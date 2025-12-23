خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتخاری دیگر برای گروه فولاد خوزستان؛

قرار گرفتن شرکت لکوموتیو ریل اروند در جرگه‌ی ۳ شرکت بزرگ تعمیرات واگن در کشور

قرار گرفتن شرکت لکوموتیو ریل اروند در جرگه‌ی ۳ شرکت بزرگ تعمیرات واگن در کشور
کد خبر : 1731941
لینک کوتاه کپی شد.

واگنهای باری براساس طراحی و ساختمان خود انواع متنوعی از بارها را می توانند جابجا کنند. برای آنکه سلامت و ایمنی بارها حفظ شود لازم است در این راستا ضمن شناسایی و آشنایی با مجموعه ها، قطعات و سیستم های مرتبط و کاربری آنها در هر دوره زمانی ۳ سال فرایند تعمیرات اساسی واگن‌ها انجام پذیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان: واگنهای باری براساس طراحی و ساختمان خود انواع متنوعی از بارها را می توانند جابجا کنند. برای آنکه سلامت و ایمنی بارها حفظ شود لازم است در این راستا ضمن شناسایی و آشنایی با مجموعه ها، قطعات و سیستم های مرتبط و کاربری آنها در هر دوره زمانی ۳ سال فرایند تعمیرات اساسی واگن‌ها انجام پذیرد.از این رو هرگونه بهبود در ساختمان و روش بهره برداری، نحوه تعمیر اصولی و به موقع آن می تواند گامی موثر در جهت افزایش بهره وری و کاهش خسارات ناشی از بهره برداری نادرست آن باشد. 

بهرام شجاعی اسعدیه مدیرعامل شرکت لکوموتیو ریل اروند از شرکت‌های گروه فولاد خوزستان گفت: با توجه به نیاز صنعت فولاد به خدمات در حوزه حمل و نقل و اینکه صنعت ریلی هم اکنون از صنایع حائز اهمیت جهان است و کشور ما نیز نیازمند توسعه این صنعت می‌باشد، بنابراین، به منظور بالا بردن سطح کیفى خدمات و وضعیت واگن ها، هر ماهه و هرساله تعداد زیادى از آنها تحت تعمیر اساسى قرار مى گیرند. 

وی افزود: شرکت لکوموتیو ریل اروند از میان ۲۱ شرکت فعال در حوزه تعمیرات واگن در سطح کشور، توانست برای نخستین‌بار در جمع سه شرکت بزرگ تعمیرات واگن در کشور قرارگیرد. 

شجاعی اظهار داشت: این شرکت با وجود در اختیار داشتن فضای کارگاهی یک دهم کارخانه رتبه اول کشور، توانسته رکورد تعمیر ماهیانه واگن خود را در آذرماه به ۱۳۰ واگن و کسب دومین جایگاه کشور طی آذرماه برساند، این درحالی است که رکورد پیشین ۱۰۶واگن در مهرماه بوده است. 

این در حالی است که شرکت احیا صنعت ادوار از کارخانه‌های زیرمجموه گروه مپنا با دارا بودن فضای کارخانه‌ای مناسب و دارای رتبه اول کشور، رکورد تولید ماهانه ۱۳۸ واگن را دارا می‌باشد. 

وی افزود: این شرکت با جابجایی رکورد تعمیر واگن سالانه از ۶۳۱ دستگاه مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ ، در ۹ ماه از سال جاری به ۶۷۲ دستگاه ارتقا داده است. 

مدیرعامل شرکت لکوموتیو ریل اروند در پایان با تشکر از زحمات ثمربخش کارکنان این شرکت، از حمایت‌های مدیرعامل و گروه مدیریت فولاد خوزستان، برای دستیابی به چنین جایگاهی تقدیر و تشکر نمود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا