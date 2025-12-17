به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین امینی، رئیس برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه به مناسبت روز ملی حمل‌ونقل در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: ۲۶ آذرماه، «روز ملی حمل‌ونقل»، فرصت ارزشمندی است برای پاسداشت نقش حیاتی صنعت حمل‌ونقل در رشد اقتصادی، پایداری زنجیره‌های تأمین و پویایی صنایع کشور. حمل‌ونقل به‌عنوان شریان اصلی جریان کالا، مواد اولیه و محصولات نهایی، نقشی تعیین‌کننده در اتصال تولید به بازار، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقای سطح رضایت مشتریان ایفا می‌کند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر، حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان گسترده‌ترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه جابه‌جایی کالا، بخش عمده‌ای از بار کشور را بر عهده دارد و با رشد قابل توجه صادرات، نقش مهمی در اتصال ایران به کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند. در کنار آن ده‌ها میلیون تن کالا از طریق شبکه ریلی کشور جابه‌جا شده که نشان‌دهنده رشد تدریجی سهم حمل‌ونقل ریلی در حمل بارهای عمده و صنعتی است.

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات گفت: ترکیب هوشمندانه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، به‌ویژه در صنایع مادر، نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی می‌شود، بلکه گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار، کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست به شمار می‌آید. صنعت فولاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل، نقشی محوری در بهره‌گیری بهینه از این ظرفیت‌ها دارد.

وی خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات نهایی در شرکت فولاد مبارکه، یکی از ارکان اصلی تداوم تولید و تحقق تعهدات به مشتریان محسوب می‌شود؛ لذا کارآمدی نظام حمل‌ونقل، پیوندی مستقیم با پایداری کسب‌وکار، رضایت مشتریان و حفظ جایگاه رقابتی فولاد مبارکه در بازارهای داخلی و صادراتی دارد. برنامه‌ریزی دقیق، استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های ریلی و جاده‌ای و تعامل مؤثر با شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های حمل‌ونقلی، این امکان را فراهم آورده تا محصولات فولاد مبارکه با کیفیت، ایمنی و در زمان مقرر به دست مصرف‌کنندگان برسد.

امینی اذعان داشت: در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، با وجود شرایط پیچیده و چالش‌های متعدد ازجمله محدودیت‌های زیرساختی و جنگ ۱۲ روزه، به همت برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بی‌وقفه کارکنان واحد برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه تعاملات مستمر با نواحی تولیدی، راه‌آهن، سایر همکاران معاونت فروش و بازاریابی، همکاری مؤثر شرکت‌های حمل‌ونقل و زحمات بی‌شائبه رانندگان محترم منطقه، ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار تن از محصولات فولاد مبارکه به مقاصد مختلف داخلی و صادراتی حمل و تحویل مشتریان شد و صنایع مختلف کشور توانستند ماده اولیه مورد نیاز خود را دریافت کرده و پایداری چرخه تولید در کشور به همت زحمت‌کشان عرصه حمل محصولات حفظ شد.

وی تأکید کرد: از این میزان، حدود ۱۲ درصد از طریق شبکه حمل‌ونقل ریلی و نزدیک به ۸۸ درصد از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای انجام پذیرفت که بیانگر استفاده متوازن و هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود و حرکت هدفمند به سمت توسعه حمل‌ونقل پایدار است. بی‌تردید، دستاوردهای امروز در حوزه تولید و فروش، بدون تلاش شبانه‌روزی فعالان حوزه حمل‌ونقل میسر نبود. به همین مناسبت و در روز ملی حمل‌ونقل، مراتب قدردانی و تشکر صمیمانه خود را از تمامی دست‌اندرکاران این صنعت، اعم از رانندگان شریف و پرتلاش، کارکنان و متخصصان بخش‌های ریلی و جاده‌ای، برنامه‌ریزان و همکاران لجستیکی، شرکت‌های حمل‌ونقل همکار و نیز همکاران متعهد داخل فولاد مبارکه اعلام می‌کنم.

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه در پایان عنوان داشت: امید است با تداوم این همکاری‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نگاه توسعه‌محور به حمل‌ونقل، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کارایی، ایمنی و پایداری زنجیره تأمین در کشور و فولاد مبارکه باشیم و این صنعت همچنان به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای رشد اقتصادی ایران ایفای نقش کند.

