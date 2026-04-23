زرندی گفت: در ساعات ابتدایی حادثه، عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی بخش‌های آسیب‌دیده با سرعت آغاز شد. در همان روزهای نخست، موضوع وجود چند بمب عمل‌نکرده در محدوده سایت مطرح بود که نیروهای فنی و ایمنی شرکت با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه اقدام به مهار و خنثی‌سازی آن‌ها کردند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه درباره نحوه مدیریت نیروی انسانی در لحظات اولیه بحران افزود: در زمان وقوع حادثه، حدود ۲۳۰۰ نفر از نیروهای حاضر در سایت در کمتر از ۱۴ دقیقه تخلیه شدند و در مجموع حدود ۶۷۰۰ نفر از کارکنان و نیروهای عملیاتی در فرآیند مدیریت بحران مشارکت داشتند.

زرندی درباره ساختار مدیریت بحران در فولاد مبارکه توضیح داد: پس از حادثه، سه کارگروه اصلی شامل بازسازی، مالی و بازرگانی، و رسانه و سرمایه انسانی فعال شد. از همان لحظات نخست، تیم‌های تخصصی در محل مستقر شدند و روند تصمیم‌گیری و اقدام بدون توقف ادامه یافت.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و تجهیزات گفت: دو نیروگاه و بخش‌هایی از واحدهای تولیدی از جمله برخی کوره‌ها و تجهیزات جانبی دچار آسیب شدند. با این حال، بخش زیادی از این خسارت‌ها قابل تعمیر است و در برخی موارد نیز نیاز به نوسازی و بازطراحی وجود دارد. به همین منظور، دو تیم تخصصی جداگانه برای تعمیر و نوسازی تشکیل شده‌اند تا روند بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید با سرعت و دقت لازم دنبال شود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه درباره وضعیت نیروی انسانی نیز گفت: در طول این دوره هیچ تعدیل نیرو انجام نشده و تلاش شده است ۲۹ هزار نفر از کارکنان و نیروهای پیمانکاری حفظ شوند. ارائه خدمات درمانی، رفاهی و ایجاد آرامش شغلی برای کارکنان نیز در اولویت قرار گرفته است.

زرندی با اشاره به مدیریت بازار و تأمین نیاز مشتریان اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار، فولاد مبارکه تلاش کرده با مدیریت عرضه، استفاده از قراردادهای جایگزین و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه، بازار را با کمترین تنش اداره کند. او افزود: همکاری با مجموعه‌هایی مانند فولاد سفیددشت و سایر ظرفیت‌های گروه در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از نیاز بازار جبران و از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

به گفته مدیرعامل فولاد مبارکه، از زمان وقوع حادثه تاکنون حدود ۴۰ جلسه مدیریت بحران برگزار شده و بر اساس تصمیمات این جلسات، برنامه بازسازی و نوسازی به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست تا واحدهای آسیب‌دیده به تدریج به مدار تولید بازگردند.

زرندی در پایان تأکید کرد: تجربه این دوره نشان داد که آمادگی سازمانی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و اتکا به توان فنی و انسانی مجموعه می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط مسیر ادامه فعالیت را هموار کند.