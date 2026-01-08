توسعه صنایع معدنی، پیشران اشتغال و آبادانی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان در نشست با علمای اهل سنت شهرستان خواف اظهار داشت:

حضور علما و معتمدان محلی موجب افزایش اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی می‌شود و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه اصلی توسعه پایدار در منطقه است. وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزود: ایران از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی و ظرفیت‌های صنعتی جزو کشورهای برخوردار جهان است و با اصلاح رویکردهای اقتصادی و حمایت از تولید، می‌توان به ‌سرعت شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشید.»

رسولیان با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد در جهان است، تصریح کرد:

«فولاد سنگان با اجرای پروژه‌های بزرگی همچون پروژه احداث کارخانه کنسانتره‌سازی، نه‌تنها به تکمیل زنجیره فولاد کمک می‌کند و این پروژه از نظر فنی در سطح جهانی قابل توجه است و علاوه بر تکمیل زنجیره فولاد، موجب افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و رونق فعالیت‌های جانبی در منطقه خواهد شد. درحالی که اکنون بیش از 2200 نفر به‌صورت مستقیم در فولاد سنگان و شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند.

وی افزود؛ از نظر ظرفیت تولید و سطح فناوری، صنایع فولادی کشور توان رقابت با بسیاری از کشورها را دارند و حتی شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در توسعه فولاد کشورهای همسایه نقش‌آفرینی می‌کنند.

در ادامه، بر اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها تأکید شد و اقدامات فولاد سنگان در این حوزه از جمله ساخت ۱۴۴ کلاس درس، اجرای پروژه‌های زیربنایی، مشارکت در توسعه راه‌های منطقه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محیط‌زیستی تشریح شد.

مدیرعامل فولاد سنگان همچنین با تأکید بر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها گفت: بنگاهی که به محیط پیرامون، مردم منطقه و مسائل زیست‌محیطی توجه نکند، در بلندمدت موفق نخواهد بود. فولاد سنگان همواره نگاه انسانی، اجتماعی و توسعه‌محور داشته است. وی از سرمایه‌گذاری‌های گسترده این شرکت در منطقه خبر داد و افزود: در حال حاضر بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه اجرایی در منطقه در دست اجراست و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای توسعه راه‌های ارتباطی و مواصلاتی از جمله جاده سنگان به تربت حیدریه هزینه شده است؛ اقدامی که با هدف خدمت‌رسانی به مردم منطقه انجام شده است و انشالله 10 کیلومتر از این جاده که توسط فولاد سنگان احداث شده است، تا ماه آتی به بهره برداری خواهد رسید.»

رسولیان در پایان، بر حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت:

در حال حاضر پروژه های متفاوتی در منطقه در دست اجراست که شامل پروژه‌های معدنی، صنعتی، تصفیه‌خانه‌ها و توسعه زیرساخت‌ها می‌شود. این پروژه‌ها علاوه بر منافع اقتصادی، رویکردی جدی در حوزه محیط‌زیست و مسئولیت اجتماعی دارند.

در بخش دیگری از این نشست، به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و اعلام شد: فولاد سنگان نیروگاه برق بادی با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات را در دستور کار دارد که علاوه بر تأمین انرژی پایدار، موجب اشتغال‌زایی در منطقه خواهد شد.

رسولیان همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید شد و گفت: ایجاد صنایع جانبی، حمایت از کارآفرینان بومی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه رشد اقتصادی، اشتغال جوانان و توسعه پایدار منطقه را فراهم کند.

در پایان این نشست، بر نقش علما در ترویج فرهنگ کار، حمایت از تولید و همراهی با مسیر توسعه تأکید شد و حاضران خواستار تداوم تعامل، همدلی و همکاری برای پیشرفت شهرستان خواف و منطقه شدند.