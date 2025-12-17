خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه مطرح کرد؛

حمل‌ونقل؛ پیشران تداوم تولید و توسعه پایدار

حمل‌ونقل؛ پیشران تداوم تولید و توسعه پایدار
کد خبر : 1729248
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه گفت: ترکیب هوشمندانه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، به‌ویژه در صنایع مادر، نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی می‌شود، بلکه گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار، کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست به شمار می‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین امینی، رئیس برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه به مناسبت روز ملی حمل‌ونقل در گفت‌وگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: ۲۶ آذرماه، «روز ملی حمل‌ونقل»، فرصت ارزشمندی است برای پاسداشت نقش حیاتی صنعت حمل‌ونقل در رشد اقتصادی، پایداری زنجیره‌های تأمین و پویایی صنایع کشور. حمل‌ونقل به‌عنوان شریان اصلی جریان کالا، مواد اولیه و محصولات نهایی، نقشی تعیین‌کننده در اتصال تولید به بازار، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقای سطح رضایت مشتریان ایفا می‌کند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر، حمل‌ونقل جاده‌ای  به‌عنوان گسترده‌ترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه جابه‌جایی کالا، بخش عمده‌ای از بار کشور را بر عهده دارد و با رشد قابل توجه صادرات، نقش مهمی در اتصال ایران به کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند. در کنار آن ده‌ها میلیون تن کالا از طریق شبکه ریلی کشور جابه‌جا شده که نشان‌دهنده رشد تدریجی سهم حمل‌ونقل ریلی در حمل بارهای عمده و صنعتی است.

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات گفت: ترکیب هوشمندانه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، به‌ویژه در صنایع مادر، نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی می‌شود، بلکه گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار، کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست به شمار می‌آید. صنعت فولاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل، نقشی محوری در بهره‌گیری بهینه از این ظرفیت‌ها دارد.

وی خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات نهایی در شرکت فولاد مبارکه، یکی از ارکان اصلی تداوم تولید و تحقق تعهدات به مشتریان محسوب می‌شود؛ لذا کارآمدی نظام حمل‌ونقل، پیوندی مستقیم با پایداری کسب‌وکار، رضایت مشتریان و حفظ جایگاه رقابتی فولاد مبارکه در بازارهای داخلی و صادراتی دارد. برنامه‌ریزی دقیق، استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های ریلی و جاده‌ای و تعامل مؤثر با شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های حمل‌ونقلی، این امکان را فراهم آورده تا محصولات فولاد مبارکه با کیفیت، ایمنی و در زمان مقرر به دست مصرف‌کنندگان برسد.

امینی اذعان داشت: در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، با وجود شرایط پیچیده و چالش‌های متعدد ازجمله محدودیت‌های زیرساختی و جنگ ۱۲ روزه، به همت برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بی‌وقفه کارکنان واحد برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه تعاملات مستمر با نواحی تولیدی، راه‌آهن، سایر همکاران معاونت فروش و بازاریابی، همکاری مؤثر شرکت‌های حمل‌ونقل و زحمات بی‌شائبه رانندگان محترم منطقه، ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار تن از محصولات فولاد مبارکه به مقاصد مختلف داخلی و صادراتی حمل و تحویل مشتریان شد و صنایع مختلف کشور توانستند ماده اولیه مورد نیاز خود را دریافت کرده و پایداری چرخه تولید در کشور به همت زحمت‌کشان عرصه حمل محصولات حفظ شد.

وی تأکید کرد: از این میزان، حدود ۱۲ درصد از طریق شبکه حمل‌ونقل ریلی و نزدیک به ۸۸ درصد از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای انجام پذیرفت که بیانگر استفاده متوازن و هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود و حرکت هدفمند به سمت توسعه حمل‌ونقل پایدار است. بی‌تردید، دستاوردهای امروز در حوزه تولید و فروش، بدون تلاش شبانه‌روزی فعالان حوزه حمل‌ونقل میسر نبود. به همین مناسبت و در روز ملی حمل‌ونقل، مراتب قدردانی و تشکر صمیمانه خود را از تمامی دست‌اندرکاران این صنعت، اعم از رانندگان شریف و پرتلاش، کارکنان و متخصصان بخش‌های ریلی و جاده‌ای، برنامه‌ریزان و همکاران لجستیکی، شرکت‌های حمل‌ونقل همکار و نیز همکاران متعهد داخل فولاد مبارکه اعلام می‌کنم.

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل حمل محصولات فولاد مبارکه در پایان عنوان داشت: امید است با تداوم این همکاری‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نگاه توسعه‌محور به حمل‌ونقل، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کارایی، ایمنی و پایداری زنجیره تأمین در کشور و فولاد مبارکه باشیم و این صنعت همچنان به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای رشد اقتصادی ایران ایفای نقش کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری