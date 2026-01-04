به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرا رسیدن چهاردهمین سالروز این شرکت پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

در سالگرد افتتاح شرکت فولاد هرمزگان، با نگاهی مسئولانه به مسیر طی‌شده، می‌توان به دستاوردهایی افتخار کرد که حاصل تلاش مستمر، تخصص و تعهد کارکنان این مجموعه و همراهی ذی‌نفعان بوده است. فولاد هرمزگان در سال‌های گذشته با رویکردی توسعه‌محور و آینده‌نگر، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اثرگذار صنعت فولاد کشور تثبیت کرده است.

این مجموعه در مسیر فعالیت خود، همواره در تأسی از رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در زمینه حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری هدفمند برای تولید، تقویت توان داخلی و نقش‌آفرینی صنعت در پیشرفت کشور حرکت کرده و تلاش داشته است با اتکاء به ظرفیت‌های داخلی، سهمی مؤثر در رشد اقتصادی و تولید ملی ایفا کند. در همین راستا، طرح‌های توسعه‌ای فولاد هرمزگان با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، با قدرت در مسیر اجرا و تکمیل قرار دارند و افق روشنی را برای افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهره‌وری و خلق ارزش افزوده پایدار پیش روی شرکت ترسیم کرده‌اند.

نگاه به توسعه در فولاد هرمزگان همواره نگاهی متوازن بوده است؛ به‌گونه‌ای که در کنار توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، توجه به سرمایه انسانی و ارتقای معیشت کارکنان، بهبود شرایط کاری، ایجاد امنیت شغلی و صیانت از کرامت نیروی انسانی، به‌عنوان ارکان اصلی توسعه پایدار در دستور کار قرار داشته است. اعتقاد ما بر این است که پیشرفت واقعی زمانی محقق می‌شود که رشد سازمان با آرامش، انگیزه و رضایت کارکنان همراه باشد.

بی‌تردید، دستاوردهای امروز فولاد هرمزگان حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان پرتلاش، همراهی و اعتماد ذی‌نفعان، شرکای تجاری و مشتریان، و همدلی مجموعه مدیران و متخصصانی است که با نگاه مسئولانه، این مجموعه را در مسیر تعالی هدایت کرده‌اند.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت سالگرد افتتاح شرکت فولاد هرمزگان، مراتب قدردانی و سپاس خود را از تمامی کارکنان خدوم و ذینفعان گرامی اعلام می‌دارم و امیدوارم با استمرار نگاه توسعه‌محور، توجه ویژه به معیشت و سرمایه انسانی، پیشبرد قدرتمند طرح‌های توسعه‌ای و تقویت بهره‌وری و نوآوری، در مسیر تحقق اهداف کلان کشور و منویات مقام معظم رهبری، شاهد فصل‌های درخشان‌تری از پیشرفت و افتخارآفرینی این مجموعه باشیم.

با تقدیم احترام

علیرضا رحیم

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان