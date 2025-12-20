خبرگزاری کار ایران
کارشناس ارشد منابع آب؛

انتقال آب دریا، سپرِ حیاتی صنعت و زیست فلات مرکزی

کارشناس ارشد منابع آب گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی نه‌تنها تأمین‌کننده پایدار آب صنایع بزرگی چون فولاد مبارکه و ذوب‌آهن است، بلکه به‌مثابه پدافند غیرعامل در برابر خشکسالی عمل می‌کند و می‌تواند تپشِ تازه‌ای در رگ‌های صنعت و محیط‌زیست ایران جاری سازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مهدی قمیشی، کارشناس ارشد منابع آب کشور بیان داشت: طرح انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیربنایی کشور است که قرار است عطش صنایع و کلان‌شهرهایی مانند اصفهان را با تکیه بر منابع آبی پایدار فروبنشاند.

این طرح که در سواحل دریای عمان آغاز شده، به گفته کارشناسان آب، از نظر جغرافیایی بهترین موقعیت را برای انتقال آب به نواحی مرکزی دارد و می‌تواند مسیر توسعه متوازن صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست را هموار کند.

وی به اهمیت این پروژه اشاره کرد و گفت: شیرین‌سازی آب دریا گرچه گران‌قیمت است، اما برای کشوری که در دل کم‌آبی مزمن گرفتار شده، می‌تواند نقشی حیاتی ایفاء کند.

در جهان این فناوری به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، قطر و امارات توسعه یافته و امروز ایران نیز نیاز دارد بخشی از نیاز صنعتی خود را از طریق آب‌های غیرمتعارف از جمله آب دریا و فاضلاب تصفیه‌شده تأمین کند.

قمیشی گفت: چالش اصلی کشور نه کمبود مطلق آب، بلکه ناترازی میان منابع و مصارف است.

وی تأکید می‌کند: اگر مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف اصلاح شود، انتقال آب از دریا می‌تواند علاوه بر تأمین آب صنعت، به حفظ منابع زیرزمینی، ترمیم تالاب‌ها و کاهش فرونشست زمین کمک کند. وی هزینه انتقال هر متر مکعب آب شیرین‌سازی‌شده را بین سه تا شش دلار برآورد کرده و افزود: با وجود هزینه بالا، این طرح در مقیاس ملی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود، زیرا مسیر توسعه صنعتی کشور و بقای زیست‌پذیری استان‌های مرکزی به تداوم جریان پایدار آب وابسته است.

اگر این پروژه اجرایی شود، صنایع استان‌هایی مانند اصفهان با کاهش فشار بر منابع آب‌های زیرزمینی می‌توانند به سمت مصرف بهینه و بازیافت حرکت کنند.

قمیشی با تأکید بر نقش این طرح به‌عنوان پدافند غیرعامل در دوران خشکسالی گفت: امروز انتقال آب در شرایط بحرانی مشابه سیستم پدافند طبیعی عمل می‌کند؛ یعنی پشتوانه‌ای مطمئن برای تأمین صنعت در استان‌های مرکزی. این پروژه باید با دید بلندمدت و مدیریت علمی اجرا شود تا بتواند به توازن واقعی در مصرف و منابع منجر شود.

وی افزود: اگر کشور تصمیم دارد از مرزهای ۲۰۰۰ کیلومتری خود بر آب‌های آزاد بهره‌برداری کند، دریای عمان گزینه‌ای دقیق و هوشمندانه است؛ جایی که می‌تواند محور اتصال آینده فلات مرکزی با منابع پایدار جهانی باشد.

وی اظهار کرد: این طرح، نه فقط انتقامی از خشکسالی تاریخی فلات کهن، بلکه گامی به سوی احیای تپش صنعت، سبزی باغ‌ها و امید در دل اصفهان است؛ آغاز فصلی که آب، دوباره از جنوب می‌رسد تا در قلب ایران زندگی جاری شود.

