۵، دو واحد گازی این نیروگاه هدف قرار گرفت و خسارات گسترده‌ای به تجهیزات اصلی و جانبی آن وارد شد. با وجود ابعاد این آسیب‌ها، عملیات بازسازی از ۲۳ فروردین‌ماه با برنامه‌ریزی دقیق و حضور شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی آغاز شد.

معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت راهبردی این نیروگاه در تأمین انرژی پایدار مجموعه، گفت: از نخستین ساعات پس از وقوع حادثه، ارزیابی دقیق خسارت‌ها، تدوین برنامه بازسازی و هماهنگی با سازندگان و شرکت‌های متخصص داخلی در دستور کار قرار گرفت. امروز این پروژه با اتکا به توان کارشناسان فولاد مبارکه و ظرفیت ارزشمند صنعت کشور، با سرعت و انسجام مطلوب در حال اجراست.

وی افزود: بازسازی نیروگاه شهید کاظمی تنها یک پروژه تعمیراتی نیست، بلکه نمایش توان مهندسی و خوداتکایی صنعت ایران در شرایط سخت است. تمامی مراحل طراحی، مهندسی، تعمیر، ساخت، تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه‌اندازی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی دنبال می‌شود و این موضوع، دستاوردی ارزشمند برای صنعت کشور محسوب می‌شود.

حدود ۶۰ درصد تجهیزات آسیب‌دیده دمونتاژ شده

در همین زمینه، مهدی خسروی، مدیر توسعه انرژی و سیالات فولاد مبارکه، اظهار کرد: پروژه بازسازی در چند جبهه به‌صورت هم‌زمان در حال اجراست. عملیات آواربرداری و ارزیابی اولیه تجهیزات به‌طور کامل پایان ‌یافته، حدود ۶۰ درصد تجهیزات آسیب‌دیده دمونتاژ شده و فرایند سفارش‌گذاری تجهیزات جدید نیز انجام شده است. همچنین بخش تأمین تجهیزات تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته و ساخت سازه‌های فلزی سالن توربین و پوشش سقف و دیواره‌های آن نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد: در این مدت، تیم‌های کارشناسی شرکت‌های سازنده تجهیزات نیروگاهی با حضور در سایت، بررسی‌های فنی و آزمایش‌های اولیه تجهیزات قابل‌تعمیر را انجام داده‌اند تا بهترین راهکار برای بازسازی و بازگرداندن تجهیزات به مدار بهره‌برداری انتخاب شود.

بهرام کل‌کیان، رئیس توسعه شبکه برق و اتوماسیون فولاد مبارکه نیز با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی گفت: در حال حاضر ترانس‌های یونیت واحدهای گازی برای انجام تعمیرات تخصصی به شرکت سازنده ارسال شده‌اند و ژنراتور واحد نخست با وزن حدود ۳۵۰ تن با موفقیت لیفت شده و برای انتقال به کارگاه تعمیرات فولاد مبارکه آماده است. اجرای این عملیات سنگین، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تجهیزات ویژه و همکاری نزدیک تیم‌های اجرایی، فنی و پشتیبانی بوده است.

وی افزود: تمام تلاش همکاران بر این است که پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود و با رعایت کامل الزامات فنی و کیفی، واحدهای نیروگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود نخستین واحد گازی نیروگاه تا پایان سال جاری مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شود و واحد دوم نیز در تابستان سال ۱۴۰۶ آماده راه‌اندازی گردد.

به گفته معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه بازسازی نیروگاه شهید کاظمی، جلوه‌ای از همدلی، دانش فنی و روحیه جهادی متخصصان فولاد مبارکه و صنعتگران کشور است؛ پروژه‌ای که بار دیگر نشان می‌دهد حتی در دشوارترین شرایط نیز می‌توان باتکیه‌بر توان داخلی، سرمایه‌های ملی را احیا کرد و مسیر توسعه و تولید را باقدرت ادامه داد.

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