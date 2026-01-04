با هدف افزایش قابلیت اطمینان و پایداری تولید در خط نورد گرم انجام شد؛
تعویض درایوهای قفسه F6 نورد گرم فولاد مبارکه بدون حضور کارشناسان خارجی
پروژه تعویض درایوهای اصلی و اسکرودان قفسه F6 خط نورد گرم فولاد مبارکه، با اتکا به توان فنی متخصصان داخلی و بدون حضور کارشناسان خارجی در شاتدان سالانه با موفقیت اجرا و وارد مدار تولید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر گفت: اجرای این پروژه در یکی از حساسترین نقاط خط نورد گرم انجام شد؛ خطی که به دلیل تکخطی بودن و نقش تعیینکننده در زنجیره تولید فولاد مبارکه، هرگونه اختلال در عملکرد آن میتواند تأثیر مستقیم بر برنامههای تولید، تحویل محصول و پایداری عملیات شرکت داشته باشد.
از این منظر، نورد گرم نهتنها یک واحد تولیدی، بلکه یکی از گلوگاههای راهبردی در تداوم تولید فولاد مبارکه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه با بالا رفتن عمر درایوهای نورد گرم و اضافه شدن توقفات این تجهیزات و به دنبال آن افزایش توقفات این واحد، حفظ پایداری عملکرد این خط مستلزم اجرای پروژههای نوسازی هدفمند و پیشگیرانه است، ادامه داد: پروژه تعویض درایوهای اصلی و اسکرودان قفسه F6 نیز در همین چارچوب و با هدف کاهش ریسکهای فنی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و ارتقای سطح بهرهبرداری پایدار تعریف و اجرا شد.
خسروانیپور با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه اظهار کرد: خط نورد گرم به دلیل جایگاه کلیدی در زنجیره تولید فولاد مبارکه و ماهیت تکخطی آن، نیازمند سطح بالایی از قابلیت اطمینان تجهیزات است. با توجه به عمر بالای درایوهای موجود و افزایش ریسکهای بهرهبرداری در سالهای اخیر، تعویض درایوهای اصلی و اسکرودان قفسه F6 نهتنها یک اقدام اصلاحی، بلکه تصمیمی راهبردی برای حفظ پایداری تولید و کاهش ریسکهای عملیاتی محسوب میشد.
وی افزود: پایداری تولید صرفاً به معنای جلوگیری از توقف یک خط در کوتاهمدت نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که تجهیزات کلیدی بتوانند بهصورت قابلپیشبینی، ایمن و بدون نوسان در بلندمدت عمل کنند. در صورت عدم اجرای بهموقع این پروژه، احتمال بروز توقفهای ناخواسته، کاهش قابلیت برنامهریزی تولید و افزایش هزینههای نگهداشت و تعمیرات وجود داشت که میتوانست کل زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، این پروژه با هدف افزایش قابلیت اطمینان خط نورد گرم، کاهش احتمال توقفهای اضطراری و ایجاد بستر پایدار برای بهرهبرداری مستمر در سالهای آینده در دستور کار قرار گرفت. اثر این اقدام صرفاً محدود به یک قفسه یا یک تجهیز نیست، بلکه نقش مستقیمی در تثبیت برنامههای تولید، بهبود شاخصهای پایداری تولید و مدیریت مؤثر ریسکهای عملیاتی در سطح شرکت دارد.
وی تأکید کرد: اجرای موفق این پروژه در شرایط محدودیتهای تأمین تجهیزات و خدمات فنی، نشاندهنده بلوغ مهندسی، توان برنامهریزی و مدیریت ریسک در فولاد مبارکه است و علاوه بر اثر مستقیم بر پایداری تولید نورد گرم، زمینهساز ارتقای دانش فنی و انتقال تجربه در سازمان شده است.
تست و راهاندازی ۳۲ مجموعه درایو در قالب ۳۳۲ تابلو
عبدالکریم مولایی، مدیر توسعه نورد گرم فولاد مبارکه نیز با تشریح ابعاد فنی و اجرایی پروژه گفت: پروژه تعویض درایوهای اصلی و کمکی DC خط نورد گرم شامل خرید تجهیزات، مهندسی پایه و تفصیلی، مونتاژ، نصب، تست و راهاندازی ۳۲ مجموعه درایو در قالب ۳۳۲ تابلو بوده است. این پروژه با وجود محدودیتهای موجود و حساسیت بالای خط، با برنامهریزی مرحلهای و پذیرش آگاهانه ریسکهای فنی، بهصورت گامبهگام در شاتدانهای سالیانه نورد گرم اجرا شده است.
