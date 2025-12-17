به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در آیین گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) و روز زن، با اشاره به اینکه در فولاد مبارکه، مفهوم حکمرانی مسئولانه به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در گروه فولاد مبارکه، حکمرانی مسئولانه تنها به اقتصاد و تولید محدود نمی‌شود، بلکه ما به‌طور جدی به پایداری اجتماعی و زیست‌محیطی نیز توجه داریم.

وی افزود: فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در غرب آسیا و منطقه منا، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این مسئولیت را بر دوش خود می‌داند که علاوه بر حفظ صدرنشینی در تولید فولاد، به موضوعات زیست‌محیطی و اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای بدهد. نگاه گروه فولاد مبارکه به «ارزش‌آفرینی» از یک منظر جامع است که هم شامل توسعه اقتصادی و هم حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می‌شود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: ما امانت‌دار نسل‌های آینده هستیم. این که آبی که مصرف می‌کنیم، هوایی که تنفس می‌کنیم و زمین‌مان که مورد استفاده قرار می‌دهیم، برای نسل‌های بعدی محفوظ بماند، مسئولیت بزرگ و سنگینی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

تلاش‌های فولاد مبارکه برای حفظ محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

وی به اقدامات فولاد مبارکه در راستای حفظ محیط زیست و مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: ما در فولاد مبارکه به‌طور مستمر در تلاش هستیم تا در شاخص‌های زیست‌محیطی کشور پیشتاز باشیم. این مهم نه تنها به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کمک می‌کند، بلکه نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی جوامع دارد.

زرندی به پروژه‌های کلیدی در این زمینه اشاره کرد گفت: ما در حال حاضر برنامه‌های بزرگی در زمینه مسئولیت اجتماعی داریم که یکی از آن‌ها پروژه غربالگری سرطان است. در استان اصفهان، سرطان یکی از معضلات جدی است و فولاد مبارکه تصمیم گرفته است تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود، غربالگری سرطان سینه و کولورکتال برای یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد بالای ۴۰ سال استان اصفهان برگزار کند. این پروژه به‌منظور کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های خطرناک و کمک به سلامت جامعه است.

تأکید بر شایسته‌سالاری و فرصت‌های برابر برای بانوان در محیط‌های کاری

وی با تأکید بر اهمیت شایسته‌سالاری در سازمان‌ها، از ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی سخن گفت و ادامه داد: در حال حاضر، در گروه فولاد مبارکه از میان ۱۰ هزار و ۱۴۹ نفر از کارکنان، ۹ هزار و ۸۶۴ نفر مرد و ۱۸۵ نفر از بانوان هستند. این آمار نشان‌دهنده حضور کمرنگ بانوان در محیط‌های صنعتی است که باید برای آن راه‌حلی مؤثر اندیشیده شود. ما باید به‌عنوان یک سازمان پیشرو، فرصت‌های برابر را برای بانوان در تمامی سطوح مدیریتی فراهم کنیم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تأکید کرد: من به‌عنوان مدیرعامل فولاد مبارکه، به‌شدت معتقدم که در محیط‌های کاری، شایسته‌سالاری باید اولویت اصلی باشد و بانوان نباید به دلیل جنسیت‌شان از فرصت‌های مدیریتی و اجرایی محروم شوند. آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد این است که بانوان در ایفای مسئولیت‌های خود نه تنها هیچ کمبودی از مردان ندارند، بلکه در بسیاری از موارد، می‌توانند عملکرد بهتری نیز داشته باشند.

وی اذعان داشت: در یکی از دیدارها، آیت‌الله جوادی آملی در تحلیل جایگاه بانوان در جامعه اسلامی تأکید کردند که بانوان در تحلیل مسائل و درک مباحث به‌طور هم‌تراز با مردان قرار دارند و هیچ دلیلی برای کم‌تری آن‌ها نسبت به مردان در زمینه‌های مدیریتی و اجرایی وجود ندارد.

ایجاد محیط حمایتی برای بانوان و ارتقاء جایگاه آن‌ها در گروه فولاد مبارکه

زرندی در ادامه سخنان خود بر لزوم ایجاد محیطی حمایتی برای بانوان تأکید کرد و عنوان داشت: ما باید محیطی را ایجاد کنیم که در آن بانوان بتوانند به راحتی در مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی فعالیت کنند و این امر تنها از طریق ایجاد فضای حمایتی، احترام و فرصت‌های برابر میسر خواهد شد. این مسئولیت ماست که در فولاد مبارکه، چنین محیطی را برای همکاران زن خود فراهم آوریم.

تعهد فولاد مبارکه به شایسته‌سالاری و عدالت اجتماعی

وی در پایان با تأکید بر تعهد فولاد مبارکه به شایسته‌سالاری و مسئولیت اجتماعی، از تمامی همکاران، به‌ویژه بانوان شاغل قدردانی کرد و اضافه کرد: من به شخصه از زحمات همه همکارانم، به‌ویژه بانوان محترم، قدردانی می‌کنم. فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از پیشروترین گروه‌های صنعتی کشور، متعهد است که از تمامی کارکنان خود، بدون توجه به جنسیت، حمایت کند و فرصت‌های برابر برای پیشرفت و رشد آنان فراهم آورد.

