مدیرعامل فولاد مبارکه در جمع فعالان صنعت فولاد اصفهان تشریح کرد؛

تاب‌آوری فولاد مبارکه در برابر بحران؛ زنجیره تأمین پایدار

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در نشست هم‌اندیشی فعالان صنعت فولاد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان با تشریح شرایط ویژه سال ۱۴۰۴ برای این شرکت گفت: با وجود رخدادهای پرتنش و وقوع جنگ ۱۲ روزه که بر تولید، صادرات و روند فعالیت فولاد مبارکه اثرگذار بود، این مجموعه توانست با اتکا به برنامه‌ریزی‌های قبلی و سازوکارهای مدیریت بحران، شرایط را کنترل و روند فعالیت خود را حفظ کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه فولاد مبارکه از مدت‌ها قبل سناریوهای مختلف بحران، حتی شرایط جنگی را در برنامه‌های مدیریتی پیش‌بینی کرده بود، افزود: همین آمادگی سبب شد مجموعه در زمان وقوع حادثه با سرعت عمل بالا وارد عمل شود و مدیریت شرایط را در اولویت قرار دهد.

زرندی گفت: در ساعات ابتدایی حادثه، عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی بخش‌های آسیب‌دیده با سرعت آغاز شد. در همان روزهای نخست، موضوع وجود چند بمب عمل‌نکرده در محدوده سایت مطرح بود که نیروهای فنی و ایمنی شرکت با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه اقدام به مهار و خنثی‌سازی آن‌ها کردند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه درباره نحوه مدیریت نیروی انسانی در لحظات اولیه بحران افزود: در زمان وقوع حادثه، حدود ۲۳۰۰ نفر از نیروهای حاضر در سایت در کمتر از ۱۴ دقیقه تخلیه شدند و در مجموع حدود ۶۷۰۰ نفر از کارکنان و نیروهای عملیاتی در فرآیند مدیریت بحران مشارکت داشتند.

زرندی درباره ساختار مدیریت بحران در فولاد مبارکه توضیح داد: پس از حادثه، سه کارگروه اصلی شامل بازسازی، مالی و بازرگانی، و رسانه و سرمایه انسانی فعال شد. از همان لحظات نخست، تیم‌های تخصصی در محل مستقر شدند و روند تصمیم‌گیری و اقدام بدون توقف ادامه یافت.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و تجهیزات گفت: دو نیروگاه و بخش‌هایی از واحدهای تولیدی از جمله برخی کوره‌ها و تجهیزات جانبی دچار آسیب شدند. با این حال، بخش زیادی از این خسارت‌ها قابل تعمیر است و در برخی موارد نیز نیاز به نوسازی و بازطراحی وجود دارد. به همین منظور، دو تیم تخصصی جداگانه برای تعمیر و نوسازی تشکیل شده‌اند تا روند بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید با سرعت و دقت لازم دنبال شود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه درباره وضعیت نیروی انسانی نیز گفت: در طول این دوره هیچ تعدیل نیرو انجام نشده و تلاش شده است ۲۹ هزار نفر از کارکنان و نیروهای پیمانکاری حفظ شوند. ارائه خدمات درمانی، رفاهی و ایجاد آرامش شغلی برای کارکنان نیز در اولویت قرار گرفته است.

زرندی با اشاره به مدیریت بازار و تأمین نیاز مشتریان اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار، فولاد مبارکه تلاش کرده با مدیریت عرضه، استفاده از قراردادهای جایگزین و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه، بازار را با کمترین تنش اداره کند. او افزود: همکاری با مجموعه‌هایی مانند فولاد سفیددشت و سایر ظرفیت‌های گروه در دستور کار قرار گرفته تا بخشی از نیاز بازار جبران و از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

به گفته مدیرعامل فولاد مبارکه، از زمان وقوع حادثه تاکنون حدود ۴۰ جلسه مدیریت بحران برگزار شده و بر اساس تصمیمات این جلسات، برنامه بازسازی و نوسازی به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست تا واحدهای آسیب‌دیده به تدریج به مدار تولید بازگردند.

زرندی در پایان تأکید کرد: تجربه این دوره نشان داد که آمادگی سازمانی، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و اتکا به توان فنی و انسانی مجموعه می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط مسیر ادامه فعالیت را هموار کند.

