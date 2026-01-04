به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سجاد طهماسبی ابتدا از شرکت آهن و فولاد اصفهان که از جمله مراکز خدماتی زیرمجموعه شرکت فولاد متیل است بازدید کرد و وضعیت تولید، طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی این شرکت را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه، بازدیدهایی از شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی رازی از جمله توکارنگ و سایت‌های یک و دو شرکت آتیه‌صنعت افق نقش‌جهان انجام گرفت. توکارنگ از شرکت‌های فعال در زمینه تولید رنگ و رزین‌های صنعتی است و آتیه‌صنعت نیز از شرکت‌های زیرمجموعه آتیه‌فولاد است که در حوزه تولید کوردوایر و پودرهای میکرونیزه بنتونیت فعالیت می‌کند.

بازدید از شرکت فولاد کالا (فوکا) که از شرکت‌های فعال در زمینه تأمین و فراوری ضایعات فلزی است و همچنین شرکت صنایع آتیه‌لوله پارتاک بخش دیگری از این برنامه یک‌روزه بود.

شایان ذکر است شرکت صنایع آتیه‌لوله پارتاک از شرکت‌های زیرمجموعه گروه آتیه‌فولاد محسوب می‌شود که در حال تکمیل مراحل ساخت و بهره‌برداری از کارخانه تولید لوله‌های بدون درز خود در شهرک صنعتی کوهپایه است.

همکاری آتیه‌فولاد و توکافولاد نمونه موفق هم‌افزایی درون‌گروهی است

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های فولاد مبارکه، در جریان بازدید از شرکت فولاد کالا (فوکا)، با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه، بر اهمیت نقش آن در زنجیره ارزش فولاد و مدیریت بهینه ضایعات تأکید کرد و اظهار داشت: شرکت فوکا با بهره‌گیری از دانش فنی روز دنیا و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، توانسته است فرایند بازیافت کامل خودرو را در کمتر از ۷۰ ثانیه و بدون ایجاد آلودگی زیست‌محیطی انجام دهد. این موضوع، فوکا را به سایتی کم‌نظیر در صنعت اسقاط و بازیافت کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به تأکیدات مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بر موضوع هم‌افزایی درون‌گروهی گفت: همکاری شکل‌گرفته میان شرکت‌های گروه فولاد مبارکه، آتیه‌فولاد و توکا فولاد، به‌ویژه در حوزه فراوری ضایعات، نمونه‌ای کامل، عملیاتی و موفق از هم‌افزایی درون‌گروهی است که می‌تواند به‌عنوان الگویی قابل‌تعمیم در سایر بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

طهماسبی با تأکید بر استراتژی حمایتی فولاد مبارکه و گروه آتیه‌فولاد از طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های زیرمجموعه تصریح کرد: رویکرد ما حمایت حداکثری از طرح‌های توسعه‌ای، ایجاد بستر مناسب برای افزایش بهره‌وری و فراهم‌سازی زمینه رشد پایدار شرکت‌هاست تا از ظرفیت‌های موجود، بیشترین ارزش‌افزوده برای مجموعه ایجاد شود.

معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه ادامه داد: در گذشته، ضایعات از طریق مزایده به شرکت‌های غیروابسته واگذار می‌شد و فراوری مطلوب و ارزش‌افزوده مناسبی از آن‌ها حاصل نمی‌شد؛ اما با تدابیر اتخاذشده و همکاری مؤثر میان گروه‌های آتیه‌فولاد و توکافولاد، امروز بستر مناسبی برای فراوری اصولی ضایعات، توسعه فعالیت‌ها و بهره‌مندی هرچه بیشتر مجموعه و کارکنان فولاد مبارکه فراهم شده است.

ویترین فروش فولاد مبارکه مراکز خدماتی آن است

وی در بازدید از شرکت آهن و فولاد اصفهان نیز این مجموعه را یکی از پیشروترین و اثرگذارترین سرویس‌سنترهای گروه فولاد مبارکه دانست و ضمن تأکید بر اهمیت توسعه خدمات، بیان داشت: شرکت آهن و فولاد اصفهان به‌عنوان پل ارتباطی میان فولاد مبارکه و بازار مصرف خُرد عمل کرده و به دلیل تعامل مستقیم با مصرف‌کننده‌ها، نقش ویترین فولاد مبارکه را ایفا می‌کند و لازم است مدل سرویس‌دهی، کیفیت خدمات و ضریب رضایت‌مندی مشتریان در بهترین سطح ممکن باشد.

طهماسبی ضمن اشاره به موقعیت مکانی مناسب، دسترسی و زیرساخت حمل‌ونقل ریلی شرکت آهن و فولاد اصفهان، افزود: با توجه به این ظرفیت‌ها و روحیه توسعه‌محور مدیران، استفاده بهینه از این فضا در راستای تقویت زنجیره اصلی فعالیت‌ها ضروری است.

وی همچنین بازارهای صادراتی را از اولویت‌های مهم دانست و گفت: کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق و همچنین کشورهای CIS، بازارهای بکری هستند و با بازاریابی هدفمند و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی، می‌توان ظرفیت صادرات محصولات فعلی را افزایش داد.

معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: لازم است تنوع در ارائه خدمات و ارتقای مدل فروش به‌ویژه توسعه فروش اینترنتی که از پروژه‌های مورد تأکید مدیرعامل فولاد مبارکه است در مراکز خدماتی فولاد متیل با جدیت بیشتری دنبال شود؛ زیرا بازار و صنایع، نیازهای مختلفی دارند و این نیازها همواره در حال تغییر است؛ به همین دلیل مراکز خدماتی نیز باید دائماً در مسیر رشد و پیشرفت حرکت کنند.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری آتیه‌فولاد در جریان بازدید از شرکت فوکا مطرح کرد:

لزوم هم‌افزایی درون‌گروهی برای تحقق اهداف کلان فولاد مبارکه

مهدی کویتی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری آتیه‌فولاد نیز در جریان بازدید از شرکت فوکا بر ضرورت تقویت هم‌افزایی درون‌گروهی برای تحقق اهداف کلان فولاد مبارکه تأکید کرد و گفت: همگرایی و نگاه شبکه‌ای میان شرکت‌های گروه فولاد مبارکه مسیر حرکت گروه را سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر خواهد کرد و می‌تواند ظرفیت‌های پنهان را به فرصت‌های واقعی تبدیل کند.

وی با بیان اینکه مدیریت پسماندهای فولادی در سال‌های آینده نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد فولاد خواهد داشت بیان کرد: بازیافت قراضه‌های فولادی، بهینه‌سازی مصرف منابع، کاهش هزینه‌ها و ایجاد زنجیره‌ای پایدار از تأمین تا تولید، علاوه‌بر اینکه موضوعی زیست‌محیطی محسوب می‌شود، مقوله‌ای راهبردی در حوزه اقتصاد است که می‌تواند به تقویت تاب‌آوری و پایداری صنعتی کمک کند.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری آتیه‌فولاد اضافه کرد: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با مشارکت ۴۹ درصدی آتیه‌فولاد و ۵۱ درصدی توکافولاد منعقد شده است که بر اساس آن دو طرف در حوزه‌هایی همچون جمع‌آوری، فراوری و بازیافت قراضه‌های فولادی، طراحی و اجرای پروژه‌های اقتصاد چرخشی، انتقال فناوری، آموزش و پژوهش در زمینه مدیریت پسماند و بهره‌وری منابع همکاری خواهند داشت.

ضرورت بازنگری در مدل اداره سرویس‌سنترها برای کسب سود بیشتر

کویتی در جریان بازدید معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های فولاد مبارکه از شرکت آهن و فولاد اصفهان نیز اظهار داشت: سودآوری پایدار شرکت‌های گروه از دغدغه‌های مهم آتیه‌فولاد است و امروز، خرسندیم که شرکت آهن و فولاد اصفهان موفق شده با همت و پیگیری کارکنانش، به اهداف بودجه نه‌ماهه دست یابد.

وی با اشاره به تلاش‌های شرکت فولاد متیل برای تولید بدون کارخانه پلیت، افزود: تبدیل اسلب‌های انباری فولاد مبارکه به پلیت با استفاده از روش تولید بدون کارخانه از سال گذشته به‌صورت جدی در فولاد متیل انجام شده و امسال نیز این کار در حال پیگیری است. امیدواریم با حمایت‌های فولاد مبارکه، شبکه فروش فولاد متیل که امروز در 19 استان کشور فعالیت می‌کند بتواند میزان بیشتری از نیاز مشتریان را تأمین کند.

