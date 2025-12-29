در فولاد سنگان، مسئولیت اجتماعی بخشی تفکیک‌شده یا حاشیه‌ای از فعالیت شرکت نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی، مدیریت پایدار و شفافیت عملکرد محسوب می‌شود. این رویکرد علاوه بر پشتوانه‌های فرهنگی، اخلاقی و دینی، از منظر مدیریتی نیز، سازمان را نسبت به ذی‌نفعان خود در حوزه‌های نیروی انسانی، جامعه محلی، زیرساخت‌ها و توسعه منطقه‌ای پاسخگو می‌کند.

امروزه شرکت‌های معدنی و فولادی به‌عنوان بازیگران کلیدی اقتصاد، نقش یک «شهروند صنعتی» را ایفا می‌کنند و متناسب با ظرفیت‌های فنی و مالی خود، در توسعه متوازن محیط پیرامون مشارکت فعال دارند

در رویکرد حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی نه تنها مغایر با مأموریت اصلی سازمان نیست، بلکه به‌طور مستقیم در خدمت پایداری تولید و کاهش ریسک‌های عملیاتی قرار دارد.

شرکت باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای را در افق میان‌مدت و بلندمدت تأمین کند. این موضوع به‌ ویژه در صنایع پیشران مانند فولاد، یک مسئله جدی است.

تمرکز فولاد سنگان در حوزه مسئولیت اجتماعی بیشتر بر چه بخش‌هایی است؟

ما فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی را در دو محور اساسی تعریف کرده‌ایم؛ نخست سرمایه انسانی و دوم جامعه و نهادهای بیرونی. در حوزه سرمایه انسانی، تعریف ما از کارکنان صرفاً نیروی شاغل نیست؛ خانواده آنان نیز بخشی از اکوسیستم سازمانی محسوب می‌شوند. تجربه نشان داده است که پایداری روحی، رضایتمندی خانوادگی و رفاه کارکنان، تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری، ایمنی و کیفیت عملکرد در محیط‌های صنعتی دارد. محور دوم، جامعه و شهروندان را شامل می‌شود که فولاد سنگان در سرفصلهای مختلف به خصوص توسعه زیرساختی اقدامات مهم و مؤثری را انجام می دهد.

در راستای حمایت از کارکنان چه اقداماتی در فولاد سنگان اجرایی شده است؟

ما خود را متعهد می‌دانیم، همان‌گونه که کارکنان در سخت‌ترین شرایط کاری و به‌ صورت شبانه‌روزی در مسیر تحقق اهداف تولید تلاش می‌کنند، شرکت نیز در تمامی مراحل زندگی شغلی و خانوادگی در کنار آنها باشد. در فولاد سنگان برنامه‌های ساختاری و زیرساختی لازم تدوین شده است و خدمات مختلفی به شهروندان و کارکنان ارائه می‌شود که یکی از راهبردی‌ترین این اقدامات، آغاز پروژه احداث شهرک کارکنان فولاد سنگان (صنعت‌شهر) با کلیه امکانات رفاهی است که در پاسخ به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های نیروی انسانی؛ یعنی موضوع مسکن طراحی شده است.

نقش فولاد سنگان در توسعه اجتماعی و زیرساختی منطقه چگونه تعریف شده است؟

در سطح منطقه‌ای، فولاد سنگان تلاش کرده است مسئولیت اجتماعی را به‌گونه‌ای اجرا کند که منجر به ایجاد ظرفیت‌های پایدار، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی و افزایش امید اجتماعی شود. ما پروژه‌هایی را در دست اقدام داریم که ضمن پشتیبانی از فعالیت‌های فعلی شرکت، در آینده موجب افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم خواهند شد. هدف ما این است که رشد صنعتی شرکت همزمان با رشد و ارتقای کیفیت زندگی در شهرستان خواف و مناطق پیرامونی رخ دهد.

یکی از اقدامات مهم فولاد سنگان، برنامه‌ریزی و اقدام برای احداث درمانگاه تخصصی شهرستان است. علت ورود فولاد سنگان به این حوزه و اثرات این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ورود فولاد سنگان به حوزه توسعه زیرساخت‌های درمانی، مبتنی بر یک ارزیابی دقیق از، نیازهای شهروندان و الزامات توسعه پایدار منطقه‌ای بوده است، احداث درمانگاه تخصصی صرفاً یک اقدام رفاهی نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری در زیرساخت سلامت عمومی به‌شمار می‌رود. این مرکز با کاهش ارجاع بیماران به شهرهای بزرگ‌تر، امکان ارائه خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی را در سطح شهرستان فراهم می‌کند که نتیجه آن کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم درمان، افزایش رضایتمندی کارکنان و ارتقای امنیت روانی خانواده‌هاست. از نگاه توسعه منطقه‌ای نیز، ایجاد چنین زیرساختی موجب ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان، افزایش جذابیت سکونت و اشتغال در منطقه و تقویت ماندگاری نیروی متخصص خواهد شد. در نهایت، این اقدام در راستای سیاست کلان فولاد سنگان برای هم‌افزایی میان توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی اجرا شده و مصداق عملی پیوند مسئولیت اجتماعی با پایداری تولید و رشد سازمانی است.

