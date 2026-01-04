معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه مطرح کرد؛
داخلیسازی بیش از ۵۰ درصد تجهیزات پروژه خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی ورقخودرو
معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه گفت: بیش از ۵۰ درصد پروژههای گروه فولاد مبارکه دارای سهم بومیسازی و ساخت داخل هستند و این پروژه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سهم بالای ۵۰ درصدی از تجهیزات و تولیدات آن داخلیسازی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه، در حاشیه افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد و بهرهبرداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: پروژه واحد تولید ورق اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد ورقخودرو، یکی از پروژههای مهم گروه فولاد مبارکه است که در راستای تکمیل زنجیره تأمین ورق فولادی کشور تعریف و اجرا شده است.
وی با بیان این که ورق اسیدشویی تولیدی این واحد در صنایعی که مصرفکننده ورق گرم هستند، مورد استفاده قرار میگیرد، افزود: خودروسازان و واحدهای نورد ازجمله مهمترین مصرفکنندگان این نوع ورق هستند و اجرای این پروژه نقش بهسزایی در تکمیل زنجیره تأمین، بهویژه در شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد ورقخودرو ایفا میکند.
معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه با اشاره به سهم ساخت داخل در این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه دارای حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بومیسازی است. بهطور کلی، بیش از ۵۰ درصد پروژههای گروه فولاد مبارکه دارای سهم بومیسازی و ساخت داخل هستند و این پروژه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سهم بالای ۵۰ درصدی از تجهیزات و تولیدات آن داخلیسازی شده است.
خسروانیپور با اشاره به ظرفیت تولید این واحد گفت: تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن ورق اسیدشویی در این واحد، نقش مؤثری در جلوگیری از خروج ارز از کشور ایفا میکند و وابستگی به واردات ورقهای اسیدشویی را به حداقل میرساند.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه بهرهبرداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی عنوان کرد: با توجه به محدودیتهای گاز طبیعی در طول سال و ناترازیهای انرژی کشور، این پروژه از جنبههای مختلف ازجمله پدافند غیرعامل، پایداری تولید و تداوم فعالیتهای صنعتی، یک پروژه استراتژیک به شمار میرود.
معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در پایان اذعان داشت: این پروژه یکی از بهترین طرحهایی است که امکان برنامهریزی برای تولید پایدار، بهویژه در فصل زمستان، را فراهم میکند و نقش مهمی در استمرار تولید در شرکت ورقخودرو و سایر واحدهای وابسته خواهد داشت.