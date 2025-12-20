به گزارش ایلنا؛ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو، از قدیمی‌ترین و تأثیرگذارترین بازیگران صنعت ماشین‌آلات سنگین ایران، در سال‌های اخیر مسیر پرچالشی را پشت سر گذاشته و اکنون با دستاوردهای جدید، جایگاه خود را در بازار داخلی و بین‌المللی تثبیت کرده است.

این شرکت که پیش از این سال‌ها زیان عملیاتی را تجربه کرده بود، با تغییر رویکرد مدیریتی و بازاریابی، نه تنها به سوددهی رسید، بلکه رشد قابل توجهی در حوزه تولید، فروش و صادرات را به ثبت رساند.

در سال ۱۴۰۳، هپکو توانست قراردادهای خود را با رشد ۲۰۸ درصدی به ۷۴۰۶ میلیارد تومان برساند و پس از هشت سال زیان عملیاتی، سود عملیاتی شرکت ۵۴ برابر و درآمدهای عملیاتی ۱۷۳ درصد افزایش یافت. این رشد چشمگیر، نشانه‌ای از بازگشت اعتماد به برند "هپکو" و اثربخشی برنامه‌ریزی راهبردی این شرکت است. علاوه بر این، تولید محصولات جدید شامل بیل‌های ۸۰، ۱۲۵ و ۱۵ تنی و افزایش تعداد قراردادهای تولید از ۲۵۸ دستگاه در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۰۹ دستگاه در سال ۱۴۰۳، بیانگر توانمندی فنی و انعطاف‌پذیری هپکو در پاسخ به نیازهای بازار است.

هپکو همچنین گام‌های جدی در عرصه بین‌المللی برداشته است؛ قراردادهای صادراتی به ارزش بیش از ۷ میلیون دلار منعقد کرده و بخش مهمی از آن بالفعل شده است. اجرای پروژه‌های سنگین صنعتی از جمله تجهیزات پتروشیمی، ماشین‌آلات حفاری ۲۵۰۰ متری و خطوط گرافیتی، نه تنها جایگاه "هپکو" را در بازار داخلی مستحکم کرده، بلکه نشان از آمادگی شرکت برای حضور در پروژه‌های ملی و بین‌المللی دارد.

در تازه‌ترین اقدام بین‌المللی، "هپکو" در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس، دو تفاهم‌نامه برای تولید دامپتراک‌های سنگین معدنی با مشارکت بلاروس امضاء کرد. این حرکت می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه صادرات و همکاری‌های بین‌المللی هپکو باشد و نقش آن را در بازار ماشین‌آلات معدنی منطقه پررنگ‌تر کند.

با اتکاء به سرمایه انسانی متخصص، برنامه‌ریزی راهبردی و حمایت سهامداران، هپکو اکنون در مسیر تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت ماشین‌آلات سنگین ایران قرار دارد. تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد، با استمرار این روند، هپکو می‌تواند نه تنها به توسعه پایدار دست یابد، بلکه به یکی از برندهای مطرح بین‌المللی در زمینه ماشین‌آلات سنگین تبدیل شود.

