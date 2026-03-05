شهادت رهبر نستوه و عظیم‌الشأن انقلاب که پس از عمری استکبارستیزی و رهبری داهیانه توسط جنایت‌پیشگان صهیونی آمریکایی به فیض شهادت نائل آمدند را به ملت شهیدپرور ایران عزیز و خانواده‌های معظم شهدا تسلیت عرض می‌کنیم.

همچنین شهادت جمعی از فرماندهان سلحشور و سرافراز که با کارنامه‌ای سراسر اخلاص و فداکاری، در خط مقدم حراست از استقلال و امنیت کشور شرافتمندانه ایستادند و شربت شهادت نوشیدند را به خانواده‌های معزز این شهیدان و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال، علو درجات برای آن عزیزان و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت داریم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُون