به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، جلسه اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی ۱۴۰۴، روز یک‌شنبه ۷ دی‌ماه، با حضور سعید زرندی، مدیرعامل، معاونان و مدیران فولاد مبارکه و ارزیابان ارشد این جایزه ملی برگزار شد.

موفقیت‌های فولاد مبارکه نتیجه پایه‌گذاری صحیح، حفظ دستاوردهای ارزشمند گذشته و احترام به پیشکسوتان این صنعت است

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در این جلسه، ضمن قدردانی از زحمات تیم‌های ارزیابی تعالی سازمانی، عملکرد این مجموعه را حاصل یک تفکر سیستمی و علمی دانست و اظهار کرد: هر آنچه امروز به‌عنوان موفقیت در فولاد مبارکه دیده می‌شود، نتیجه پایه‌گذاری صحیح، حفظ دستاوردهای ارزشمند گذشته و احترام به پیشکسوتان این صنعت است.

در فولاد مبارکه «سیستم» و «افراد» دو رکن مستقل، اما مکمل هستند

وی با تأکید بر اینکه در فولاد مبارکه «سیستم» و «افراد» دو رکن مستقل، اما مکمل هستند، افزود: حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی، بدون توجه هم‌زمان به این دو مؤلفه ممکن نیست و احترام مضاعف به هر دو، شرط تداوم موفقیت‌های سازمانی است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به نگاه این مجموعه به موضوع تعالی تصریح کرد: تعالی سازمانی برای فولاد مبارکه صرفاً یک شاخص یا فرایند ارزیابی نیست، بلکه نقش یک دیده‌بان را ایفا می‌کند تا مسیر حرکت سازمان همواره با جهت‌گیری متعالی و آینده‌محور منطبق باشد.

زرندی با بیان اینکه فولاد مبارکه سالی دشوار را پشت سر گذاشته است، خاطرنشان کرد: محدودیت‌های انرژی و شرایط خاص منطقه‌ای موجب بروز چالش‌هایی در تولید شد، اما با تلاش همکاران، بخش عمده‌ای از عقب‌ماندگی‌ها در سه‌ماهه سوم سال جبران گردید و عملکرد این مجموعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال نیز روند مثبت تولید و درآمد تداوم داشته باشد.

تصویب استراتژی‌های جدید افق ۱۴۱۴ در هیئت‌مدیره فولاد مبارکه

وی با تأکید بر ضرورت حرکت بر مبنای نگاه مترقی، از تصویب استراتژی‌های جدید افق ۱۴۱۴ در هیئت‌مدیره فولاد مبارکه خبر داد و گفت: شش جهت‌گیری اصلی برای آینده فولاد مبارکه تعیین شده است که هدف آن، قرار گرفتن این مجموعه در جمع ۲۰ شرکت بزرگ فولادی جهان از نظر ارزش بازار است.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به هدف‌گذاری ارزش بازار ۱۵ میلیارد دلاری برای این مجموعه اظهار داشت: اگرچه نوسانات نرخ ارز ممکن است بر سرعت رشد اثرگذار باشد، اما این هدف با اتکا به مطالعات دقیق، شناخت رقبای بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی با جدیت دنبال می‌شود.

۸۰ درصد تمرکز بر تولید فولاد و ۲۰ درصد بر توسعه کسب‌وکارهای جدید

زرندی ادامه داد: بر همین اساس، راهبرد ۸۰-۲۰ در فولاد مبارکه تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که ۸۰ درصد تمرکز بر هسته اصلی کسب‌وکار، یعنی فولاد و ۲۰ درصد بر توسعه کسب‌وکارهای جدید و نیمه‌کسب‌وکارها قرار دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ازجمله محورهای مهم این راهبرد است که از سال ۱۴۰۵ با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بالا، تکمیل زنجیره تولید، توسعه خطوط ورق سرد و پروژه‌های مرتبط با شرکت ورق‌خودرو در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و تأکید کرد: رویکرد فولاد سبز و پایداری محیط‌زیستی، به‌صورت جدی در تمامی سطوح برنامه‌ریزی گروه فولاد مبارکه لحاظ شده است.

تحقق کارخانه هوشمند و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرایندهای تولید

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه تحول دیجیتال گفت: مطالعات جامع انجام و شناسنامه دیجیتال فولاد مبارکه تدوین شده و اقدامات بهبود، با تمرکز بر مدیریت انرژی نیز آغاز شده است. هدف نهایی، تحقق کارخانه هوشمند و بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ابزارهای هوشمند در فرایندهای تولید و مدیریت است؛ مسیری که زیرساخت‌های آن فراهم شده و در سال آینده آثار آن به‌طور ملموس نمایان خواهد شد.

