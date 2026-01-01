خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا پروژه ذخیره‌ساز گاز مایع SNG اهمیت دارد؟

چرا پروژه ذخیره‌ساز گاز مایع SNG اهمیت دارد؟
کد خبر : 1736346
لینک کوتاه کپی شد.

در جهان امروز، هر واحد صنعتی که نتواند جریان انرژی خود را تضمین کند، محکوم به توقف است. توقف یعنی از دست رفتن سرمایه، اختلال در زنجیره تأمین و آسیب به اعتبار صنعتی. کشور ایران، با شبکه گازی که گاه با محدودیت مواجه می‌شود، نمونه بارزی از این ریسک ساختاری است. امروز، با افتتاح پروژه ذخیره‌ساز گاز مایع به روش SNG توسط شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، یک گام بلند در جهت تاب‌آوری انرژی صنعتی برداشته شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، پروژه ذخیره‌ساز گاز مایع SNG شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، با سرمایه‌گذاری ۲ میلیون دلاری و بهره‌گیری از تکنولوژی LPG + Air Mixture، قادر است تا ۲۵۰۰ Nm³/hr گاز طبیعی سنتتیک تولید کند. این پروژه شامل ۹ مخزن ۶۰ تنی و مجموع ذخیره ۵۴۰ تن گاز مایع است. چنین ظرفیتی، تداوم تولید کارخانه را در قطع کامل شبکه گاز تا ۱۵ روز و در شرایط محدودیت شبکه تا ۳۰ روز تضمین می‌کند. این طرح، نه تنها یک راهکار فنی بلکه بیانیه‌ای راهبردی برای تاب‌آوری انرژی و امنیت تولید صنعتی است.

 

در چشم‌انداز استراتژیک، اجرای پروژه‌های نوین سوختی مانند SNG بیانگر بلوغ صنعتی ایران است؛ جایی که صنایع بزرگ، دیگر صرفاً به منابع انرژی شبکه‌ای وابسته نیستند و با توسعه سیستم‌های جایگزین و ذخیره‌سازی انرژی، پایداری تولید و کاهش مخاطرات عملیاتی را تضمین می‌کنند. این رویکرد، فراتر از فناوری صرف، به عنوان ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک انرژی و حفاظت از زنجیره تأمین عمل می‌کند. تجربه موفق جهانی، از ژاپن تا آلمان، نشان می‌دهد که ترکیب نوآوری فنی با نگاه راهبردی، امکان مقاومت در برابر نوسانات بازار و تحولات محیطی را فراهم می‌آورد و تضمین‌کننده تداوم و رشد پایدار صنایع بزرگ است.

نکته کلیدی اینجاست که امنیت انرژی ارزان‌تر از توقف تولید است. سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی SNG نه تنها بازده مالی مستقیم دارد، بلکه ارزش پنهان آن در حفظ جریان تولید، جلوگیری از زیان و کاهش ریسک زنجیره تأمین محاسبه می‌شود. حضور شرکت فولاد مبارکه به عنوان دستگاه نظارت، همچنین، تضمین‌کننده رعایت استانداردهای مهندسی و انتقال تجربه صنعتی به سایر صنایع پیشران کشور است.

به‌طور خلاصه، پروژه ذخیره‌ساز گاز مایع SNG شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، یک الگوی ملی است؛ الگویی که نشان می‌دهد تاب‌آوری انرژی دیگر صرفاً یک گزینه نیست، بلکه پیش‌شرط بقا و توسعه صنعتی است. این پروژه وابستگی به شبکه سراسری را کاهش می‌دهد، ریسک توقف تولید را مدیریت می‌کند و با استانداردسازی مهندسی، الگویی راهبردی برای امنیت انرژی و پایداری صنعتی ایجاد می‌کند. پروژه ذخیره‌ساز گاز مایع SNG، آغاز راهی است که می‌تواند به گام‌های بعدی برای سایر صنایع سنگین و پیشران کشور، از فولاد تا سیمان و پتروشیمی، تعمیم یابد و مفهوم «صنعت بدون قطعی» را وارد ادبیات صنعتی ایران کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی