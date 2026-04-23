همگرایی فولادمبارکه و بورس؛ سیگنال مثبت به بازار سرمایه
نشست مشترک گروه فولاد مبارکه و سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته با حضور حجتالله صیدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در این مجتمع برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، این نشست در پی حملات اخیر به فولاد مبارکه و بهمنظور بررسی ابعاد موضوع، ارزیابی آثار آن بر عملکرد این مجتمع صنعتی و هماهنگی برای مدیریت شرایط برگزار شده است. در این جلسه، طرفین ضمن مرور آخرین وضعیت، بر لزوم همکاریهای بیشتر برای حفظ ثبات بازار سرمایه تأکید کردند.