موفقیت‌های فولاد مبارکه، حاصل هم‌افزایی و تعهد سرمایه انسانی

زرندی در پایان، موفقیت‌های فولاد مبارکه را حاصل هم‌افزایی و تعهد سرمایه انسانی این مجموعه دانست و از مدیران، رؤسا، سرپرستان و تمامی کارکنان و همچنین از تیم‌های ارزیابی که به‌مدت یک هفته در این فرایند حضور داشتند، صمیمانه قدردانی کرد.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه مطرح کرد:

بهبود مستمر و تحقق راهبردهای کلان فولاد مبارکه در مسیر تعالی پایدار

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه گفت: بی‌تردید نتایج این ارزیابی گامی مؤثر در مسیر ارتقای عملکرد، بهبود مستمر و تحقق راهبردهای کلان فولاد مبارکه در مسیر تعالی پایدار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار فولاد، محمدرضا شریفی، معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه نیز در جلسه اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه در بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: فرایند ارزیابی تعالی سازمانی فولاد مبارکه در سطح تندیس زرین، در بازه زمانی اول تا هفتم دی‌ماه و با حضور ۷ تن از ارزیابان ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی در قالب ۴۹ نفرروز کاری و ۲۵ جلسه تخصصی انجام گرفت.

وی در ادامه افزود: در جریان این فرایند، حدود ۴۵۰ نفر از همکاران ما در جلسات مختلف مشارکت داشتند و بازدیدهای میدانی ارزیابان تعالی سازمانی از بیش از ۱۹ محل و واحد در سطح فولاد مبارکه و مجموعه‌های وابسته صورت پذیرفت. این بازدیدها شامل نواحی تولیدی، پروژه‌های توسعه‌ای، زیرساخت‌های پشتیبانی، ورزشگاه نقش‌جهان، پروژه مسئولیت‌های اجتماعی رستا، مدرسه پیشرفت، آزمایشگاه نسل چهارم، آزمایشگاه امنیت، کارخانه نوآوری و شرکت MSTID بود.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: امسال پانزدهمین سالی است که فولاد مبارکه مورد ارزیابی تعالی سازمانی قرار گرفته و همچنان تنها شرکتی در کشور است که تاکنون موفق به دریافت ۵ تندیس زرین تعالی سازمانی کشور شده است. این مجموعه در سال ۱۴۰۲ نیز برای نخستین بار به‌عنوان تنها شرکت ایرانی موفق شد از سطح ۷۰۰ امتیاز تعالی سازمانی عبور کند؛ دستاوردی که در تاریخ جایزه تعالی کشور کم‌نظیر بوده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان تنها شرکت ایرانی موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت اروپا (EFQM) شد که جایگاه بین‌المللی این سازمان را بیش‌ازپیش تثبیت کرد. براساس نتایج اعلام‌شده از سوی تیم ارزیابی، فولاد مبارکه در حوزه‌هایی نظیر رهبری سازمانی، توسعه پایدار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، یادگیری و نوآوری، توسعه سرمایه انسانی، یکپارچگی فرایندها و تقویت قابلیت‌های سازمانی، عملکردی قابل‌توجه و ساختارمند داشته است.

شریفی تصریح کرد: درعین‌حال، ارزیابان فرصت‌هایی را نیز به‌عنوان محورهای بهبود معرفی کردند که ازجمله آن‌ها می‌توان به تعمیق تحول دیجیتال، تقویت نظام‌های تصمیم‌سازی مبتنی بر داده، ارتقای مدیریت ریسک و تاب‌آوری سازمانی، توسعه زنجیره تأمین پایدار و افزایش اثربخشی شاخص‌های عملکردی اشاره کرد؛ محورهایی که می‌تواند مبنای برنامه‌های آتی تعالی سازمان قرار گیرد.

وی اذعان داشت: ضمن قدردانی از تیم ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی، بابت دقت، رویکرد حرفه‌ای و همراهی اثربخش در طول هفته ارزیابی، از همکارانم در فولاد مبارکه نیز که با مشارکت فعال، پاسخ‌گویی شفاف و همکاری سازنده، زمینه اجرای مطلوب این ارزیابی را فراهم کردند، قدردانی می‌کنم.

معاون استراتژی و توسعه فناوری فولاد مبارکه در پایان تأکید کرد: بی‌تردید نتایج این ارزیابی، گامی مؤثر در مسیر ارتقای عملکرد، بهبود مستمر و تحقق راهبردهای کلان فولاد مبارکه در مسیر تعالی پایدار خواهد بود.

معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه با تکیه بر دانش، آینده‌نگری و پایداری در مسیر تعالی حرکت می‌کند

معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه با اشاره به اختتامیه ارزیابی این شرکت در بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی، نیروی انسانی دانشی، رهبری آینده‌نگر و تمرکز راهبردی بر پایداری تولید را مهم‌ترین عوامل تداوم رشد و موفقیت فولاد مبارکه برشمرد.

غلامرضا سلیمی، معاون بهره‌برداری گروه فولاد مبارکه، در حاشیه این جلسه با بیان اینکه پس از دو سال وقفه، ارزیابی فعالیت‌های فولاد مبارکه در قالب یک دوره فشرده یک‌هفته‌ای برگزار شد، اظهار کرد: این ارزیابی با تلاش و همت بالای گروه ارزیاب و همراهی مؤثر همکاران فولاد مبارکه انجام شد و نتایج آن نشان‌دهنده حرکت پایدار شرکت در مسیر تعالی است.

وی نخستین عامل موفقیت فولاد مبارکه را برخورداری از نیروی انسانی دانشی در سطوح مختلف سازمان دانست و افزود: در رده‌های مدیریتی، کارشناسی و عملیاتی، سرمایه انسانی ارزشمندی در فولاد مبارکه حضور دارد. این دانش و توانمندی در تمامی حوزه‌ها و نظام‌های مدیریتی نمود یافته و امکان عبور موفق از مراحل تعالی را فراهم کرده است.

سلیمی دومین عامل کلیدی را رهبری آینده‌نگر سازمان عنوان کرد و گفت: در شرایط پیچیده امروز صنعت فولاد، چه در سطح ملی و چه جهانی، شرکت‌هایی موفق بوده‌اند که چشم‌انداز روشنی تعریف کرده، جهت‌گیری‌های استراتژیک دقیقی داشته و آینده‌نگری قوی‌تری را در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ کرده‌اند. پایداری فولاد مبارکه نیز حاصل همین نگاه آینده‌نگرانه‌ای است که از سال‌ها قبل در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با اشاره به محورهای مطرح‌شده در جلسه اختتامیه تصریح کرد: موضوعاتی همچون مسئولیت‌های اجتماعی، ملاحظات زیست‌محیطی، تأمین پایدار منابع انرژی و حرکت در مسیر خودتأمینی، ازجمله اقداماتی بوده که پایداری تولید را تضمین کرده و در آینده نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید و سودآوری شرکت خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق حوزه‌های قابل‌بهبود افزود: یکی دیگر از نقاط قوت فولاد مبارکه این است که به‌خوبی می‌داند در چه بخش‌هایی باید تمرکز بیشتری داشته باشد. بسیاری از سازمان‌ها به دنبال تعالی هستند، اما نمی‌توانند حوزه‌های اولویت‌دار بهبود را شناسایی کنند؛ درحالی‌که در فولاد مبارکه این شناسایی به‌درستی انجام شده است.

سلیمی پایداری را مسئله روز صنایع جهان دانست و خاطرنشان کرد: در ارزیابی این دوره نیز تمرکز ویژه‌ای بر ساختارها و رویکردهای مرتبط با پایداری وجود داشت. خوشبختانه فولاد مبارکه در حوزه فولاد سبز، در جوایز و رنکینگ‌های بین‌المللی، حضوری فعال و جایگاهی قابل‌قبولی دارد.

وی در پایان با اشاره به افق‌های پیش‌روی فولاد مبارکه گفت: این شرکت مسیر تعالی را به‌خوبی طی کرده و امیدواریم در ارزیابی سال آینده، استفاده از فناوری‌های نوظهور و حرکت به سمت کارخانه هوشمند نیز به دستاوردهای کنونی افزوده شود. این رویکرد با نگاه مدیریت ارشد و مدیرعامل محترم شرکت همسو است و با همت و همراهی کارکنان، تداوم این مسیر روبه‌رشد با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه مطرح کرد؛

تبدیل نتایج و بازخوردهای ارزیابی تعالی سازمانی به برنامه‌های عملیاتی مشخص

معاون سرمایه انسانی گروه فولاد مبارکه گفت: معاونت سرمایه انسانی فولاد مبارکه با رویکرد «یادگیری، توانمندسازی و بهبود مستمر»، خود را متعهد می‌داند که نتایج و بازخوردهای ارزیابی تعالی سازمانی را به برنامه‌های عملیاتی مشخص تبدیل کند و در مسیر ارتقای تجربه کارکنان، توسعه شایستگی‌های مدیریتی، افزایش مشارکت و انگیزش سرمایه انسانی و تقویت فرهنگ سازمانی هم‌راستا با اهداف کلان شرکت گام بردارد.