کویتی با اشاره به مدل اداره سرویس‌سنترها تصریح کرد: در اروپا و کشورهای پیشرفته، سرویس‌سنترها بیشتر به‌عنوان مرکز خدماتی شناخته می‌شوند و سودآوری آن‌ها نسبت به مراکز توزیع بیشتر است؛ بنابراین لازم است مدل اداره سرویس‌سنترها بازنگری شود تا هم با قدرت و هم با سودآوری بیشتری فعالیت کنند.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری آتیه‌فولاد تصریح کرد: با تمرکز فعالیت‌ها در نزدیکی فولاد مبارکه و استفاده از فروش اینترنتی، همه مشتریان می‌توانند سفارش خدمات و خرید خود را از همین مرکز ثبت کنند.

مدیرعامل شرکت فولاد متیل مطرح کرد:

تشریح ظرفیت‌های برجسته سرمایه‌گذاری در شرکت فولاد متیل

محمد تاج‌میرریاحی ،مدیرعامل شرکت فولاد متیل نیز در جریان بازدید معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های فولاد مبارکه از شرکت آهن و فولاد اصفهان با اشاره به فعالیت‌های فولاد متیل در نه‌ماهه اول سال 1404 گفت: طی چند سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های مختلفی در فولاد متیل برای ارتقای ارائه خدمات به مشتریان انجام شده و شرکت آهن و فولاد اصفهان یکی از مراکزی است که توسعه‌های خوبی در آن با توجه به سیاست‌های گروه فولاد مبارکه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد متیل بیان داشت: ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در خریداری خطوط تولید جدید و ورود به بازارهای صادراتی و داخلی با ارائه خدمات بیشتر در شرکت‌های فولاد متیل وجود دارد و به همین دلیل به نظر می‌رسد باید برنامه‌ای پنج‌ساله برای توسعه‌های جدید و نوسازی تجهیزات در نظر گرفته شود تا مراکز خدماتی به‌ویژه شرکت آهن و فولاد اصفهان در زمینه ارائه خدمات به مشتریان و گروه فولاد مبارکه سرآمد شوند.

وی تصریح کرد: ما در فولاد متیل طی این سال‌ها به‌دنبال نوآوری و ارتقای خدمات بوده‌ایم و ایجاد سامانه برخط خرده‌فروشی محصولات فولادی یکی از اقداماتی است که در این زمینه انجام شده تا توسعه بازار محصولات گروه فولاد مبارکه با جدیت بیشتری در سراسر کشور دنبال شود.

مدیرعامل شرکت آهن و فولاد اصفهان مطح کرد:

ثبت بیش از ۱۱ هزار تن فروش آنلاین توسط آهن و فولاد اصفهان تا پایان آذرماه

مظفر حاجیان، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد اصفهان نیز در جریان بازدید معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه، موقعیت مکانی ممتاز را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های آهن و فولاد اصفهان دانست و افزود: اتصال به راه‌آهن سراسری و استقرار در مسیر کریدور ترانزیتی شرق به غرب کشور، جایگاه راهبردی ویژه‌ای برای شرکت آهن و فولاد اصفهان ایجاد کرده است.

وی از اتصال سیستمی شرکت به انبارهای گروه فولاد مبارکه خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر، امکان انبارش ۲۵۰ هزار تن محصول در انبارهای روباز و ۵۰ هزار تن در انبارهای مسقف فراهم است و سرمایه ثبتی شرکت نیز به ۱۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

حاجیان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دوره اخیر، راه‌اندازی سیستم فروش آنلاین است و هرچند این شرکت به‌عنوان پایلوت وارد حوزه فروش آنلاین شده است، تا پایان آذرماه نزدیک به ۱۱ هزار تن فروش آنلاین به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: سودآوری شرکت از ۴۸.۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۶۸ میلیارد تومان در نُه‌ماهه سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده روند رو‌به‌رشد و تحقق کامل برنامه‌های ابلاغی فولاد مبارکه است.

