مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان مطرح کرد:
آینده فولاد هرمزگان را با تکیه بر نیروی انسانی میسازیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: فولاد هرمزگان با نگاهی راهبردی به آینده و اتکا به سرمایه انسانی، مسیر تازهای از توسعه پایدار را ترسیم کرده است که در آن معیشت کارکنان، ارتقای دانش، توسعه فناوریهای نوین و اجرای طرحهای توسعهای پاییندستی، محور حرکت شرکت خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم در مراسم چهاردهمین سالگرد افتتاحیه شرکت فولاد هرمزگان با تقدیر از زحمات مدیران گذشته این شرکت، بیان کرد: فولاد هرمزگان از بدو تاسیس خود تا کنون بیش از 17 میلیون تن تختال و 22 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرده و توانسته از آن زمان بیش از هشت میلیارد و 500 میلیون دلار درآمد کسب کند.
وی در ادامه به دغدغههای کارگری و معیشتی کارکنان اشاره کرد و گفت: توسعه بدون نیروی انسانی متخصص انجام نمیشود و این کارکنان هستند که میتوانند پایداری و بقای شرکت را تضمین کنند. با برگزاری نظرسنجی نسکافه توانستیم چالشهای حوزه منابع انسانی را احصا کنیم. خط قرمز ما معیشت کارکنان است و هیچ کارگری داخل فولاد هرمزگان نباید دغدغه معیشت داشته باشد.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان افزود: کسب افتخارات سال جاری در 9 ماه گذشته با کمک همه همکاران و تجربیات گذشته مدیریتی و علمی رقم خورد و فولاد هرمزگان در زمینه رکوردشکنی مورد توجه شرکتهای فولادی کشور قرار گرفت. در حوزه طرحهای توسعه نیز به امید خدا تلاش خواهیم کرد با برنامهریزیهای صورت گرفته تا 18 ماه آینده این طرحها به بهرهبرداری برسند.
رحیم خاطرنشان کرد: اتفاقات 9 ماه گذشته فولاد هرمزگان مقدمهای برای ساختن آینده فولاد هرمزگان است. یکی از بزرگترین آرزوهای کارکنان و در واقع مردم استان هرمزگان، اجرای طرحهای توسعهای پاییندستی صنعت فولاد در این شرکت بود. خوشبختانه مقدمات کار و اخذ مجوزهای لازم انجام شده و به زودی شاهد اجرای این طرحها نیز خواهیم بود.
وی در خصوص توجه به دانش در فولاد هرمزگان عنوان کرد: تمرکز ما اکنون روی دستیابی به فناوریهای خاص و تولید فولادهای پیشرفته است تا بتوانیم مطابق با اتفاقات روز دنیا پیش برویم. با اقداماتی که در معاونت تکنولوژی صورت گرفت، نخستین مرکز تولید فولادهای پیشرفته در کشور با کمک نخبگان و دانشگاهیان استان هرمزگان تاسیس خواهد شد و اکنون در مراحل نهایی قرار دارد.
وی در خصوص توسعه ورزش در استان هرمزگان تصریح کرد: در حوزه ورزش تمرکز ما روی پتانسیلهای استان هرمزگان و ورزشهای بومی است و در چند ماه اخیر افتخاراتی همچون مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ساحلی و نایب قهرمانی والیبال ساحلی کسب شدهاند. برنامهریزی و توسعه ورزش استان از نگاه فولاد هرمزگان در حوزه ورزشهای ساحلی خواهد بود. البته در فوتبال و فوتسال نیز به صورت فعال حضور خواهیم داشت. هماکنون تیم فوتسال ما جزو شش تیم بالای لیگ برتر است و تیم فوتبال نیز به جمع 16 تیم برتر جام حذفی راه یافته و میزبان استقلال تهران خواهد بود.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در پایان گفت: با برنامهیزیهای صورت گرفته شاهد اتفاقات خوبی در فولاد هرمزگان برای مردم استان خواهیم بود و یقین بدانید همه همکاران در حوزه مدیریت پای کار فولاد در کنار کارکنان خواهند ایستاد.
گفتنی است که مراسم چهاردهمین سالگرد افتتاحیه شرکت فولاد هرمزگان به صورت حضوری و برخط به صورت همزمان، همراه با برنامههای متنوع همچون برپایی جشنواره عکس، عکاسخانه دیدار برای عکس یادگاری کارکنان، برپایی جشن و دیگر برنامههای مفرح با حضور جمعی از کارکنان و مدیران شرکت برگزار شد.