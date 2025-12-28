مجتمع فولاد روهینا جنوب؛ بررسی عملکرد فعلی و افق آینده
مجتمع فولاد روهینا جنوب بهعنوان یکی از واحدهای فعال صنعت فولاد در استان خوزستان، طی سالهای اخیر نقش قابل توجهی در تأمین محصولات فولادی مورد نیاز بازار داخلی و بخشی از بازارهای صادراتی ایفا کرده است. این مجتمع که در کیلومتر ۷ جاده دزفول–شوشتر مستقر است، فعالیت خود را از اواخر دهه ۱۳۸۰ آغاز کرده و هماکنون در زنجیره تولید فولاد کشور جایگاه تثبیتشدهای دارد.
بر اساس اطلاعات موجود، تمرکز اصلی این مجموعه بر تولید انواع میلگرد آجدار و میلگردهای صنعتی آلیاژی است و خطوط تولید آن شامل واحدهای فولاد سازی و نورد میشود. ظرفیت اسمی تولید سالانه مجتمع فولاد روهینا جنوب حدود یک میلیون تن برآورد میشود که میزان بهرهبرداری واقعی از این ظرفیت بسته به شرایط بازار، تأمین مواد اولیه و محدودیتهای انرژی متغیر بوده است.
در سال جاری، این مجتمع با وجود چالشهایی نظیر محدودیتهای مقطعی برق، گاز و شرایط متغیر بازار فولاد، توانسته روند تولید خود را در سطح قابل قبول حفظ کند. به گفته مسئولان این شرکت، تمرکز بر افزایش بهرهوری خطوط تولید با حفظ کیفیت از اولویتهای اصلی مدیریت در دوره فعلی بوده است.
از منظر بازار، مجتمع فولاد روهینا جنوب علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، سابقه صادرات به برخی کشورها را نیز در کارنامه خود دارد و این رویکرد همچنان به عنوان یکی از محورهای مورد توجه در برنامههای آتی شرکت مطرح است.
چشمانداز ۱۴۰۵
برنامهریزی برای سال ۱۴۰۵ در مجتمع فولاد روهینا جنوب بر چند محور کلیدی استوار است؛ افزایش پایدار تولید، حرکت به سمت حداکثرسازی استفاده از ظرفیت اسمی، ارتقای کیفیت محصولات و کاهش مصرف انرژی در فرآیند تولید. همچنین، اجرای پروژههای بهبود فنی خطوط تولید و نوسازی تجهیزات، از جمله اقداماتی میباشند که میتواند این مجتمع را در برابر نوسانات بازار فولاد مقاومتر کند.
بهبود زیرساختهای زیستمحیطی، کنترل آلایندهها و ایفای مسئولیت اجتماعی در منطقه نیز از دیگر اهداف اعلامشده برای سالهای پیشرو است. کارشناسان صنعت فولاد معتقدند در صورت ثبات نسبی در سیاستهای انرژی و صادرات، مجتمع فولاد روهینا جنوب میتواند تا سال ۱۴۰۵ جایگاه خود را بهعنوان یکی از تولیدکنندگان مؤثر فولاد در جنوب کشور تقویت کند و سهم بیشتری از بازارهای داخلی و منطقهای به دست آورد.