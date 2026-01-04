معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سومین رویداد «پرش» مطرح کرد:
گامهای ارزشمند گروه فولاد مبارکه در رفع نیازهای فناورانه صنعت
حمایت گروه فولاد مبارکه از دانشجویان؛ از اعطای گرنت تا ایجاد کسبوکار بالغ
مرکز توسعه کسبوکار صنعت 4 فولاد مبارکه، پس از برگزاری نخستین و دومین رویداد «پرش» از سوی صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان، میزبان سومین دوره این رویداد تخصصی با موضوع راهبردی «هوش مصنوعی» در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در ابتدای این رویداد، شهرام عباسی مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه، به تبیین روند تدوین استراتژی نوآوری فولاد مبارکه، رویکرد نوآوری باز، تأسیس صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه و اقدامات آن پرداخت.
وی گفت: به دلیل نبودِ کمیت و کیفیت لازم در استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان سرمایهپذیر، با همکاری وزارت علوم، نظام بلوغ همکاری صنعت و دانشگاه را طراحی کردیم تا طی 6 مرحله و با 15 ابزار گوناگون، ارتباط صنعت و دانشگاه را حول گروه فولاد مبارکه تقویت کنیم.
مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه با اشاره به ایجاد 10 هزار مترمربع زیرساخت نوآوری در دانشگاههای کشور اضافه کرد: با برگزاری رویدادهایی مانند «هممسیر» به تبیین کلانروندهای صنعت فولاد برای دانشجویان و اساتید پرداختیم تا موضوع پایاننامههای خود را بر اساس آنها انتخاب کنند. این کلانروندها شامل پایداری و اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و تولید محصولات با ارزشافزوده بالاست.
عباسی با بیان اینکه تاکنون حدود 2 هزار دانشجو در سراسر کشور از گرنتهای فولاد مبارکه از جمله در حوزه هوش مصنوعی بهرهمند شدهاند، بیان کرد: هدفمان این است که هرکدام از این دانشجویان استارتآپ خود را ایجاد و از گرنتهای فناورانه فولاد مبارکه استفاده کنند تا برای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه آماده شوند و در نهایت بتوانندکسبوکار خود را به یک کسبوکار بالغ تبدیل کنند.
افزایش اثربخشی دانشگاهها با اقدامات گروه فولاد مبارکه در حوزه نوآوری
در ادامه، احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اظهار کرد: دانشگاهها برای ایفای نقش خود به دنبال داده و موضوع هستند تا در نهایت بتوانند در زمینههای مختلف اثربخش باشند. گروه فولاد مبارکه با تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، گام ارزشمندی در مسیر این اثربخشی و رفع نیازهای فناورانه صنعت برداشته است.
وی با بیان اینکه از دانشگاه انتظار حل مسئله وجود دارد، اما ابزار حل مسئله در اختیار دانشگاه نیست، افزود: کشورهای خارجی تجارب خوبی از تبدیل دانش به توانمندی دارند؛ اما در کشورمان تقریباً نمونه موفقی وجود نداشت و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه ظرفیت مناسبی در این حوزه ایجاد کرده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دانشبنیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پژوهش ذاتاً ریسک دارد؛ درحالیکه صنعت ریسکگریز است. در این شرایط، اقدامات صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر فولاد مبارکه در چند سال اخیر بهمنظور رفع نیازهای ضروری صنعت فولاد، قابلتوجه بوده است.
چیتساز تأکید کرد: MSTID توانسته معماری انگیزه را به نحو مطلوبتری درون اکوسیستم نوآوری کشور شکل دهد تا کسبوکارها بتوانند بر پیشرانهای نوآوری و فناوری متمرکز شوند.
هوش مصنوعی در صنایع؛ از اقدامات پراکنده تا ضرورت تدوین آییننامه
سومین رویداد «پرش» با برگزاری پنل تخصصی با موضوع «هوش مصنوعی در صنعت، چالشها و فرصتها» ادامه یافت.
در این پنل، مهدی فقیهی، رئیس هیئتمدیره شرکت ایریسا و عضو هیئتعامل صندوق نوآوری و شکوفایی، استفاده صنایع ایران از هوش مصنوعی را جزیرهای و پراکنده توصیف کرد و گفت: تا زمانی که «مالک دادهها» در این حوزه مشخص نباشد و از «پلتفرم داده» برخوردار نباشیم، نمیتوان از هوش مصنوعی بهره لازم را برد.
