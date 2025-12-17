مدیر حمل و نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه مطرح کرد؛
حملونقل برای پشتیبانی از تولید
مدیر حمل و نقل و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه گفت: تلاشگران واحد حمل و نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه در جبهه صنعت با ایفای نقش خود افتخارآفرینی کرده و زمینهساز تحقق اهداف تولید میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، رسول شفیعزاده، مدیر حمل و نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه بهمناسبت روز ملی حملونقل در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: حمل و نقل و لجستیک یکی از پیشرانهای کلیدی توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و حیات صنایع بهویژه صنعت فولاد وابسته به حمل و نقل و لجستیک کارآمد است. واحد حمل و نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه که مسئولیت حمل مواد اولیه از سراسر کشور به این شرکت و حمل محصولات صادراتی و همچنین حمل مواد در طول زنجیره تولید مشتمل بر مواد مورد نیاز تولید، سرباره و ضایعات فرایندی را بر عهده دارد، در طول زنجیره ارزش فولاد ایفای نقش میکند.
وی در ادامه افزود: بدیهی است که بروز اختلال در این بخش، فرآیندهای کلیدی سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ در این مجموعه سالانه حدود ۲۰ میلیون تن حمل داخلی و خارجی انجام میشود و حدود ۱.۵ میلیون ماشین-ساعت خدمات حمل صنعتی برای پشتیبانی از تولید و تعمیرات نواحی ارائه میشود. این اقدامات صرفاً با تلاش شبانهروزی و متعهدانه همکاران این مجموعه امکانپذیر است.
مدیر حمل و نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: همانگونه که فعالان حوزه حمل و نقل در دوران دفاع مقدس و در مواقع بحرانی همچون روز ۲۶ آذر سال ۱۳۶۱ با ایفای نقش خود برگ افتخاری را در کارنامه زرین خود رقم زدند، هماکنون نیز تلاشگران واحد حمل و نقل و پشتیبانی فولاد مبارکه در جبهه صنعت با ایفای نقش خود افتخارآفرینی کرده و زمینهساز تحقق اهداف تولید میشوند. سازمانهای فرهیختهای همچون فولاد مبارکه به اهمیت این حوزه واقف هستند و مدیران ارشد آن همواره تلاش کارکنان این مجموعه را ارج مینهند.
وی در پایان اذعان داشت: روز ملی حمل و نقل که یادآور ایثارگری و رشادت بخش حمل و نقل در دوران جنگ تحمیلی است و بهانهای جهت ارج نهادن به تلاش همکاران این حوزه که سهم بهسزایی در تحقق اهداف فولاد مبارکه داشته و تلاش متعهدانه و خالصانه دارند، تبریک عرض نموده و از خانوادههای محترم این عزیزان که در پشتیبانی آنها نقش کلیدی ایفا میکنند، قدردانم.