ثبات بازار در گرو تصمیمات جدید

مدیرعامل فولاد مبارکه تصریح کرد: آنچه امروز شاهدیم، شکل‌گیری یک اعتمادبه‌نفس ملی است؛ ظرفیتی که می‌تواند مقدمه یک جهش بزرگ برای کشور باشد.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان سازمان بورس، اظهار کرد: حمله‌ای که انجام شد برای ایجاد رعب نبود؛ هدف نابودی کامل مجموعه بود با این وجود، همکاران ما با ایثار و مدیریت دقیق توانستند از بروز خسارات بیشتر جلوگیری کنند و این موضوع را از الطاف الهی می‌دانیم.

زرندی با اشاره به آماده‌سازی‌های پیش از رویداد گفت: از مدت‌ها قبل احتمال بروز شرایط بحرانی را پیش‌بینی کرده بودیم و حدود ۴۰ جلسه با مدیریت بهره‌برداری برگزار شد تا سناریوهای مختلف بررسی شود. تجربیات جنگ پیشین و طراحی ساعت صفر در مدیریت این بحران بسیار کمک‌کننده بود.

وی با اشاره به شهادت یک نفر از عوامل تولید در این حادثه خاطرنشان کرد: با تأسف فراوان، این همکار عزیز را در این حمله ناجوانمردانه از دست دادیم البته با حجم بالای اصابت‌ها، مدیریت لجستیک و عملیات، اگر تدابیر قبلی اندیشیده نشده نبود آسیب انسانی بیشتری می‌توانست، به این مجموعه بزرگ وارد شود.

کمبودی در بازار وجود ندارد

وی در ادامه گفت: خوشبختانه کمبودی در بازار وجود ندارد، اما شرایط جنگی و برخی عوامل روانی موجب ایجاد انتظارات تورمی و فشار بر بازار شده است.

زرندی با اشاره به اینکه کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد، گفت: مطرح شدن موضوعاتی مانند جنگ، حملات موشکی یا بمباران، به طور طبیعی فضای روانی بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در چنین شرایطی برخی افراد نیز از این فضا برای کسب سود استفاده می‌کنند.

مدیرعامل فولاد مبارکه تاکید کرد: ما به دنبال انحصار در واردات نیستیم و هر میزان توان داشته باشیم برای حمایت از تولید به کار خواهیم گرفت.

مدیرعامل فولاد مبارکه در عین حال تأکید کرد که چه در صورت واردات و چه در صورت تأمین از تولیدات داخلی، ادامه فعالیت با قیمت‌های قبلی برای این مجموعه توجیه اقتصادی ندارد و مسئله قیمت یکی از نکات کلیدی در تصمیم‌گیری‌هاست. وی اظهار کرد: با همفکری مسئولان و ایجاد گشایش در شرایط موجود، تصمیماتی اتخاذ شود که هم به ثبات بازار کمک کند و هم روند تولید و تأمین کالا با مشکل مواجه نشود.