حسین مدرسی‌فر نیز در حاشیه جلسه اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه اظهار کرد: این جلسه نقطه‌ عطفی در مسیر یادگیری سازمانی، خودارزیابی حرفه‌ای و تقویت نگاه تعالی‌محور در تمامی سطوح بود. ارزیابی تعالی سازمانی، صرفاً یک رویداد تشریفاتی یا رتبه‌بندی مقطعی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای مشاهده دقیق‌تر وضعیت موجود، دریافت بازخوردهای تخصصی و استخراج اولویت‌های بهبود در حوزه‌های راهبری، سرمایه انسانی، فرایندها، نوآوری و نتایج کلیدی سازمان است.

وی در ادامه افزود: ضمن قدردانی از تیم ارزیابان محترم و همچنین تمامی مدیران، کارشناسان و همکارانی که با مسئولیت‌پذیری و مشارکت جدی، زمینه برگزاری منسجم این فرایند را فراهم کردند، تأکید می‌کنم که مهم‌ترین دستاورد این رویداد، شکل‌گیری یک تصویر شفاف و قابل‌اتکا از نقاط قوت و حوزه‌های قابل‌بهبود سازمان است؛ تصویری که می‌تواند مستقیماً به برنامه‌ریزی راهبردی، اولویت‌گذاری پروژه‌های تحول و نظام‌مند شدن اقدامات توسعه‌ای متصل شود.

معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه اذعان داشت: امید است با تداوم این رویکرد، هم‌افزایی سازمانی و پیگیری دقیق اقدامات بهبود، فولاد مبارکه بتواند جایگاه پیشرو خود را در مسیر تعالی، بهره‌وری و مسئولیت‌پذیری سازمانی، بیش‌ازپیش تثبیت و تقویت کند.

مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه:

تعالی سازمانی نقطه پایان نیست، بلکه مسیر یادگیری مداوم است

یاسر حاجی‌حیدری، مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه نیز در حاشیه جلسه اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه در بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: تعالی سازمانی در فولاد مبارکه فقط یک رتبه یا نشان افتخار نیست، بلکه یک چارچوب مدیریتی و یادگیرنده است که در عمل به بهبود فرایندها و ارتقای سازمان کمک کرده است.

وی در ادامه افزود: حضور فولاد مبارکه در این ارزیابی‌ها باعث شده تا ما به نقاط قوت و بهبود پی ببریم و با اجرای پروژه‌های مشخص، تغییرات واقعی و ملموسی در فرایندها ایجاد کنیم. این امر موجب شده ارتباط بین استراتژی‌ها، فرایندها، شاخص‌های عملکرد و نتایج کسب‌وکار منسجم‌تر شود.

مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: در طول این مسیر، یادگیری‌های زیادی در بخش‌های مختلف سازمان داشته‌ایم؛ از تقویت نگاه سیستمی و فرایندی گرفته تا جا افتادن فرهنگ بهبود مستمر، تصمیم‌گیری بر پایه داده و توجه جدی‌تر به ذی‌نفعان، به‌ویژه مشتریان. بخش مهمی از این پیشرفت‌ها نتیجه دانش، تجربه و تلاش همکاران ماست که با مشارکت فعال، نقش اصلی را در این مسیر داشته‌اند.

وی اذعان داشت: یکی از دستاوردهای مهم این رویکرد، هماهنگی بهتر بین واحدها و جا افتادن نگاه فرایندی در سازمان بوده است. امروز موضوعاتی مثل کیفیت، خوش‌قولی در تحویل، رضایت مشتری و بهره‌وری به‌صورت هم‌زمان و هم‌راستا دنبال می‌شوند.

حاجی‌حیدری تصریح کرد: در کنار این‌ها، مدل تعالی کمک کرده موضوع پایداری را جدی‌تر ببینیم، چه در حوزه محیط‌زیست، چه مسئولیت اجتماعی و چه پایداری اقتصادی. هم‌زمان بر مدیریت کربن و توسعه اقتصاد چرخشی هم تمرکز داریم تا رشد سازمان، مسئولانه و ماندگار باشد.

وی عنوان داشت: در این مسیر، حمایت و نگاه ویژه مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نقش بسیار مهمی داشته است؛ به‌طوری‌که مدل تعالی سازمانی یکی از ابزارهای مهم برای توسعه پایدار، ارتقای عملکرد و افزایش رقابت‌پذیری فولاد مبارکه شناخته شده و همین نگاه باعث شده این مسیر با جدیت دنبال شود.

مدیر ارشد کنترل کیفیت و پایداری فولاد مبارکه گفت: لازم می‌دانم از گروه محترم ارزیابان بابت نگاه دقیق و بازخوردهای سازنده‌شان تشکر کنم و از همه همکاران پرتلاش فولاد مبارکه که با دانش، تعهد و همراهی‌شان نقش اصلی را در پیشبرد این مسیر داشتند، صمیمانه قدردانی کنم.

وی در پایان تأکید کرد: تجربه به ما ثابت کرده که تعالی سازمانی نقطه پایان نیست، بلکه مسیر یادگیری مداوم است؛ مسیری که با تعهد مدیریت، تلاش کارکنان و تمرکز بر بهبود و هوشمندسازی فرایندها می‌تواند ارزش واقعی و پایدار برای سازمان و همه ذی‌نفعان ایجاد کند.

سرارزیاب جایزه تعالی سازمانی:

انطباق سبک حاکم بر فولاد مبارکه با «رهبری آینده‌نگر و الهام‌بخش»

سرارزیاب جایزه تعالی سازمانی گفت: رویکردها و اقدامات رهبران فولاد مبارکه نشان می‌دهد که سبک حاکم بر این سازمان، انطباق مناسبی با تعریف «رهبری آینده‌نگر و الهام‌بخش» دارد.

رضا بهرامی، سرارزیاب جایزه تعالی سازمانی، در اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه، در بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی ۱۴۰۴ اظهار کرد: تیم ارزیابی در این دوره طی جلسات مختلف، بخش‌های مختلف فولاد مبارکه را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی در ادامه افزود: ارزیابی سازمان‌های متعالی همچون فولاد مبارکه کار ساده‌ای نیست، زیرا فرهیختگان زیادی در آن مشغول فعالیت‌اند. تلاش ما این بود که در طول یک هفته، عملکرد فولاد مبارکه را ارزیابی کنیم و نتیجه این ارزیابی از سوی مرکز ارزیابی تعالی سازمانی در بهمن‌ماه امسال اعلام خواهد شد.

سرارزیاب جایزه تعالی سازمانی خاطرنشان کرد: رهبران فولاد مبارکه با تعیین چشم‌انداز این مجموعه و ارکان جهت‌ساز با توجه به تغییرات محیطی، با هدف پایداری در کسب‌وکار در آینده، این ارکان را بازبینی کردند و با تعیین عناصر کلیدی مناسب برای چشم‌انداز جدید فولاد مبارکه، در حال بررسی و تصویب آن هستند.

وی اذعان داشت: رویکردها و اقدامات رهبران فولاد مبارکه نشان می‌دهد که سبک حاکم بر این سازمان، انطباق مناسبی با تعریف «رهبری آینده‌نگر و الهام‌بخش» دارد. وجه تمایز رهبری در فولاد مبارکه، نه برتری در یک حوزه خاص، بلکه همسویی و یکپارچگی نظام‌مند در تمامی ابعاد است.

بهرامی تصریح کرد: رهبران این شرکت با تدوین استراتژی‌های دقیق و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحول‌آفرین، مسیر آینده را ترسیم و با ایجاد یک اکوسیستم نوآوری پویا، بقای بلندمدت را تضمین کرده‌اند. آن‌ها از طریق توانمندسازی کارکنان و ایفای نقش به‌عنوان الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تعاملی الهام‌بخش با ذی‌نفعان برقرار کرده‌اند.

وی ادامه داد: این اعتماد، با پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و حاکمیت شرکتی شفاف، مستحکم شده و در نهایت، با راهبری سازمان به‌سوی اقتصاد چرخشی و مدیریت پایدار منابع، به اوج خود رسیده است. این رویکرد یکپارچه، رهبری را از مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی به یک موتور محرک تعالی سازمانی تبدیل کرده است.

گفتنی است در ادامه این نشست، صادق گرجی، یوسف نیک‌اختر، حمید بوذری، انور محمدی، حسین هشیوار و خانم توران توانگر به‌عنوان ارزیابان ارشد این دوره ارزیابی تعالی سازمانی فولاد مبارکه به بیان دیدگاه‌ها و تجارب خود در فرایند ارزیابی این مجموعه بزرگ صنعتی پرداختند.

شایان ذکر است؛ بیست و سومین دوره همایش جایزه ملی تعالی سازمانی، به‌منظور معرفی شرکت‌های سرآمد کشور، در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار خواهد شد.