وی تأکید کرد که صنایع باید فرایندهای تکرارپذیری را که هزینه زیادی به صنعت تحمیل میکند به هوش مصنوعی بسپارند؛ اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
فقیهی درباره چالشهای حقوقی، اخلاقی و امنیت داده در پروژههای هوش مصنوعی گفت: استانداردسازی و رگولاتوری استفاده از هوش مصنوعی که حفاظت از دادهها را نیز تضمین کند، بر عهده حاکمیت است. قالب مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما میتوان استانداردهای ویژه صنعت را ایجاد کرد و وزارت صمت نیز کدهای اخلاقی لازم را ابلاغ کند.
آییننامه بنیاد علم درباره هوش مصنوعی الگو قرار گیرد
محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران نیز گفت: در برخی کشورها 70 تا 80 درصد متخصصان هوش مصنوعی در صنعت حضور دارند، اما این رقم در کشور ما بسیار اندک است؛ چون طبق قواعد خاص نظام آموزش عالی، زمانی برای اساتید و دانشجویان برای حضور در صنعت باقی نمیماند؛ پس این قواعد باید تغییر کند.
وی درباره چالشهای حقوقی، اخلاقی و امنیت داده در پروژههای هوش مصنوعی بیان کرد: در کشورمان چارچوب و قانون مدونی درباره مسائل حقوقی «داده» نداریم، اما اگر مجموعهای در این زمینه پیشگام شود، سایرین هم به دنبال این موضوع میروند. در این میان، بنیاد علم آییننامهای برای اصول استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش تدوین کرده که میتواند الگو قرار گیرد. بنابراین صنایعی که از دادههای خوبی دارند، میتوانند در این زمینه پیشگام شوند.
مقاومت صنایع برابر استفاده از هوش مصنوعی راه به جایی نمیبرد
همچنین حمید بهروزی، عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و قائممقام همراه اول، درباره مقاومت برخی مدیران برابر تصمیمگیریهای مبتنی بر هوش مصنوعی گفت: بسیاری از صنایع هنوز فرایند دیجیتالسازی را نیز بهطور کامل طی نکردهاند. همچنین مقاومتهایی درباره هوشمندسازی در بخشهای گوناگون و بدنه وزارتخانهها وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دیجیتالسازی، هوشمندسازی و توسعه سامانههای صنایع توسط شرکتهای بزرگ انجام میشود، اما صنایع ایران میخواهند این کار را خودشان از صفر انجام دهند.
وی با بیان اینکه این چالش باید به دست مدیران بالادستی صنعت رفع شود، ادامه داد: صنایع میتوانند ضمن حفظ محرمانگی، دادههای خود را در اختیار شرکتهای بزرگ قرار دهند تا فرایند هوشمندسازی آنها بهدرستی طی شود.
بهروزی درباره گره زدن پایاننامههای دانشگاهی به نیازهای صنعت بیان کرد: گروه فولاد مبارکه با ایجاد مراکز نوآوری در دانشگاهها و برگزاری رویدادهای گوناگون به شناخت دانشجویان از مسائل صنعت کمک کرده است. صنایع نیز باید مسائل واقعی خود را به دانشگاهها اعلام کند.
پایاننامههای برتر معرفی شدند؛ «پرش» بهسوی صنعت هوشمند
در بخشی از این رویداد، تعدادی از پایاننامههای برتر حمایتشده توسط گروه فولاد مبارکه در حوزه هوش مصنوعی، بهصورت شفاهی ارائه شئ. موضوع برخی از این پایاننامهها عبارتاند از: تشخیص ترک در سازهها با استفاده از چارچوب دوقلوی دیجیتال و AI؛ مدلسازی انتخاب پرتفوی با پیشانتخاب داراییها و یادگیری عمیق برای بهینهسازی وزن داراییها؛ تشخیص ناهنجاریهای رفتاری در سیستمهای کنترل صنعتی با استفاده از یادگیری ماشین بدون نظارت؛ کنترل کیفیت هوشمند عیوب سطحی محصولات فولادی مبتنی بر یادگیری عمیق؛ بهینهسازی فرامواد با یادگیری عمیق و تقویتی؛ حذف نویز پسزمینه (محیط) از صدای اصلی موتور حین آزمون گرم در خط تولید بر اساس یادگیری عمیق؛ بهبود عملکرد سیستمهای قدرت در برابر پدیده بازیابی تأخیری ولتاژ ناشی از خطا در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر با استفاده از هوش مصنوعی.
بیست پایاننامه برتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز بهصورت پوستر در این رویداد ارائه شد و مورد داوری قرار گرفت.
در بخش ارائههای شفاهی، حسین سروش از دانشگاه صنعتی شریف، امیرمحمود مهدوی از دانشگاه تهران و راحله محسنی از دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی بهعنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.
در بخش ارائههای پوستر نیز بهزاد موثق و امیرارسلان ساختیانچی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عباس ونک از دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.