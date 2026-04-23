مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس:
ثبات بازار در گرو تصمیمات جدید
زرندی: ایران پس از این جنگ وارد دورهای فناورانه و دانشبنیان میشود
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه روز گذشته در نشست مشترک گروه فولاد مبارکه و سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به حملات اخیر به این مجموعه، آن را ظلمی آشکار به یکی از بزرگترین داراییهای کشور توصیف کرد و گفت: با وجود آسیبها، با قوت و قدرت بیشتر فولاد مبارکه را بازسازی خواهیم کرد و به این موضوع اعتقاد راسخ دارم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه افزود: باور دارم پس از این جنگ، ایران وارد مرحلهای متفاوت خواهد شد؛ ایرانی فناور، دانشبنیان و مجهز به فناوری روز؛ این جنگ نشان داد اگر کشوری در حوزه دانش و فناوری ضعف داشته باشد، بقا و امنیتش تهدید میشود.
مدیرعامل فولاد مبارکه تصریح کرد: آنچه امروز شاهدیم، شکلگیری یک اعتمادبهنفس ملی است؛ ظرفیتی که میتواند مقدمه یک جهش بزرگ برای کشور باشد.
وی با قدردانی از همراهی مسئولان سازمان بورس، اظهار کرد: حملهای که انجام شد برای ایجاد رعب نبود؛ هدف نابودی کامل مجموعه بود با این وجود، همکاران ما با ایثار و مدیریت دقیق توانستند از بروز خسارات بیشتر جلوگیری کنند و این موضوع را از الطاف الهی میدانیم.
زرندی با اشاره به آمادهسازیهای پیش از رویداد گفت: از مدتها قبل احتمال بروز شرایط بحرانی را پیشبینی کرده بودیم و حدود ۴۰ جلسه با مدیریت بهرهبرداری برگزار شد تا سناریوهای مختلف بررسی شود. تجربیات جنگ پیشین و طراحی ساعت صفر در مدیریت این بحران بسیار کمککننده بود.
وی با اشاره به شهادت یک نفر از عوامل تولید در این حادثه خاطرنشان کرد: با تأسف فراوان، این همکار عزیز را در این حمله ناجوانمردانه از دست دادیم البته با حجم بالای اصابتها، مدیریت لجستیک و عملیات، اگر تدابیر قبلی اندیشیده نشده نبود آسیب انسانی بیشتری میتوانست، به این مجموعه بزرگ وارد شود.
کمبودی در بازار وجود ندارد
وی در ادامه گفت: خوشبختانه کمبودی در بازار وجود ندارد، اما شرایط جنگی و برخی عوامل روانی موجب ایجاد انتظارات تورمی و فشار بر بازار شده است.
زرندی با اشاره به اینکه کشور در وضعیت بحرانی قرار ندارد، گفت: مطرح شدن موضوعاتی مانند جنگ، حملات موشکی یا بمباران، به طور طبیعی فضای روانی بازار را تحت تأثیر قرار میدهد و در چنین شرایطی برخی افراد نیز از این فضا برای کسب سود استفاده میکنند.
مدیرعامل فولاد مبارکه تاکید کرد: ما به دنبال انحصار در واردات نیستیم و هر میزان توان داشته باشیم برای حمایت از تولید به کار خواهیم گرفت.
مدیرعامل فولاد مبارکه در عین حال تأکید کرد که چه در صورت واردات و چه در صورت تأمین از تولیدات داخلی، ادامه فعالیت با قیمتهای قبلی برای این مجموعه توجیه اقتصادی ندارد و مسئله قیمت یکی از نکات کلیدی در تصمیمگیریهاست. وی اظهار کرد: با همفکری مسئولان و ایجاد گشایش در شرایط موجود، تصمیماتی اتخاذ شود که هم به ثبات بازار کمک کند و هم روند تولید و تأمین کالا با مشکل مواجه نشود.