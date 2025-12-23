به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان: واگنهای باری براساس طراحی و ساختمان خود انواع متنوعی از بارها را می توانند جابجا کنند. برای آنکه سلامت و ایمنی بارها حفظ شود لازم است در این راستا ضمن شناسایی و آشنایی با مجموعه ها، قطعات و سیستم های مرتبط و کاربری آنها در هر دوره زمانی ۳ سال فرایند تعمیرات اساسی واگن‌ها انجام پذیرد.از این رو هرگونه بهبود در ساختمان و روش بهره برداری، نحوه تعمیر اصولی و به موقع آن می تواند گامی موثر در جهت افزایش بهره وری و کاهش خسارات ناشی از بهره برداری نادرست آن باشد.

بهرام شجاعی اسعدیه مدیرعامل شرکت لکوموتیو ریل اروند از شرکت‌های گروه فولاد خوزستان گفت: با توجه به نیاز صنعت فولاد به خدمات در حوزه حمل و نقل و اینکه صنعت ریلی هم اکنون از صنایع حائز اهمیت جهان است و کشور ما نیز نیازمند توسعه این صنعت می‌باشد، بنابراین، به منظور بالا بردن سطح کیفى خدمات و وضعیت واگن ها، هر ماهه و هرساله تعداد زیادى از آنها تحت تعمیر اساسى قرار مى گیرند.

وی افزود: شرکت لکوموتیو ریل اروند از میان ۲۱ شرکت فعال در حوزه تعمیرات واگن در سطح کشور، توانست برای نخستین‌بار در جمع سه شرکت بزرگ تعمیرات واگن در کشور قرارگیرد.

شجاعی اظهار داشت: این شرکت با وجود در اختیار داشتن فضای کارگاهی یک دهم کارخانه رتبه اول کشور، توانسته رکورد تعمیر ماهیانه واگن خود را در آذرماه به ۱۳۰ واگن و کسب دومین جایگاه کشور طی آذرماه برساند، این درحالی است که رکورد پیشین ۱۰۶واگن در مهرماه بوده است.

این در حالی است که شرکت احیا صنعت ادوار از کارخانه‌های زیرمجموه گروه مپنا با دارا بودن فضای کارخانه‌ای مناسب و دارای رتبه اول کشور، رکورد تولید ماهانه ۱۳۸ واگن را دارا می‌باشد.

وی افزود: این شرکت با جابجایی رکورد تعمیر واگن سالانه از ۶۳۱ دستگاه مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ ، در ۹ ماه از سال جاری به ۶۷۲ دستگاه ارتقا داده است.

مدیرعامل شرکت لکوموتیو ریل اروند در پایان با تشکر از زحمات ثمربخش کارکنان این شرکت، از حمایت‌های مدیرعامل و گروه مدیریت فولاد خوزستان، برای دستیابی به چنین جایگاهی تقدیر و تشکر نمود.

