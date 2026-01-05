با ثبت رکوردهای تولید نهماهه حاصل شد؛
تثبیت جایگاه دوم شرکت فولاد و نورد سبا در تولید کلاف گرم کشور
با همت و توان کارکنان شرکت فولاد و نورد سبا در نهماهه سال ۱۴۰۴ رشد چشمگیر تولید به ثبت رسید و این شرکت جایگاه خود را بهعنوان دومین تولیدکننده کلاف گرم کشور تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، بهمن خلیلی، مدیر ارشد بهرهبرداری شرکت فولاد و نورد سبا، با اشاره به ارتقای جایگاه کارخانه از رده ششم در ظرفیت تولید فولاد خام به رده چهارم در تولید گفت: این موفقیت، نتیجه همدلی سازمانی، نوآوریهای فنی و مدیریت دقیق و هوشمندانه است، زیرا با بهرهگیری از تجارب ارزشمند کلیه همکاران در تمامی مدیریتهای شرکت، در شرایط محدودیت انرژی در سالهای گذشته، توانستیم با برنامهریزی دقیق و با انعطاف در اجرای برنامههای تولیدی و تعمیراتی، حداکثر بهرهوری از خطوط تولیدی را رقم بزنیم.
مجموعه این اقدامات به دست همکاران فرهیخته شرکت فولاد و نورد سبا محقق شد و جایگاه تولید این کارخانه از رده ششم در ظرفیت تولید فولاد خام به رده چهارم در تولید واقعی ارتقاء یافت.
مدیر ارشد بهرهبرداری شرکت فولاد و نورد سبا افزود: در ناحیه آهنسازی، یکمیلیون و ۲۶۳ هزار و ۷۸۱ تن آهن اسفنجی تولید شد که رشد۱۳.۳ درصدی نسبت به نهماهه سال گذشته داشت. همچنین در سه ماه پاییز امسال تولید آهن اسفنجی به ۳۷۷ هزار و ۲۱۵ تن رسید که نسبت به سهماهه پاییز سال گذشته، ۳۶ درصد رشد کرده است.
در نواحی فولادسازی، ریختهگری و نورد گرم سبا تولید کلاف گرم به یکمیلیون و ۲۵۱ هزار و ۷۴۴ تن رسید که رشد ۱.۶ درصدی نسبت به نهماهه مشابه سال قبل داشت. همچنین در سهماهه پاییز، به میزان ۴۴۴ هزار و ۵۹۴ تن کلاف گرم تولید شد که نسبت به سهماهه پاییز سال گذشته ۲.۵۹ درصد رشد داشت. این امر باعث شد در شرایط تحریم هیچ خللی در تأمین مواد اولیه کارخانههای پاییندست ایجاد نشود.
خلیلی با تأکید بر نقش شرکت فولاد و نورد سبا بهعنوان تأمینکننده دوم کلاف گرم کشور گفت: تولیدات این کارخانه سهم قابلتوجهی در ثبات زنجیره ارزش فولاد کشور دارند. تأمین مواد اولیه صنایع لوله و پروفیل، خودروسازی و قطعهسازی بدون تأخیر انجام گرفته و مانع نوسانات قیمت محصولات شده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش کلیه همکاران تولیدی،پشتیبانی و ستادی و پیمانکاران شرکت فولاد و نورد سبا و حمایتهای گروه فولاد مبارکه، اظهار امیدواری کرد که با تلاش مضاعف همه ارکان شرکت بتوان تولید اقتصادی و ناب را با بیشترین میزان بهرهوری محقق ساخت.
رشد ۲.۵ درصدی تولید فولاد مذاب در فولادسازی
بنا بر این گزارش، فرهاد رجبی، مدیر آهنسازی و فولادسازی این شرکت، گفت: با اتکا به بهبودهای مستمر، برنامهریزی دقیق و کار تیمی منسجم، ناحیه آهنسازی و فولادسازی توانست تا پایان آذرماه به رکورد تولید یکمیلیون و ۳۲۰ هزار تن فولاد مذاب در فولادسازی و رشد ۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابد.
