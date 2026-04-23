به مناسبت اول اردیبهشتماه، سالروز آغاز بومیسازی در فولاد مبارکه
نقشهراه بومیسازی؛ از تجربه تا خلق فناوری در فولاد مبارکه
نقشهراه بومیسازی در صنعت فولاد بر ایجاد اکوسیستم مشترک تحقیقوتوسعه، توانمندسازی زنجیره تأمین و گذار از کپیبرداری به خلق فناوری استوار است؛ مسیری که با استانداردسازی ساخت داخل و نظامهای انگیزشی مالکیت فکری تقویت میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، تجربه فولاد مبارکه نشان میدهد مدیریت یکپارچه و سرمایهگذاری پایدار میتواند بومیسازی را به یک مزیت رقابتی تبدیل کند؛ رویکردی که در آن صندوق سرمایهگذاری MSTID Fund بهعنوان پیشران حمایت از پروژههای نوآورانه و فناورانه نقشآفرینی میکند.این تجربه نشان میدهد بومیسازی زمانی پایدار است که شرکتها از نقش مصرفکننده فناوری فراتر رفته و به بازیگران فعال اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوری تبدیل شوند.