احداث پارک مادر و کودک در شهرستان خواف از جمله اقدامات شاخص فولاد سنگان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بوده است. این پروژه با چه اهدافی تعریف و اجرا شد؟

احداث پارک مادر و کودک با رویکردی کاملاً کارشناسی و مبتنی بر نیازسنجی اجتماعی منطقه در دستور کار فولاد سنگان قرار گرفت. در مناطق صنعتی و معدنی، توسعه فضاهای تخصصی مرتبط با خانواده، به‌ویژه بانوان و کودکان، یکی از مؤلفه‌های مغفول اما اثرگذار در ارتقای کیفیت زندگی، سلامت روان و پایداری اجتماعی محسوب می‌شود. هدف اصلی این پروژه، ایجاد زیرساختی ایمن، استاندارد و کارکردی برای تقویت تعاملات خانوادگی و اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد جسمی و روانی کودکان بوده است. از منظر مدیریتی، این اقدام به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری نرم در سرمایه اجتماعی منطقه تعریف می‌شود که به‌طور غیرمستقیم بر کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش رضایتمندی شهروندان و ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری شهرستان اثرگذار است. علاوه بر این، چنین پروژه‌هایی نقش مهمی در افزایش جذابیت سکونت در منطقه، ماندگاری نیروی انسانی و تقویت پیوند میان صنعت و جامعه محلی ایفا می‌کنند. فولاد سنگان بر این باور است که توسعه صنعتی پایدار بدون توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست و پارک مادر و کودک در همین چارچوب و به‌عنوان بخشی از راهبرد مسئولیت اجتماعی شرکت اجرا شده است.

فولاد سنگان در پروژه چهاربانده‌سازی محور تربت‌حیدریه–خواف مشارکت فعال داشته است. دلایل ورود شرکت به این پروژه زیرساختی و آثار آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

محور تربت‌حیدریه–خواف یکی از شریان‌های حیاتی مواصلاتی محسوب می‌شود و می‌دانیم برای مردم منطقه دسترسی به زیرساخت مواصلاتی استاندارد مهم است. مشارکت فولاد سنگان در چهاربانده‌سازی این محور، مبتنی بر یک رویکرد تحلیل‌محور و مبتنی بر رفع دغدغه مردم منطقه بوده است. ارتقای ظرفیت و ایمنی این مسیر، نقش مستقیمی در کاهش حوادث جاده‌ای ایفا می‌کند. از منظر توسعه منطقه‌ای نیز، این پروژه موجب بهبود ارتباطات بین‌شهری، افزایش ایمنی تردد شهروندان، تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در شهرستان خواف می‌شود. ما معتقدیم توسعه پایدار صنعتی بدون توسعه متوازن زیرساخت‌های عمومی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل فولاد سنگان خود را در قبال چنین پروژه‌هایی مسئول می‌داند. در مجموع، مشارکت در احداث این محور را باید یک سرمایه‌گذاری زیرساختی مشترک با منافع دوگانه صنعتی و اجتماعی دانست که هم پایداری تولید را تقویت می‌کند و هم سطح ایمنی و رفاه عمومی منطقه را ارتقا می‌دهد.

دیگر اقدامات فولاد سنگان در حوزه مسئولیت اجتماعی را بیان نمایید؟

از جمله اقدامات شاخص فولاد سنگان در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

احداث مدارس هفتگانه فولاد سنگان و کلنگ‌زنی 144 کلاس درس

اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه در راستای ترویج ازدواج آسان

برگزاری جشن ازدواج زوج‌های کم‌توان مالی

اهدای ۵۱۰ دستگاه تبلت به دانش‌آموزان مناطق محروم

افتتاح نخستین مرکز سلامت روان منطقه

مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و توسعه آرمان‌های ملی و مذهبی شهرستان خواف

برگزاری نخستین همایش چهره‌های ماندگار و تجلیل از نخبگان منطقه

کمک به نوسازی مساجد

توزیع بیش از ۳۵۰۰ بسته حمایتی در قالب طرح مواسات

حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد با رویکرد محرومیت‌زدایی

مشارکت در طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی کشور و موارد متعدد دیگر است

به گفته مدیرعامل فولاد سنگان، مسئولیت اجتماعی، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ کرامت انسانی، ارتقای بهره‌وری سازمانی و تثبیت جایگاه این شرکت به‌عنوان یک بنگاه پیشرو در صنعت فولاد کشور است.