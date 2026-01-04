خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه مطرح کرد؛

داخلی‌سازی بیش از ۵۰ درصد تجهیزات پروژه خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی ورق‌خودرو

داخلی‌سازی بیش از ۵۰ درصد تجهیزات پروژه خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی ورق‌خودرو
کد خبر : 1737271
لینک کوتاه کپی شد.

معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه گفت: بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های گروه فولاد مبارکه دارای سهم بومی‌سازی و ساخت داخل هستند و این پروژه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سهم بالای ۵۰ درصدی از تجهیزات و تولیدات آن داخلی‌سازی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانی‌پور، معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه، در حاشیه افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد و بهره‌برداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: پروژه واحد تولید ورق اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد ورق‌خودرو، یکی از پروژه‌های مهم گروه فولاد مبارکه است که در راستای تکمیل زنجیره تأمین ورق فولادی کشور تعریف و اجرا شده است.

وی با بیان این که ورق اسیدشویی تولیدی این واحد در صنایعی که مصرف‌کننده ورق گرم هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: خودروسازان و واحدهای نورد ازجمله مهم‌ترین مصرف‌کنندگان این نوع ورق هستند و اجرای این پروژه نقش به‌سزایی در تکمیل زنجیره تأمین، به‌ویژه در شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد ورق‌خودرو ایفا می‌کند.

معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه با اشاره به سهم ساخت داخل در این طرح خاطرنشان کرد: این پروژه دارای حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بومی‌سازی است. به‌طور کلی، بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های گروه فولاد مبارکه دارای سهم بومی‌سازی و ساخت داخل هستند و این پروژه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و سهم بالای ۵۰ درصدی از تجهیزات و تولیدات آن داخلی‌سازی شده است.

خسروانی‌پور با اشاره به ظرفیت تولید این واحد گفت: تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن ورق اسیدشویی در این واحد، نقش مؤثری در جلوگیری از خروج ارز از کشور ایفا می‌کند و وابستگی به واردات ورق‌های اسیدشویی را به حداقل می‌رساند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی پروژه بهره‌برداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی عنوان کرد: با توجه به محدودیت‌های گاز طبیعی در طول سال و ناترازی‌های انرژی کشور، این پروژه از جنبه‌های مختلف ازجمله پدافند غیرعامل، پایداری تولید و تداوم فعالیت‌های صنعتی، یک پروژه استراتژیک به شمار می‌رود.

معاون طرح و توسعه گروه فولاد مبارکه در پایان اذعان داشت: این پروژه یکی از بهترین طرح‌هایی است که امکان برنامه‌ریزی برای تولید پایدار، به‌ویژه در فصل زمستان، را فراهم می‌کند و نقش مهمی در استمرار تولید در شرکت ورق‌خودرو و سایر واحدهای وابسته خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی