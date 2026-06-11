مجری طرح و نخستین مدیرعامل فولاد مبارکه در گفتوگو با ایراسین مطرح کرد؛
نمایش باشکوه خودباوری ملی در بازسازی فولادمبارکه
سرعت احیای فولادمبارکه، ضربهای مهندسی به استراتژیِ زیرساختزنی دشمن بود
محمدحسن عرفانیان، مشاور و عضو شورای مشورتی کمیته راهبری بازسازی و نوسازی نواحی آسیب دیده فولاد مبارکه با اشاره به بازگشت سریع این مجموعه به مدار تولید پس از توقف ۴۵ روزه، تأکید کرد: متخصصان داخلی با اتکا به توان بومی و بدون کمک خارجی، ایمنی و تولید را به کارخانه بازگرداندند و پیام روشنی به جهان دادند که صنعت ایران در شرایط تحریم متوقفشدنی نیست و هر زیرساختی آسیب ببیند، دوباره ساخته میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه؛ محمدحسن عرفانیان، مشاور و عضو شورای مشورتی کمیته راهبری بازسازی و نوسازی نواحی آسیب دیده فولاد مبارکه، با تحلیل ابعاد راهبردی راه اندازی کوره شماره 8 ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه این موفقیت را نه تنها یک دستاورد مهندسی، بلکه نشانهای از تجلی انرژی نهفته تاریخی ایران دانست.
تجلیل از همت جوانان؛ بوسی بر دستان متخصصان داخلی
عرفانیان در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار ایراسین ضمن تبریک این موفقیت به نسل جوان و متخصصان مجموعه، با لحنی سرشار از غرور و قدردانی گفت: به همکاران جوانم تبریک میگویم که بسیار زودتر از زمانبندیِ پیشبینیشده، این کار بزرگ را به سرانجام رساندند. من دست تمامی این عزیزان، بهویژه مدیر بخش فولادسازی را میبوسم. این تلاش نشان داد که ما صاحب دانش، تکنولوژی، هدف، جهت و ایمنی هستیم.
دشمن؛ ناتوان در تحلیلِ ایرانِ پس از انقلاب
مجری طرح و نخستین مدیرعامل فولاد مبارکه با نقد رویکردِ خصمانه دشمنان علیه زیرساختهای صنعتی کشور، تأکید کرد: دشمن، ماهیت ایرانِ پس از انقلاب را نشناخته است؛ ترکیبی از تاریخ تمدنی ایران، انقلاب اسلامی و آموزههای دینی که انرژی عظیمی را در کشور آزاد کرده است. دشمن در اقدامی که تنها میتوان آن را "احمقانه" توصیف کرد، سعی کرد ایمنی فولاد مبارکه را مختل کند، اما غافل از آن بود که ما از دانش و تکنولوژی بومی برخورداریم. خسارت مالی به ما وارد شد، اما ضربه دشمن ما را از پا نینداخت؛ بلکه بر سرعتِ بلند شدن و جبران خسارتهایمان افزود.
زیرساختزنی در ایران، دیگر معنا و کارایی ندارد
عرفانیان در پاسخ به پرسشی درباره توانِ بازسازیِ زیرساختها بدون کمک خارجی و در شرایط رقابت جهانی، تأکید کرد: ما در دوران جنگ تحمیلی حتی از تأمینِ سادهترین اقلامی چون پیچ یا سیمخاردار نیز محروم بودیم، اما اکنون پس از چهار دهه تحریم، در برابر ابرقدرتهای جهان ایستادهایم. پیامِ ما به غرب روشن است: زیرساختهای ایران دیگر وابسته به واردات نیست که با هر ضربهای از کار بیفتد؛ زیرساختهای ما بومی شده است. اگر آنها را هدف قرار دهید، دوباره آن را میسازیم. امروز برای جهانیان باید محرز شده باشد که استراتژیِ “زیرساختزنی” در ایران، دیگر معنا و کارایی ندارد.
فولاد مبارکه؛ نمونهای از خروارها ظرفیت ملی
وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه مشتی از خروار است، افزود: جهان باید بداند که صنعت ایران به بلوغِ بومیسازی رسیده است. ما در این مسیر از یک انرژی نهفته تاریخی بهره میبریم؛ انرژیای که حتی در دوران انحطاط نیز پتانسیل خود را در تاریخ حفظ کرد و اکنون در صنعت و فناوری متجلی شده است. دشمن باید از مدارِ تقابلِ فعلی خارج شود و بداند که با ملتی که صاحبِ دانش و تکنولوژی بومی است، باید با زبان دیگری سخن بگوید.
نگاهی به ریشههای تاریخیِ قدرت تمدنی
مشاور و عضو شورای مشورتی کمیته راهبری بازسازی و نوسازی نواحی آسیب دیده فولاد مبارکه در بخش پایانیِ تحلیل خود با اشاره به مباحث تاریخیِ عمیق پیرامون مدینه فاضله و پتانسیلهای تمدنسازِ اسلام، خاطرنشان کرد: این انرژیِ نهفته در رگهای این سرزمین، همان حقیقتی است که غرب از درک آن عاجز است. بازسازی فولاد مبارکه توسط فرزندان این مرز و بوم، تنها یک پروژه فنی نبود؛ بلکه نمایشی از اقتدارِ تمدنی و تابآوریِ صنعتی بود که ثابت کرد ایرانِ امروز، بر پایههایی استوار است که با فشارهای بیرونی، نه تنها فرو نمیریزد، بلکه قویتر از گذشته بازمیگردد. وی تاکید کرد: این رویداد، برگ زرینی در تاریخ صنعت کشور است که نشان داد اعتماد به توانِ داخلی، چگونه تهدیدات را به فرصتهایی برای نمایشِ اقتدارِ بومی تبدیل میکند.