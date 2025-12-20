به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در پی نصب و راه‌اندازی مکانیسم آزادسازی اسلیوهای فلزی از قراضه ورق در تمپرمیل، محسن استکی، مدیر ناحیه نورد سرد در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد گفت: همسو با سیاست‌های ارتقای بهره‌وری و تولید ایمن و بدون حادثه، با پیگیری و استفاده از توان متخصصان داخلی و همکاری واحد بومی‌سازی شرکت فولاد مبارکه و همچنین شرکت آیریک تجهیز، نصب و راه‌اندازی مکانیسم آزادسازی اسلیوهای فلزی از قراضه با بُرش اتوماتیک ورق با موفقیت کامل انجام شد.

با اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه، آزادسازی اسلیوهای فلزی از داخل قراضه‌های خط قلع‌اندود به‌صورت اتوماتیک و بدون نیاز به حضور فیزیکی اپراتور جهت برش ورق انجام می‌شود. این اسلیوها در خط تمپرمیل مجدداً مورد استفاده قرارمی گیرند. این پروژه موجب افزایش بهره‌وری در جداسازی قراضه، جلوگیری از بروز حادثه انسانی و همچنین افزایش رضایت‌مندی کارکنان شده است.

محسن زارع، مدیر محصولات پوشش‌دار و نهایی نورد سرد:

جهت تولید ورق‌های ضخامت کمتر از 22/0 میلی‌متر در واحد تمپرمیل نیاز به استفاده از اسلیوهای فلزی بر روی قرقره کلاف‌پیچ است تا از مشکلات کیفی و فیزیکی ورق تولیدی جلوگیری شود. در ادامه و با شارژ این کلاف‌ها در واحد قلع‌اندود، کلافچه‌های انتهایی به همراه اسلیو فلزی به واحد تمپرمیل برگشت داده شده تا پس از باز کردن ورق قراضه‌شده، مجدداً در واحد تمپرمیل استفاده شوند. این فرایند توسط اپراتور و به‌صورت برش با قیچی دستی انجام می‌شد و با اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه، تمامی فعالیت‌های برش بدون حضور فیزیکی اپراتور و به‌صورت اتوماتیک و با انتقال اسلیو فلزی توسط جرثقیل بازویی ریموت‌دار بر روی رول‌های دوار و هدایت توسط میزهای کشویی، پینچ رول و بُرش اتوماتیک ورق انجام می‌شود.

عبدالرحیم صادقی، رئیس خطوط اسکین‌پاس و تمپرمیل نورد سرد:

با راه‌اندازی این تجهیز، راندمان فعالیت باز کردن اسلیو فلزی افزایش یافته و شاخص ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه، صفر باقی خواهد ماند. طراحی مهندسی پروژه مذکور مطابق با استانداردهای روز و الزامات خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه بوده و با نصب ایمن و بدون ایجاد اختلال در فرایند تولید واحد تمپرمیل صورت پذیرفته است. راه‌اندازی و تست عملیاتی این مکانیسم تحت شرایط واقعی کار و با آموزش کارکنان عملیاتی و نگهداری برای بهره‌برداری بهینه انجام شد.

ابوالفضل احمدپور، سرپرست تولید و تعمیرات تمپرمیل نورد سرد:

از چالش‌های اصلی در فرایند آزادسازی اسلیوهای فلزی جهت استفاده در خط تمپرمیل، خطر بروز حوادث انسانی و آسیب‌های ارگونومی به‌دلیل درگیر بودن اپراتور بود. در این زمینه، با بررسی دقیق شرایط موجود و آنالیز نیازمندی‌ها، طراحی مفهومی و تفصیلی (مکانیکال، الکتریکال و کنترلی) از مکانیسم آزادسازی اسلیو فلزی انجام شد و پس از تأیید نهایی طرح و نقشه‌های مربوطه توسط واحدهای ذی‌ربط، اقدامات مرتبط صورت پذیرفت.

از مزایای دیگر این پروژه امکان برش ورق به طول و تعداد درخواستی اپراتور و با دقت طولی 1 میلی‌متر است که توسط اپراتور، قابل‌برنامه‌ریزی است. در طراحی این تجهیز از میز تلسکوپی دومرحله‌ای، اسنبررول با هیدروموتور، پینچ‌رول، سیستم هیدرولیک، گیوتین با دقت بالا، موتور و گیربکس، باسکول برای اندازه‌گیری وزن کلافچه‌ها، تجهیزات انتقال قدرت، تابلو برق مجهز به درایو ABB، همچنین PLC 1200 به همراه صفحه لمسی HMI با برند زیمنس و تابلو برق با تجهیزات اشنایدر استفاده شده است.

سعید ایرانپور، تکنسین واحد بومی‌سازی:

این پروژه به‌عنوان یک خط کوچک از خطوط برش ورق به‌صورت cut to length است که به درخواست واحد تمپرمیل نورد سرد و با تشکیل جلسات متعدد و کارگروهی متشکل از کارشناسان ناحیه و قسمت بومی‌سازی، به‌صورت کاملاً بومی‌سازی شده، طراحی، نصب و راه‌اندازی شد. با همکاری شرکت آیریک تجهیز، ساخت و تأمین تجهیزات مطابق با طرح پیشنهادی انجام گرفت. سپس با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ با تولید، بعد از جانمایی، عملیات حفاری، آرماتوربندی و بتن‌ریزی جهت نصب فونداسیون جرثقیل انجام شد.

در زمان تحویل‌گیری مکانیسم مذکور نیز اقدامات لازم در خصوص آموزش جامع اپراتورها و تیم نگهداری و تعمیرات با تحویل مستندات فنی و نقشه‌های مرتبط توسط دفتر فنی ناحیه صورت پذیرفت.

محسن استکی، مدیر ناحیه نورد سرد، در خاتمه از زحمات تمامی مدیران، کارشناسان و کارکنان ناحیه نورد سرد، دفاتر فنی تولید و تعمیرات و همچنین مدیریت واحد پشتیبانی خرید واحد بومی‌سازی که در تحقق این امر مهم ایفای نقش کردند، قدردانی کرد.

انتهای پیام/