وی افزود: در ادامه فازهای مختلف این پروژه، تعویض درایو اصلی و اسکرودان قفسه F6 در شاتدان سالیانه نورد گرم در اواخر آذرماه سال جاری انجام شد. این عملیات پس از طی مراحل دقیق نصب، تستهای عملکردی و اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات، بدون ایجاد اختلال در برنامه تولید، به بهرهبردار تحویل شد.
مولایی با اشاره به حساسیت اجرای پروژه تصریح کرد: تکخطی بودن نورد گرم و نقش آن در زنجیره تولید فولاد مبارکه، اجرای هرگونه عملیات نوسازی در این خط را بهشدت حساس میکند. از اینرو، اجرای این پروژه مستلزم برنامهریزی دقیق فنی و مهندسی، ارزیابی و کنترل ریسکهای فنی و ایمنی، انجام تستهای چندمرحلهای در فرایند ساخت و مونتاژ تابلوها و کنترلهای چندلایه فانکشنها و دیاگرامها بوده است.
وی ادامه داد: در این مسیر، همکاری نزدیک بهرهبرداران نورد گرم، استفاده از تجربیات همکاران بازنشسته، تلاش تیمهای اجرایی و مشارکت شرکتهای مجری از جمله تولده و ایریسا، نقش تعیینکنندهای در اجرای موفق پروژه داشته و موجب انتقال دانش و تجربه ارزشمند به تیمهای اجرایی شده است.
مدیر توسعه نورد گرم فولاد مبارکه در پایان از حمایتهای مدیریت ارشد سازمان، معاونان و مدیران و همچنین همکاری همکاران در بخشهای توسعه، بهرهبرداری، خرید و پشتیبانی قدردانی کرد.
انجام عملیات نصب و راهاندازی در مدت ۵ روز توقف سالیانه بدون ایجاد اختلال در برنامه تولید
محمدرضا عریضی، کارشناس توسعه نورد گرم فولاد مبارکه نیز درباره فرایند اجرایی پروژه گفت: برنامهریزیهای لازم در حوزه مهندسی، خرید تجهیزات، مونتاژ و تست تابلوها از ماهها قبل انجام شده و تابلوهای درایو جدید پیش از آغاز شاتدان آماده نصب و راهاندازی بودند.
با توجه به محدود بودن زمان شاتدان سالیانه، هماهنگیهای لازم با بهرهبردار نورد گرم انجام شد تا عملیات نصب و راهاندازی در مدت ۵ روز از زمان توقف سالیانه، بدون ایجاد اختلال در برنامه تولید، بهطور کامل انجام شود.وی در تشریح چگونگی اجرای این پروژه افزود: در مرحله نخست، دمونتاژ تابلوهای قدیمی، نصب تابلوهای جدید، اتصال کابلها و شینها و انجام تستهای کنترل کیفی و سیگنالچک توسط شرکت ایریسا انجام شد.
در مرحله دوم نیز راهاندازی درایوها با انجام تستهای کنترل جریان و سرعت، تنظیم پارامترهای عملکردی و تطبیق کامل تجهیزات با شرایط خط تولید توسط تیم راهانداز صورت گرفت و در نهایت، درایوهای جدید قفسه F6 وارد مدار بهرهبرداری شدند.
عریضی با اشاره به سوابق اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: تاکنون در پروژه تعویض درایوهای نورد گرم، درایوهای قفسههای F1 تا F5، اسکرودانهای مربوطه، هر سه کویلر نورد گرم، درایوهای قفسههای R1 و E1، اسکرودان قفسههای R3 و R1، تنظیم رولاجست قفسههای R3 و E1، سایدگاید R1، تعویض درایوهای قفسه E3 در شاتدانهای سالیانه گذشته و همچنین درایوهای اصلی و اسکرودان قفسه F6 در توقف سال جاری با موفقیت راهاندازی و با کیفیت مطلوب تحویل بهرهبردار نورد گرم شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد فاز پایانی این پروژه که شامل تعویض درایوهای قیچی نورد گرم است، در شاتدان سالیانه سال آینده نیز با برنامهریزی مناسب و در چارچوب اهداف تعیینشده اجرا شود.