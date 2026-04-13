سعید کرداری کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر جایگاه میدکو در اقتصاد معدنی کشور، عنوان کرد: این هلدینگ نه تنها در بخش‌های سنتی بلکه در مسیر توسعه زنجیره ارزش نیز پیشرو است. میدکو با تولید بیش از ۳۲ درصد از کنسانتره زغال سنگ کشور، رتبه اول ملی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، سهم تولید ۴۰ درصدی از کک متالوژی، میدکو را به بازیگر اصلی در این بخش تبدیل می‌کند. در حوزه مواد اولیه فولادی نیز، این هلدینگ با تولید ۱۱ درصد گندله (رتبه دوم) و ۱۲ درصد کنسانتره سنگ آهن (رتبه سوم)، پایه‌های مستحکمی را در زنجیره تأمین فولاد بنا نهاده است.

وی بر نقش محوری هلدینگ میدکو در تأمین مواد اولیه و خودکفایی ملی تأکید کرد و افزود: هلدینگ میدکو به طور فعال در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن حضور دارد و سهم قابل توجهی در تولیدات ملی ایفا می‌کند.

کرداری در تشریح عملکرد زیرمجموعه مس، آمار تولید را اینگونه اعلام کرد: میدکو حدود ۱۰ درصد از کاتد مس کشور را تولید می‌کند و در حوزه مس ایرانیان، ۵۰ هزار تن کاتد مس و ۱۲ هزار تن لوله مسی تولید شده است.

این کارشناس در تشریح ساختار مالکیت، گفت: بانک پاسارگاد با حدود ۸۰ تا ۸۱ درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، سهامدار اصلی میدکو است.» وی همچنین بررسی خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) را کلیدی دانست و اعلام کرد: بیشترین ارزش افزوده شرکت از طریق دارایی‌های بورسی ایجاد شده است؛ فولاد سیرجان به عنوان مهم‌ترین پورتفوی بورسی، بیش از ۱۱,۰۷۰ میلیارد تومان ارزش افزوده برای هلدینگ ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: با وجود الزام پورتفوی بورسی به تقسیم ۶۲ درصد سود که می‌توانست حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان سودآوری برای میدکو داشته باشد، سود نقدی کل مجموعه تنها ۳۴ ریال بوده است.

کرداری دلیل این امر را مرتبط با استراتژی توسعه دانست و گفت: شرکت‌های غیربورسی نیز سودی تقسیم نکرده‌اند که احتمالاً ناشی از توسعه طرح‌های جدید و پروژه‌های هنوز بهره‌برداری نشده است.

ریسک حباب در برابر پتانسیل رشد

کارشناس بازار سرمایه، ضمن تأیید اینکه قیمت سهم میدکو در حال حاضر با اختلاف قابل توجهی (حدود ۲۶۴ درصد) بالاتر از ارزش ذاتی (NAV) معامله می‌شود، تأکید کرد: این وضعیت نباید مانع دیدگاه سرمایه‌گذاران شود. این امر نباید نگاه سهامداران را محدود کند؛ پروژه‌های توسعه‌ای شرکت می‌تواند مسیر رشد آینده را هموار سازد.

کرداری با قاطعیت بیشتری بر جهت‌گیری بازار تأکید کرد: نگاه سرمایه‌گذاران به طور استراتژیک به وضعیت نهایی و سوددهی آتی این پروژه‌های عظیم دوخته شده است. این بازار، پیش‌بینی مثبتی از آینده میدکو دارد و فعالانه در حال قیمت‌گذاری این رشد مورد انتظار است، با این فرض محکم که پروژه‌های توسعه‌ای در زمان عملیاتی شدن، نه تنها شکاف قیمتی فعلی با NAV را پوشش خواهند داد، بلکه ارزش بیشتری نیز خلق خواهند کرد.