وی افزود: این موفقیت حاصل مجموعهای از اقدامات فنی و مدیریتی، شامل هوشمندسازی فرایندها، ارتقای اتوماسیون سطح ۲، بهبود فرایند میکس مواد اولیه با احداث سیلوهای جدید، افزایش آمادهبهکاری تجهیزات و کاهش توقفات واحد آهنسازی بوده است. همچنین بهبودهای سختافزاری در کورهها، امکان کار با تپ بالاتر، افزایش سهم انرژی شیمیایی و کاهش توقفات نقش بسزایی در تحقق این رکوردها داشته است.
رجبی خاطرنشان کرد: این موفقیتها در شرایط محدودیتهای شدید انرژی و کاهش کیفیت مواد اولیه به دست آمده است. امید است با رفع این چالشها و تداوم رویکرد بهبود مستمر، در آینده شاهد ثبت رکوردهای بیشتر و دستاوردهای درخشانتر در واحدهای تولیدی شرکت فولاد و نورد سبا باشیم.
ارتقای تخصص کارکنان و اجرای پروژههای بهبود از دیگر عوامل افزایش تولید
مهدی ناظم رعایا، مدیر ریختهگری و نورد شرکت فولاد و نورد سبا ، ارتقای دانش فنی و تخصصی کارکنان و اجرای پروژههای بهبود نگهداری و تعمیرات تجهیزات را از دیگر عوامل افزایش تولید دانست و گفت: از دیگر موارد میتوان به اجرای پروژههای بهبود و نهایتاً کاهش توقفات خطوط تولید، پیگیری مسئولین خطوط بهصورت شبانهروزی و بررسی بهبودها در جلسات روزانه تولید اشاره کرد. دستیابی به این مهم با پیگیری ، همدلی و همافزایی بین همکاران گرامی محقق شده و لازم است از تمامی این عزیزان قدردانی کنم .
افزایش پایداری شبکه برق
غلامرضا شریعتی، مدیر پشتیبانی فنی، با تشریح اقدامات این بخش گفت: در حوزه برق، هماهنگی رلههای حفاظتی پستها و تعمیر خطوط ۴۰۰ کیلوولت، پایداری شبکه برق را افزایش داده است. در واحد سیالات، پروژههایی مانند بهینهسازی دیگهای بخار، نصب سیستمهای UV برای آب آشامیدنی، نصب سافتاستارترها و درایوها بر روی پمپهای حیاتی و بومیسازی الکتروموتور ۸۰۰ کیلوواتی، موجب ارتقای کارایی، کیفیت و ایمنی در تأمین آب و بخار موردنیاز تولید شده است.
وی ادامه داد: در واحد اکسیژن، توسعه کمپرسورخانه، بومیسازی ولوهای مهم، بهبود تولید آرگون و بهینهسازی کولرها موجب افزایش ظرفیت، خودکفایی و قابلیت اطمینان این واحد استراتژیک شد. در واحد حملونقل، نوآوریهایی نظیر جایگزینی دامتراک برای حمل سرباره مذاب و طراحی تجهیز شارژ کوره، کاهش هزینهها و افزایش ایمنی را به همراه داشت.
دفتر فنی نیز با بومیسازی قطعات حساس، بهینهسازی سیستمهای آبی و استقرار استانداردهای بینالمللی (ایزو ۵۰۰۰۱ و ۴۶۰۰۱) تابآوری در برابر تحریمها و بهبود مستمر عملکرد را تقویت کرد. دستاوردهای نهماهه شرکت فولاد و نورد سبا، از ارتقای جایگاه تولیدی تا افزایش صادرات و تقویت زنجیره تأمین، نقش کلیدی در ثبات بازار فولاد و توسعه صنعتی کشور ایفا کرده است.